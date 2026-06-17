„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”

Dinamo s-a pregătit și azi la Săftica, înainte de plecarea în cantonamentul din Polonia

„Câinii” vor avea 5 amicale acolo, cu adversare care încă nu au fost precizate de club

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Antrenorul Nuno Campos, 51 de ani, a avut un scurt dialog cu presa despre primele zile la Dinamo.

Nuno Campos: „Pas cu pas vom crea o identitate”

„Totul merge foarte bine, după cum puteți vedea. Avem o vreme minunată și astăzi, ca în ultimele zile, ne-am antrenat bine, totul a mers bine.

Am o impresie bună despre lot, pentru că jucătorii fac tot posibilul să înțeleagă ce vreau eu și, cu timpul, vor înțelege.

(n.r. Veți lua astăzi decizia despre cine va veni în Polonia, în cantonament?) Da, unii jucători nu vor merge. Dar sunt decizii normale de fiecare dată când trebuie să decidem numărul de jucători pe care trebuie să-i alegem.

Da, astăzi se ia decizia. Toți jucătorii de la club sunt cei mai buni jucători din lume pentru noi. Așa îi privim și chiar și jucătorii care nu vor merge sunt jucători buni și vor avea un viitor bun.

Clubul îmi cunoaște părerea despre toate aceste lucruri (n.r. transferuri) la care lucrăm împreună. Lucrez în cadrul clubului cu toți oamenii și ei îmi cunosc părerea, așa că nu fac public acest lucru (n.r. ce transferuri vrea). Nu este felul meu de a lucra.

Desigur, toată lumea are nevoie de jucători în acest moment și ei îmi cunosc dorințele. În legătură cu orice jucător din afara clubului nu voi vorbi, pentru că nu este corect pentru jucător, pentru club, pentru jucătorii care sunt aici și pentru ceea ce încercăm să construim.

Pas cu pas vom crea o identitate, o echipă bună și împreună vom construi ceva important.

Antrenamentele mele este important să fie dure în acest moment, altfel, nu vom pregăti bine echipa. Așa lucrăm de la început, deci este modul normal pentru mine, de a lucra cu ei”, a spus Campos.

În legătură cu România, după trei zile, o săptămână, nu am avut prea mult timp să cunosc țara. Dar, desigur, am fost în centrul orașului București și vă pot spune că este unul dintre orașele… cel mai bun oraș… unul dintre cele mai bune orașe din Europa. Mi-a plăcut, da Nuno Campos

Lusitanul a vorbit și despre debutul țării sale la Mondial, care se va produce în această seară, de la 20:00, cu DR Congo:

„Portugalia este una dintre cele mai bune echipe din lume în acest moment și cu siguranță va lupta pentru a câștiga Cupa Mondială. Am spus deja, Vitinha este favoritul meu, pentru că sunt prieten cu el.

Cristiano este un jucător mare, pe care toată lumea îl știe, este unul dintre cei mai buni din lume, din istorie. Așa că în fiecare meci vrea să marcheze și ne dorim să poată marca multe goluri”.

Lotul lui Dinamo care s-a antrenat azi la Săftica

Portari : Devis Epassy, Alexandru Roșca

: Devis Epassy, Alexandru Roșca Jucători de câmp: Alexandru Irimia, David Irimia, Alexandru Musi, Matei Marin, Casian Soare, Mihnea Toader, Adrian Caragea, Ianis Doană, Adriano Manole, Luca Bărbulescu, Raul Rotund, Nikita Stoinov, Godwin Udosen, Matteo Duțu, Adrian Mazilu, Cătălin Cîrjan, Mamoudou Karamoko, Peter Believe Maapia, Alberto Soro, Antonio Bordușanu, Alexandru Pop, Daniel Armstrong, Cristian Licsandru, Maxime Sivis, Vadym Kyrychenko

Alexandru Irimia, David Irimia, Alexandru Musi, Matei Marin, Casian Soare, Mihnea Toader, Adrian Caragea, Ianis Doană, Adriano Manole, Luca Bărbulescu, Raul Rotund, Nikita Stoinov, Godwin Udosen, Matteo Duțu, Adrian Mazilu, Cătălin Cîrjan, Mamoudou Karamoko, Peter Believe Maapia, Alberto Soro, Antonio Bordușanu, Alexandru Pop, Daniel Armstrong, Cristian Licsandru, Maxime Sivis, Vadym Kyrychenko S-au pregătit separat: Raul Opruț, Andrei Mărginean, George Pușcas

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