Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM

Radu Drăgușin, 24 de ani, are porți închise la Tottenham, după ce clubul londonez și-a asigurat doi stoperi importanți pentru sezonul viitor. Ambii sunt la Mondial acum.

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Radu Drăgușin încă nu știe ce va face în sezonul viitor.

„Tricolorul” în vârstă de 24 de ani are contract lung la Tottenham, până în 2030, dar situația lui se complică pe zi ce trece.

De Zerbi a apelat la Drăgușin doar de două ori, în prelungiri

„Drăgușin a fost extraordinar”, a spus Roberto De Zerbi la sfârșitul sezonului, după ce Spurs au evitat retrogradarea în ultima etapă.

Antrenorul îi mulțumea pentru atitudinea sa mereu pozitivă în vestiar în acea perioadă, însă italianul a apelat la el foarte puțin în cele șapte etape finale de Premier League în care i-a pregătit pe londonezi.

Radu Drăgușin, la 1-0 cu Wolves, în deplasare, pe 25 aprilie. Foto: Imago

De două ori a intrat, la 1-0 cu Wolverhampton (d) și 1-0 cu Everton (a), de fiecare dată în minutul 90. Să păstreze scorul și victoria în prelungiri!

Tottenham îl are pe olandezul Van Hecke, titular lângă Van Dijk la Mondial. Plus Senesi

Cum a început vara, De Zerbi și-a asigurat doi fundași centrali noi, ambii fiind în loturile naționalelor la Campionatul Mondial.

Tehnicianul peninsular îl cunoștea pe olandezul Jan Paul van Hecke, 26 de ani, lucrase cu el la Brighton, între 2022 și 2024.

Van Hecke (în centru), la meciul Olanda - Japonia 2-2, primul la CM 2026. Foto: Imago

Acum, Tottenham are acord cu Brighton pentru Van Hecke, unul dintre cei mai apreciați stoperi din Premier League.

60 de milioane de euro este suma pe care o va primi Brighton de la Tottenham pentru transferul lui Van Hecke

Batavul a fost titular în primul meci al Olandei la Mondial, 2-2 cu Japonia, și va ccntinua probabil în echipa de start portocalie, alături de căpitanul Virgil van Dijk.

De Zerbi l-a luat și pe argentinianul Marcos Senesi, 29 de ani, care vine gratis, după ce s-a despărțit de Bournemouth la final de contract.

Senesi, duel cu Richarlison într-un meci împotriva lui Tottenham, când juca pentru Bournemouth. Are o cotă de 25 de milioane. Foto: Imago

Senesi a fost chemat de urgență în lotul naționalei albiceleste pentru a-l înlocuit pe accidentatul Leonardo Balerdi. Și se antrenează cu Leo Messi în cantonamentul campioanei mondiale din Statele Unite.

Drăgușin, printre cei 8 stoperi ai lui Tottenham. Rămâne să lupte sau cere transferul

În afara lui Van Hecke și Senesi, Spurs mai au teoretic încă șase stoperi:

Cristian Romero (cotat la 45 de milioane), Micky van de Ven (50), Kevin Danso (20), Radu Drăgușin, Ben Davies (3; revenit după accidentare) și Luka Vuskovic (60), care ar trebui să se întoarcă după împrumutul la Hamburg.

16 milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, potrivit Transfermarkt. În vara lui 2025, valora 25 de milioane

Chiar dacă ar pleca doi, cel mai probabil Romero, vândut, și Vuskovic, încă o dată cedat sub formă de împrumut, tot ar mai rămâne șase în centrul defensivei.

Și Radu ar fi în cel mai bun caz a 5-a variantă, după Van de Ven, Van Hecke, Danso și Senesi.

Drăgușin poate accepta cursa dură pentru titularizare sau poate cere să plece. Definitiv sau temporar, pentru noul sezon.

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