Florin Bratu și-a găsit echipă Semnează cu o formație  din străinătate: „Am un acord verbal”

Florin Bratu (46 de ani) a confirmat că a bătut palma cu FK Partizani Tirana, unul dintre cele mai importante cluburi din Albania.

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Fost antrenor la Dinamo, în sezonul 2017-2018, Florin Bratu este foarte aproape de o nouă provocare.

La mai puțin de o lună de la despărțirea de Metaloglobus, formație cu care a retrogradat în Liga 2, tehnicianul a spus că urmează să semneze cu FK Partizani Tirana.

Florin Bratu semnează cu FK Partizani Tirana: „Am un acord verbal”

„O să plec, da. Am un acord verbal, nu prea am voie să vorbesc. Au fost mulți antrenori pe listă, am fost acum trei săptămâni la Tirana. Am văzut baza sportivă.

La Metaloglobus era greu de la început să salvez echipa. Trebuia să câștig vreo 7-8 meciuri din 9 în play-out. Am avut foarte mare încredere în mine și munca mea. S-a interpretat că am dat în fostul antrenor. Nu are nicio legătură.

E o echipă mare (n.r. Partizani Tirana), în primele două din Albania. Au crescut mult”, a declarat Florin Bratu, citat de digisport.ro.

Florin Bratu/ Foto: sportpictures.eu

Pentru fostul atacat va fi a doua experiență ca antrenor în străinătate, după ce a condus-o și pe Karmiotissa (Cipru).

De-a lungul carierei, Bratu le-a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Aerostar Bacău, AFC Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna și Karmiotissa. A fost și selecționer la naționalele României de U18 și U21.

Cine este FK Partizani Tirana

Fondată pe 4 februarie 1946 , la scurt timp după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și eliberarea Albaniei, FK Partizani Tirana a câștigat titlul de campioană la chiar primul am competițional.

În total, se poate lăuda cu 17 titluri, 15 cupe și 3 Supercupe ale Albaniei, dar și un trofeu al Cupei Balcanice câștigat în 1970.

În sezonul trecut a încheiat pe locul 5, cu 48 de puncte, și a ratat calificarea în play-off. În Albania, doar primele 4 echipe merg în a doua jumătate a sezonului.

De asemenea, s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei după 1-0 în tur și 1-3 în retur cu AF Elbasani.

2022-2023 este sezonul ultimului titlu câștigat de FK Partizani Tirana

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