Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Superliga

Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 16.08.2025, ora 18:44
Actualizat: 16.08.2025, ora 21:34
  • Circa 1000 de fani ai Stelei au dominat tot ce a însemnat fond sonor și imagine la meciul cu Dinamo de pe „Arc”.
  • Totul în absența fanilor dinamoviști, care nu susțin echipa Ministerului de Interne.„Câinii” din Liga 2 au avut parte de o susținere minimă: doar apropiații celor implicați pe teren au ocupat câteva locuri la Tribuna 1.
  • Crainicul lui Dinamo a „încercat” un moment fair-play înaintea meciului, însă răspunsul ultrașilor Stelei n-a fost cel așteptat de gazde

„Arcul de Triumf” a fost gazdă pentru Dinamo - Steaua, un derby pentru Liga 2, recunoacut de unii, ignorat de altii. E limpede că tribune a existat o singură voce.

CS Dinamo - CSA Steaua. Fanii roș-albaștrilor, recital pe „Arcul de Triumf”

Steliștii au intrat devreme în stadion, cu aproape o oră și jumătate înainte de start, și au transformat așteptarea într-o pregătire ad-hoc a coregrafiei. O organizare impecabilă pentru un moment special.

Ultrașii de la Sud, veniți în corteo, au umplut peluza rezervată oaspeților, dar și o parte din Tribuna 2 și câteva locuri la Tribuna 1, cântând și dominând stadionul din primul minut. Steaua a respectat meciul, suporterii l-au tratat ca atare, ca pe un moment așteptat cu multă nerăbdare.

De teama unor incidente, organizatorii au avut grijă să monteze în fața peluzei Stelei o plasă de protecție, tocmai pentru a preîntâmpina eventuale intenții de a arunca obiecte ori materiale pirotehnice în teren.

CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Steaua da, Dinamo ba

De partea cealaltă, liniște deplină. Nici urmă de galerie dinamovistă, niciun steag, nicio scandare. CS Dinamo a rămas o echipă ignorată de propriii suporteri, lipsită de sprijinul tribunei. Doar membri ai familiilor jucătorilor, apropiați sau prieteni.

Dacă odinioară derby-ul Dinamo - Steaua era sinonim cu un duel al peluzelor, acum totul a fost unilateral. „Militarii” au tratat meciul ca pe un adevărat derby, iar în tribune victoria a venit prin forfait: o singură galerie, o singură echipă, un singur club care a contat, în ciuda faptului că în stafful și în dreptul alb-roșiilor au fost nume ca Florin Bratu, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, Ionel Augustin, Ionuț Lupescu sau Ioan Andone.

E limpede că situația de la Dinamo nu are, deocamdată, nicio legătură cu scindarea de la Steaua, unde fanii și părerile sunt în două tabere distincte. Iar meciul din Liga 2 a fost doar o confirmare a acestui fapt.

Moment de fair-play

Un moment aparte a venit chiar înainte de fluierul de start, prin mesajul crainicului Ionel Culina: „Un meci al istoriei, al orgoliilor, indiferent de scor, divizie sau locul ocupat în clasament. Mulțumim pentru susținere inclusiv foștilor mari jucători ai ambelor echipe, cei care au făcut ca această poveste a sportului să meargă mai departe.”

Apoi, crainicul lui Dinamo a citit pe rând numele jucătorilor Stelei, lăsând uralele ultrașilor roș-albaștri să umple stadionul, o dovadă de fair-play și respect pentru pasiunea tribunelor. Iar când l-a prezentat pe Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”, a ținut să precizeze: „component al ambelor echipe”. Însă, când a urmat prezentarea echipei Dinamo, răspunsul ultrașilor rivali n-a fost pe măsură, aceștia înjurând la fiecare nume.

