Favoritul lui Casemiro Brazilianul mizează pe starul marii rivale în lupta pentru Balonul de Aur

- Casemiro (33 de ani), mijlocașul defensiv al celor de la Manchester United, a declarat că Mohamed Salah (33 de ani) ar trebui să câștige Balonul de Aur.
Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie și va avea în vedere doar sezonul 2024-2025.
Casemiro îl vede pe Mohamed Salah favorit la Balonul de Aur
Fotbalistul celor de la Manchester United a vorbit despre decernarea Balonului de Aur 2025.
Brazilianul consideră că Mohamed Salah, superstarul celor de la Liverpool, ar trebui să câștige trofeul.
Egipteanul a avut evoluții foarte bune în tricoul lui Liverpool în ediția trecută de campionat, contribuind cu 29 de goluri și 18 pase decisive la titlul #20 câștigat de trupa lui Arne Slot.
„Pentru mine, Balonul de Aur ar trebui să fie câștigat de Mo Salah. Este cel mai bun jucător.
Marchează atât de mult, oferă atât de multe pase decisive. Cel mai echilibrat jucător din sezonul trecut a fost Salah”, a declarat Casemiro, citat de OneFootball.
De-a lungul timpului, un singur jucător legitimat la Liverpool a câștigat Balonul de Aur. Este vorba de Michael Owen, câștigătorul din anul 2001.
Perioada care se ia în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.
Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur 2025:
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Ousmane Dembele - PSG
- Gianluigi Donnarumma - PSG
- Desire Doue - PSG
- Denzel Dumfries - Inter
- Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
- Viktor Gyokeres - Arsenal
- Erling Haaland - Manchester City
- Achraf Hakimi - PSG
- Harry Kane - Bayern Munchen
- Khvicha Kvaratskhelia - PSG
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Lautaro Martinez - Inter
- Kylian Mbappe - Real Madrid
- Scott McTominay - Napoli
- Nuno Mendes - PSG
- Joao Neves - PSG
- Michael Olise - Bayern
- Cole Palmer - Chelsea
- Pedri - Barcelona
- Raphinha - Barcelona
- Declan Rice - Arsenal
- Fabian Ruiz - PSG
- Mohamed Salah - Liverpool
- Virgil Van Dijk - Liverpool
- Vinicius Jr. - Real Madrid
- Vitinha - PSG
- Florian Wirtz - Liverpool
- Lamine Yamal - Barcelona