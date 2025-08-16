Favoritul lui Casemiro Brazilianul mizează pe starul marii rivale în lupta pentru Balonul de Aur

Casemiro (33 de ani), mijlocașul defensiv al celor de la Manchester United, a declarat că Mohamed Salah (33 de ani) ar trebui să câștige Balonul de Aur.

Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie și va avea în vedere doar sezonul 2024-2025.

Casemiro îl vede pe Mohamed Salah favorit la Balonul de Aur

Fotbalistul celor de la Manchester United a vorbit despre decernarea Balonului de Aur 2025.

Brazilianul consideră că Mohamed Salah, superstarul celor de la Liverpool, ar trebui să câștige trofeul.

Egipteanul a avut evoluții foarte bune în tricoul lui Liverpool în ediția trecută de campionat, contribuind cu 29 de goluri și 18 pase decisive la titlul #20 câștigat de trupa lui Arne Slot.

„Pentru mine, Balonul de Aur ar trebui să fie câștigat de Mo Salah. Este cel mai bun jucător.

Marchează atât de mult, oferă atât de multe pase decisive. Cel mai echilibrat jucător din sezonul trecut a fost Salah”, a declarat Casemiro, citat de OneFootball.

De-a lungul timpului, un singur jucător legitimat la Liverpool a câștigat Balonul de Aur. Este vorba de Michael Owen, câștigătorul din anul 2001.

Perioada care se ia în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur 2025:

Jude Bellingham - Real Madrid

Ousmane Dembele - PSG

Gianluigi Donnarumma - PSG

Desire Doue - PSG

Denzel Dumfries - Inter

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

Viktor Gyokeres - Arsenal

Erling Haaland - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane - Bayern Munchen

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Robert Lewandowski - Barcelona

Alexis Mac Allister - Liverpool

Lautaro Martinez - Inter

Kylian Mbappe - Real Madrid

Scott McTominay - Napoli

Nuno Mendes - PSG

Joao Neves - PSG

Michael Olise - Bayern

Cole Palmer - Chelsea

Pedri - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Declan Rice - Arsenal

Fabian Ruiz - PSG

Mohamed Salah - Liverpool

Virgil Van Dijk - Liverpool

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

Florian Wirtz - Liverpool

Lamine Yamal - Barcelona

