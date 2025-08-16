Operat de menisc la 15 ani Calvarul unui supertalent căruia i se pregătea debutul în Superliga: era dorit de nume mari
Rareș Manolache, atacantul de 15 ani de la Petrolul Ploiești
Superliga

Operat de menisc la 15 ani Calvarul unui supertalent căruia i se pregătea debutul în Superliga: era dorit de nume mari

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 13:18
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 15:20
  • Rareș Manolache, atacantul de 15 ani de la Petrolul Ploiești și unul dintre cei mai promițători juniori ai generației sale, a suferit o ruptură de menisc în timpul unui amical.

Vești proaste pentru Petrolul Ploiești: atacantul Rareș Manolache (15 ani), unul dintre cei mai promițători juniori din generația 2010, a suferit o accidentare gravă la genunchi și a devenit indisponibil pentru cel puțin trei luni.

Petrolul - Hermannstadt 1-1 Sibienii rămân fără victorie în Superligă
Citește și
Petrolul - Hermannstadt 1-1 Sibienii rămân fără victorie în Superligă
Citește mai mult
Petrolul - Hermannstadt 1-1 Sibienii rămân fără victorie în Superligă

Perla Petrolului, Rareș Manolache, operat de menisc la 15 ani

Diagnosticul: ruptură de menisc, produsă în timpul amicalului cu CSL Ștefănești (Liga 3), disputat la finalul lunii iulie pe stadionul Teleajen.

Partida a fost programată de Liviu Ciobotariu imediat după victoria cu Metaloglobus (3-0), din etapa a 3-a a Superligii, fiind gândită ca un antrenament în condiții de joc pentru fotbaliștii care nu au fost integraliști în acel meci.

Rareș Manolache a intrat pe teren în repriza secundă, dar a rezistat doar 10 minute, cerând schimbarea.

„Nu l-a lovit nimeni. Pur și simplu s-a plâns că simte dureri la genunchi și nu mai poate să joace. La Teleajen terenul este destul de tare.

El s-a confruntat cu probleme la genunchi și la antrenamentele cu echipa mare. Manolache a fost operat de câteva zile la menisc. Sperăm să revină repede pe teren”, au precizat surse din cadrul clubului, pentru GOLAZO.ro.

Rareș Manolache, optimist după operație: Vor veni și zile mai bune

Deși lovitura este una dureroasă pentru cariera sa aflată la început de drum, Rareș încearcă să rămână optimist. Puștiul ploieștean a postat pe contul său de Facebook un mesaj scurt, dar plin de speranță: „Better days will come” (Vor veni și zile mai bune).

Cine este Rareș Manolache

Rareș Cristian Manolache, născut pe 11 ianuarie 2010, este deja considerat liderul generației sale și un nume pe care specialiștii îl văd pregătit să facă pasul spre fotbalul mare.

Poziția sa preferată este cea de atacant sau mijlocaș ofensiv, având calități de marcator, dar și o bună viziune în joc.

La doar 14 ani, Rareș a bifat primele minute în Liga a III-a pentru Petrolul II, fiind aruncat în teren de antrenorul Dinu Todoran.

Saltul la seniori a venit la scurt timp după ce reușise să marcheze cinci goluri într-o victorie zdrobitoare, scor 9-0, cu echipa U15 a clubului ploieștean, în Liga Elitelor.

Ascensiunea lui Manolache a fost rapidă. În toamna lui 2024 a debutat și pentru prima echipă a Petrolului, într-un meci aniversar cu Vitesse Arnhem, când a purtat tricoul cu numărul 100, simbolic pentru centenarul clubului.

Nu a fost singurul gest de recunoaștere: la numai 15 ani, a primit și tricoul cu numărul 10, o raritate pentru un junior, ceea ce spune multe despre personalitatea și talentul său.

În vara acestui an a fost cooptat la antrenamentele echipei mari, unde a avut ocazia să se pregătească sub comanda lui Liviu Ciobotariu.

De asemenea, Manolache a bifat mai multe convocări la loturile de juniori ale României.

Un talent urmărit de toată România. Dorit și de Betis Sevilla

Talentul său a atras atenția și scouterilor externi. Betis Sevilla a transmis o ofertă concretă pentru transferul său.

Vicepreședintele Petrolului, Cristi Fogarasi, a recunoscut interesul spaniolilor, însă a subliniat că planul clubului este să-l păstreze și să-l lanseze la echipa mare în Superliga României.

De altfel, și cluburi importante din țară, precum FCSB, Farul sau Universitatea Craiova, și-au manifestat interesul pentru tânărul atacant.

Citește și:

„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Citește și
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Sir Alex Ferguson a făcut iureș în Trivale  Un episod memorabil cu managerul scoțian la meciul  FC Argeș - Aberdeen  din 1981
Citește și
Sir Alex Ferguson a făcut iureș în Trivale Un episod memorabil cu managerul scoțian la meciul FC Argeș - Aberdeen din 1981
Citește mai mult
Sir Alex Ferguson a făcut iureș în Trivale  Un episod memorabil cu managerul scoțian la meciul  FC Argeș - Aberdeen  din 1981

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
accidentare petrolul ploiesti superliga rares manolache
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share