Operat de menisc la 15 ani Calvarul unui supertalent căruia i se pregătea debutul în Superliga: era dorit de nume mari

Rareș Manolache, atacantul de 15 ani de la Petrolul Ploiești și unul dintre cei mai promițători juniori ai generației sale, a suferit o ruptură de menisc în timpul unui amical.

Vești proaste pentru Petrolul Ploiești: atacantul Rareș Manolache (15 ani), unul dintre cei mai promițători juniori din generația 2010, a suferit o accidentare gravă la genunchi și a devenit indisponibil pentru cel puțin trei luni.

Perla Petrolului, Rareș Manolache, operat de menisc la 15 ani

Diagnosticul: ruptură de menisc, produsă în timpul amicalului cu CSL Ștefănești (Liga 3), disputat la finalul lunii iulie pe stadionul Teleajen.

Partida a fost programată de Liviu Ciobotariu imediat după victoria cu Metaloglobus (3-0), din etapa a 3-a a Superligii, fiind gândită ca un antrenament în condiții de joc pentru fotbaliștii care nu au fost integraliști în acel meci.

Rareș Manolache a intrat pe teren în repriza secundă, dar a rezistat doar 10 minute, cerând schimbarea.

„Nu l-a lovit nimeni. Pur și simplu s-a plâns că simte dureri la genunchi și nu mai poate să joace. La Teleajen terenul este destul de tare.

El s-a confruntat cu probleme la genunchi și la antrenamentele cu echipa mare. Manolache a fost operat de câteva zile la menisc. Sperăm să revină repede pe teren”, au precizat surse din cadrul clubului, pentru GOLAZO.ro.

Rareș Manolache, optimist după operație: „Vor veni și zile mai bune”

Deși lovitura este una dureroasă pentru cariera sa aflată la început de drum, Rareș încearcă să rămână optimist. Puștiul ploieștean a postat pe contul său de Facebook un mesaj scurt, dar plin de speranță: „Better days will come” (Vor veni și zile mai bune).

Cine este Rareș Manolache

Rareș Cristian Manolache, născut pe 11 ianuarie 2010, este deja considerat liderul generației sale și un nume pe care specialiștii îl văd pregătit să facă pasul spre fotbalul mare.

Poziția sa preferată este cea de atacant sau mijlocaș ofensiv, având calități de marcator, dar și o bună viziune în joc.

La doar 14 ani, Rareș a bifat primele minute în Liga a III-a pentru Petrolul II, fiind aruncat în teren de antrenorul Dinu Todoran.

Saltul la seniori a venit la scurt timp după ce reușise să marcheze cinci goluri într-o victorie zdrobitoare, scor 9-0, cu echipa U15 a clubului ploieștean, în Liga Elitelor.

Ascensiunea lui Manolache a fost rapidă. În toamna lui 2024 a debutat și pentru prima echipă a Petrolului, într-un meci aniversar cu Vitesse Arnhem, când a purtat tricoul cu numărul 100, simbolic pentru centenarul clubului.

Nu a fost singurul gest de recunoaștere: la numai 15 ani, a primit și tricoul cu numărul 10, o raritate pentru un junior, ceea ce spune multe despre personalitatea și talentul său.

În vara acestui an a fost cooptat la antrenamentele echipei mari, unde a avut ocazia să se pregătească sub comanda lui Liviu Ciobotariu.

De asemenea, Manolache a bifat mai multe convocări la loturile de juniori ale României.

Un talent urmărit de toată România. Dorit și de Betis Sevilla

Talentul său a atras atenția și scouterilor externi. Betis Sevilla a transmis o ofertă concretă pentru transferul său.

Vicepreședintele Petrolului, Cristi Fogarasi, a recunoscut interesul spaniolilor, însă a subliniat că planul clubului este să-l păstreze și să-l lanseze la echipa mare în Superliga României.

De altfel, și cluburi importante din țară, precum FCSB, Farul sau Universitatea Craiova, și-au manifestat interesul pentru tânărul atacant.

