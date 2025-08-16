„Greu să te uiți la meciul ăsta”   Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători” +44 foto
Daniel Oprița FOTO: GOLAZO.ro
„Greu să te uiți la meciul ăsta” Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 21:53
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 22:38
  • CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”, a criticat dur prestația elevilor săi.

„Militarii” au pierdut primele puncte din acest sezon al Ligii 2, împotriva rivalei din „Ștefan cel Mare”.

Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Daniel Oprița, dezamăgit de jucătorii săi: „Un meci la care e greu să te uiți”

La sfârșitul derby-ului de pe stadionul „Arcul de Triumf”, Daniel Oprița a catalogat prestația jucătorilor săi ca fiind una sub așteptări.

„Suntem așa de relaxați și de distrați. Nu știu de ce s-au crezut câștigători dinainte. Așa se întâmplă. Poate și eu am făcut o greșeală, că n-am putut să-i motivez destul, pentru că eu îi cunosc și nu asta e valoarea lor. Toată echipa a jucat slab. Un meci slab, un derby slab. La noi a fost lentoare în toate zonele.

Un meci, pentru cei din afară, la care e greu să te uiți. Bine, și Dinamo și-a urmărit interesul. Au rupt jocul, au fost primii la minge, s-au bătut pentru orice minge. Au mai tras de timp, dar asta e.

Fiecare își urmărește interesul: să câștige puncte, iar ei, astăzi, au dorit mai mult decât noi”, a spus Daniel Oprița la sfârșitul meciului.

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (44 imagini)

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+44 Foto
CSA Steaua a pierdut doi apărători, în duelul cu CS Dinamo. Dean Beța s-a accidentat, în minutul 67. Fotbalistul nu a mai putut călca în piciorul drept și a fost transportat la spital. În plus, în minutul 83, Adrian Ilie a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Adi Popa și-a pierdut speranța: „Greu să vorbesc despre promovare”

Întrebat dacă mai are speranțe ca CSA Steaua să obțină dreptul de promovare în Superliga, Adi Popa nu se gândește la această posibilitate.

„E greu să vorbesc. În fiecare an să vin să spun același lucru. Am patru ani și ceva. Obosești, la un moment dat. Încerc să mă bucur de fiecare meci, de fiecare minut și să-i ajut pe cei mici.

Să dau, tot ce am acumulat, celor care vin la primă echipă, să le insuflu spiritul Stelei, să-i fac să înțeleagă la ce club sunt și cam atât”, a spus Adi Popa, după CS Dinamo - CSA Steaua 0-0.

Ce putem atinge? Ce am atins și anii precedenți. Să promovăm an de an și să ne trezim, în august, tot în liga a doua Adi Popa, jucător CSA Steaua

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

cs dinamo Daniel Oprita CSA Steaua adi popa
