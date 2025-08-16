Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua +44 foto
CS Dinamo - CSA Steaua (fotomontaj GOLAZO.ro)
Liga 2

Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 20:25
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 21:33
  • CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Derby-ul din Liga 2 a fost programat la oră de Liga 1, însă prestația celor două echipe a lăsat mult de dorit
  • Gazdele merită totuși evidențiate, Florin Bratu având la dispoziție o echipă plină de tineri, diferența de experiență fiind uriașă.
  • Cei aproximativ 2.000 de fani, majoritatea steliști, dar și numele sonore strânse la VIP au mai salvat afișul acestui meci.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Mult zgomot, puțin fotbal

Trei concluzii după un derby șters pe „Arcul de Triumf”.

Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește și
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea

1. Dinamo a rezistat cu o echipă plină de tineri

Dincolo de absența galeriei, echipa tânără pregătită de Florin Bratu trebuie să primească aprecieri.

Cu o medie de vârstă de 22,2 ani și jucători de doar 16–17 ani aruncați în teren, „câinii” au ținut piept unei formații steliste mult mai solide, cu o medie de vârstă de 26,3 ani și experiență superioară.

Mulți dintre dinamoviștii de pe teren au jucat și în Liga 3.

Adrian Popa în CS Dinamo - CSA Steaua (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Adrian Popa în CS Dinamo - CSA Steaua (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (44 imagini)

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+44 Foto
labels.photo-gallery

2. Prea puțin fotbal

Pe teren, fotbal puțin. Nicio ocazie reală de gol timp de mai bine de o repriză, un joc anost, departe de ceea ce promitea afișul.

În schimb, în peluza Stelei a existat energie, cântec și coregrafie, iar în lojele VIP ideea de meci tare a fost salvată de prezența unor nume mari: Anghel Iordănescu, Ionel Augustin, Ștefan Iovan, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și mulți alții.

CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (43 imagini)

Fani CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

3. Un derby cu tribune goale: au existat doar oaspeți

Deși meciul a fost prezentat drept „adevăratul derby”, asistența a fost modestă: doar 2.000 de spectatori în tribune. Totul într-o zi de sâmbătă, la o oră accesibilă, stadionul a rămas departe de atmosfera de altădată.

Cei mai mulți dintre cei prezenți au fost oaspeții, 1.000 doar în peluză, în timp ce Dinamo din Liga 2 nu pare să prezinte interes pentru publicul alb-roșu, ci doar pentru cei apropiați celor din teren.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0

FINAL! Derby-ul se încheie la egalitate!

Min. 90+4 - Dinamo forțează pe final, însă Zaharia trage în brațele portarului.

Repriza secundă a fost prelungită cu 8 minute.

Min. 88 - Intrat pe teren pentru ultimele minute ale partidei, Adrian Popa împinge un adversar și primește cartonaș galben.

Min. 83 - Adrian Ilie îl faultează pe Zaharia, încasează al doilea cartonaș galben și este eliminat.

Min. 82 - Ocaziile importante lipsesc. Zaharia își încearcă norocul de la distanță, dar trimite mult peste poartă.

Min. 67 - Dean Beța iese șchiopătând de pe teren și urcă în ambulanță. Fotbalistul Stelei nu poate călca pe piciorul drept.

Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dean Beța, accidentare în CS Dinamo - CSA Steaua. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

Min. 59 - Este avertizat și Vișan pentru un gest lipsit de fair-play.

Min. 51 - Cocoș este al treilea jucător de la Dinamo care vede un cartonaș galben.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză pe „Arcul de Triumf” - CS Dinamo și CSA Steaua se află la egalitate, scor 0-0.

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (44 imagini)

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+44 Foto
labels.photo-gallery

Min. 45+2 - Adrian Ilie îl lovește din spate pe Vasile Constantin și este și el avertizat.

Min. 44 - Bobaru faultează dur un adversar și încasează și el un „galben”.

Min. 24 - Cartonaș galben pentru Vasile Constantin, care l-a faultat pe Adrian Ilie.

Min. 13 - Se joacă pe contre, Dinamo a început mai bine, însă Steaua a echilibrat situația.

Min. 1 - Meciul a început cu posesia lui Dinamo.

Lovitura de start este dată de Ionel Augustin și Ștefan Iovan. Inițial, Ioan Andone fusese desemnat din partea dinamoviștilor.

Fanii celor de la Steaua cântă, în timp ce Dinamo este susținută de un copil care flutură un steag.

CS Dinamo - CSA Steaua, echipe de start

  • CS Dinamo: Lăpădat - Neculai, Vișan, Bobaru, A. Anghel, V. Georgescu - Mălăele, S. Matei, V. Constantin - Cocoș, Kyrychenko
  • Rezerve: Corjenco, B. Aleandru, Demici, Uleia, Cernamoriț, Obedeaenu, Burlacu, A. Munteanu, A. Zaharia
  • Antrenor: Florin Bratu
  • CSA Steaua: Frănculescu, Adăscălițeii, Beța, A. ilie - Răsdan, Doană, Gualda, Pacionel, S. Drăghici - R. Lopez, Lascu
  • Rezerve: Pletea, Nedelea, Lumbu, Chipirliu, M. Roman, M. Ioniță, Iordan, A. Popa, Cimpoeșu
  • Antrenor: Daniel Oprița
  • Arbitru: George Roman. Asistenți: Nicușor Marin, Florin Iftode
  • Stadion: „Arcul de Triumf” (București)

17:40 Scenografie pregătită de fani: „Cu Steaua și după moarte”

CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (43 imagini)

Fani CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

17:05 Sute de fani ai Stelei au ajuns la stadion

Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

Fani CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

CSA Steaua și CS Dinamo nu au drept de promovare

Nouă dintre cele 22 de formații din Liga 2 nu au drept de promovare în Superligă.

Printre acestea se află CSA Steaua București și CS Dinamo București, întrucât sunt cluburi de drept public, susținute de MApN, respectiv MAI.

Celelalte echipe care nu pot promova în prima ligă: CS Afumați, CSC Șelimbăr, CSM Slatina, CSC Dumbrăvița, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Sărbătoare în India  VIDEO S-a declanșat nebunia la vestea că  Ronaldo ar putea merge în India, pentru meciul din Ligii Campionilor Asiei 2
Campionate
14:25
Sărbătoare în India VIDEO S-a declanșat nebunia la vestea că Ronaldo ar putea merge în India, pentru meciul din Ligii Campionilor Asiei 2
Citește mai mult
Sărbătoare în India  VIDEO S-a declanșat nebunia la vestea că  Ronaldo ar putea merge în India, pentru meciul din Ligii Campionilor Asiei 2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
liga 2 Florin Bratu cs dinamo Daniel Oprita CSA Steaua
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share