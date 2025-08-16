Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Derby-ul din Liga 2 a fost programat la oră de Liga 1, însă prestația celor două echipe a lăsat mult de dorit

Gazdele merită totuși evidențiate, Florin Bratu având la dispoziție o echipă plină de tineri, diferența de experiență fiind uriașă.

Cei aproximativ 2.000 de fani, majoritatea steliști, dar și numele sonore strânse la VIP au mai salvat afișul acestui meci.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0 . Mult zgomot, puțin fotbal

Trei concluzii după un derby șters pe „Arcul de Triumf”.

1. Dinamo a rezistat cu o echipă plină de tineri

Dincolo de absența galeriei, echipa tânără pregătită de Florin Bratu trebuie să primească aprecieri.

Cu o medie de vârstă de 22,2 ani și jucători de doar 16–17 ani aruncați în teren, „câinii” au ținut piept unei formații steliste mult mai solide, cu o medie de vârstă de 26,3 ani și experiență superioară.

Mulți dintre dinamoviștii de pe teren au jucat și în Liga 3.

2. Prea puțin fotbal

Pe teren, fotbal puțin. Nicio ocazie reală de gol timp de mai bine de o repriză, un joc anost, departe de ceea ce promitea afișul.

În schimb, în peluza Stelei a existat energie, cântec și coregrafie, iar în lojele VIP ideea de meci tare a fost salvată de prezența unor nume mari: Anghel Iordănescu, Ionel Augustin, Ștefan Iovan, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și mulți alții.

3. Un derby cu tribune goale: au existat doar oaspeți

Deși meciul a fost prezentat drept „adevăratul derby”, asistența a fost modestă: doar 2.000 de spectatori în tribune. Totul într-o zi de sâmbătă, la o oră accesibilă, stadionul a rămas departe de atmosfera de altădată.

Cei mai mulți dintre cei prezenți au fost oaspeții, 1.000 doar în peluză, în timp ce Dinamo din Liga 2 nu pare să prezinte interes pentru publicul alb-roșu, ci doar pentru cei apropiați celor din teren.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0

FINAL! Derby-ul se încheie la egalitate!

Min. 90+4 - Dinamo forțează pe final, însă Zaharia trage în brațele portarului.

Repriza secundă a fost prelungită cu 8 minute.

Min. 88 - Intrat pe teren pentru ultimele minute ale partidei, Adrian Popa împinge un adversar și primește cartonaș galben.

Min. 83 - Adrian Ilie îl faultează pe Zaharia, încasează al doilea cartonaș galben și este eliminat.

Min. 82 - Ocaziile importante lipsesc. Zaharia își încearcă norocul de la distanță, dar trimite mult peste poartă.

Min. 67 - Dean Beța iese șchiopătând de pe teren și urcă în ambulanță. Fotbalistul Stelei nu poate călca pe piciorul drept.

Min. 59 - Este avertizat și Vișan pentru un gest lipsit de fair-play.

Min. 51 - Cocoș este al treilea jucător de la Dinamo care vede un cartonaș galben.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză pe „Arcul de Triumf” - CS Dinamo și CSA Steaua se află la egalitate, scor 0-0.

Min. 45+2 - Adrian Ilie îl lovește din spate pe Vasile Constantin și este și el avertizat.

Min. 44 - Bobaru faultează dur un adversar și încasează și el un „galben”.

Min. 24 - Cartonaș galben pentru Vasile Constantin, care l-a faultat pe Adrian Ilie.

Min. 13 - Se joacă pe contre, Dinamo a început mai bine, însă Steaua a echilibrat situația.

Min. 1 - Meciul a început cu posesia lui Dinamo.

Lovitura de start este dată de Ionel Augustin și Ștefan Iovan. Inițial, Ioan Andone fusese desemnat din partea dinamoviștilor.

Fanii celor de la Steaua cântă, în timp ce Dinamo este susținută de un copil care flutură un steag.

CS Dinamo - CSA Steaua, echipe de start

CS Dinamo: Lăpădat - Neculai, Vișan, Bobaru, A. Anghel, V. Georgescu - Mălăele, S. Matei, V. Constantin - Cocoș, Kyrychenko

Lăpădat - Neculai, Vișan, Bobaru, A. Anghel, V. Georgescu - Mălăele, S. Matei, V. Constantin - Cocoș, Kyrychenko Rezerve: Corjenco, B. Aleandru, Demici, Uleia, Cernamoriț, Obedeaenu, Burlacu, A. Munteanu, A. Zaharia

Corjenco, B. Aleandru, Demici, Uleia, Cernamoriț, Obedeaenu, Burlacu, A. Munteanu, A. Zaharia Antrenor: Florin Bratu

Florin Bratu CSA Steaua: Frănculescu, Adăscălițeii, Beța, A. ilie - Răsdan, Doană, Gualda, Pacionel, S. Drăghici - R. Lopez, Lascu

Frănculescu, Adăscălițeii, Beța, A. ilie - Răsdan, Doană, Gualda, Pacionel, S. Drăghici - R. Lopez, Lascu Rezerve: Pletea, Nedelea, Lumbu, Chipirliu, M. Roman, M. Ioniță, Iordan, A. Popa, Cimpoeșu

Pletea, Nedelea, Lumbu, Chipirliu, M. Roman, M. Ioniță, Iordan, A. Popa, Cimpoeșu Antrenor: Daniel Oprița

Daniel Oprița Arbitru: George Roman. Asistenți: Nicușor Marin, Florin Iftode

George Roman. Asistenți: Nicușor Marin, Florin Iftode Stadion: „Arcul de Triumf” (București)

CSA Steaua și CS Dinamo nu au drept de promovare

Nouă dintre cele 22 de formații din Liga 2 nu au drept de promovare în Superligă.

Printre acestea se află CSA Steaua București și CS Dinamo București, întrucât sunt cluburi de drept public , susținute de MApN, respectiv MAI.

Celelalte echipe care nu pot promova în prima ligă: CS Afumați, CSC Șelimbăr, CSM Slatina, CSC Dumbrăvița, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița.

