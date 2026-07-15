„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!

General-maior Valeriu Roșu (55 de ani) spune că există o singură soluție prin care Steaua poate promova în prima ligă.

Acesta a anunțat și bugetul clubului CSA Steaua pe anul 2026, susținând că e suficient pentru a face performanță.

General-maior Valeriu Roșu a dezvăluit și câți parteneri privați au fost interesați de o colaborare cu MapN pentru echipa de fotbal Steaua. Toate detalii, mai jos.

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General-maior Valeriu Roșu, locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, structură care are în coordonare CSA Steaua, a susținut astăzi, 15 iulie 2026, o conferință de presă privind bugetul și reorganizarea Clubului Sportiv.

Acesta a vorbit și despre alte două subiecte, situația colonelului Talpan, precum și ce pași s-au mai făcut în încercarea ca echipa de fotbal a clubului să poată avea cadrul legal de promovare în prima ligă.

„Funcțiile în cadrul CSA Steaua vor scădea cu 10%”

Valeriu Roșu s-a referit, în primul rând, la planul de reorganizare al clubului, spunând că, deși acest lucru presupune o serie de etape ce trebuie respectate, procedura va duce la un număr mai scăzut, cu 10%, de funcții în cadrul clubului. Și, implicit, cu 10% vor scădea și cheltuielile de personal.

De asemenea, Roșu a vorbit și despre cel mai important post din structura CSA Steaua, acela de comandant cu drepturi depline.

Informațiile care privesc această funcție spun că au existat mai multe concursuri pentru a fi ocupată, dar, uneori, nu „s-a prezentat niciun candidat”.

La ultimul concurs s-au înscris doi candidați, colonelul Talpan și colonelul Eduard Danilof, dar ambii au picat acest examen.

„Talpan și-a depus dosarul pentru a deveni comandantul CSA Steaua, dar nu a trecut de prima etapă, cea a analizării dosarului, și a fost descalificat pentru că nu a întrunit condițiile minime necesare.

El a dat în judecată Ministerul. Colonelul Danilof a trecut de prima fază, cea a analizării dosarului, dar, în a doua fază, nu a obținut nota 6, cea minimă care-i trebuia pentru a deveni comandant cu drepturi depline al clubului”.

„CSA Steaua, buget mai mic cu 7,9%”

Un alt punct foarte important pe agenda conferinței de presă l-a reprezentat bugetul CSA Steaua pentru anul 2026.

Buget total: 140.720.000 lei

reprezentând:

1. cheltuieli de personal (salarii): 55.443.000 lei

2. bunuri și servicii: 73.426.000 lei

3. investiții/cheltuieli de capital: 11.851.000 lei

În comparație cu anul 2025, bugetul aferent anului 2026 este mai mic cu 12.069.000 lei, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 7,90%. Acest minus se regăsește la capitolul bugetar „Bunuri și servicii”.

Oficialul a menționat că, deși bugetul e micșorat, suma de la capitolul „bunuri și servicii” acoperă „toate cheltuielile necesare desfășurării activității sportive, respectiv: contracte de activitate sportivă, cheltuieli de cazare și masă, transport, taxe de participare la competiții, bareme de arbitraj, chirii, utilități pentru toate bazele sportive, mentenanță pentru aceste, medicație pentru sportivi, hrană pentru sportivi, precum și alte cheltuieli specifice”.

La colonelul Taplan sunt două probleme disciplinare de rezolvat. Prima e legată de accesul unor terțe persoane, din afara clubului, la informații confidențiale, iar organele abilitate se ocupă de această problema.A doua se referă la sancțiunea disciplinară pe care i-a dat-o comandantul clubului pentru că nu a respectat regulamentele și nu a cerut aprobare înainte de a oferi declarații presei. Valeriu Roșu, locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul

Valeriu Roșu: „E necesară modificarea cadrului legislativ”

Poate cel mai important lucru pentru suporterii CSA Steaua e cel legat de cadrul legal pentru ca echipa de fotbal să poată promova în prima ligă, iar generalul Roșu s-a referit și la această problemă.

„Este necesar a fi modificat cadrul legislativ aplicabil sau să fie identificate formule de reorganizare care să permită accederea în prima ligă, inclusiv prin atragerea unor parteneri privați”, a spus acesta.

Numai că la ultima întâlnire cu eventuali parteneri privați, s-a prezentat o singură societate interesată de un eventual parteneriat cu ministerul pentru echipa de fotbal.

O soluție ar putea fi, conform lui Valeriu Roșu, înființarea unei societăți de către MApN, variantă care însă presupune cadrului normativ, adică, mai clar, modificarea legii de organizare și funcționarea a Ministerului Apărării Naționale.

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