Vrea concurent pe post VIDEO: Bîrligea cere transferuri la FCSB + Târnovanu: „Îmi doresc în continuare să plec”

Florin Tănase (31 de ani), Daniel Bîrligea (26 de ani) și Ștefan Târnovanu (26 de ani) au vorbit despre lupta pentru titlu, transferuri și schimbările produse la echipă în această vară.

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FCSB și-a prezentat echipamentele pentru sezonul 2026-2027, în cadrul unui eveniment la care au participat câteva sute de suporteri.

Cei trei fotbaliști, alături de nou-venitul Ronny Labonne, au prezentat noile tricouri.

Ștefan Târnovanu: „Îmi doresc în continuare să plec”

FCSB va începe noul sezon al Superligii pe 17 iulie, împotriva celor de la FC Argeș. Echipa pregătită de Marius Baciu va evolua și în preliminariile Conference League, competiție în care s-a calificat după barajul câștigat la finalul sezonului trecut.

„Mă simt bine în noul echipament, îmi place, e o culoare frumoasă. Nu mă așteptam să fie atât de mulți fani aici. Ne bucură acest lucru. Înseamnă că facem bine ceea ce facem, dar față de sezonul trecut trebuie o schimbare majoră.

Nu mă bazez pe noroc în viață. Eu mă antrenez, încerc să fac totul cât mai bine, iar norocul vine dacă faci lucrurile cum trebuie. Vom face tot posibilul să începem bine, iar perioada de cantonament a fost una grea.

Am avut două antrenamente în fiecare zi. Nu îmi plac, prefer meciurile. Vreau să joc cât mai mult posibil, sper că și mai mult decât anul trecut”, a spus portarul.

Portarul a reiterat că își dorește un transfer, dar a precizat că va rămâne la FCSB până la apariția unei oferte convenabile pentru toate părțile.

„De ce vreau să-mi aducă aminte acest nou echipament? De un nou titlu. După cum am spus, orice jucător de fotbal își dorește să facă pasul la o echipă mai mare.

Îmi doresc în continuare să plec, dar, până când nu va veni o ofertă bună pentru echipă și pentru mine în același timp, sunt jucător aici. Când va veni momentul, voi pleca”.

Bîrligea cere concurență în atac: „O să am nevoie de competitivitate”

Daniel Bîrligea speră ca noul echipament să marcheze și începutul unei perioade mai bune pentru FCSB.

„Echipamentul e ceva nou, poate va aduce și el ceva nou. I-am simțit foarte motivați (n.r. - pe coechipierii săi, încrezători și s-au antrenat foarte bine).

O să am, cu siguranță, nevoie de competitivitate, să dăm mai mult. Fiecare trebuie să aibă colegi. Avem nevoie de alți jucători și, de ce nu?, chiar și de un atacant”.

Pe U Craiova i-am văzut în formă, au încredere de anul trecut și au făcut lucruri frumoase. Ne gândim la prima etapă, momentan. Să o luăm încet. Liga Campionilor e foarte departe. Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Bîrligea a vorbit și despre Campionatul Mondial, competiție pe care a urmărit-o în limita programului.

„A fost un pic greu să ne uităm la Mondial. Meciurile erau noaptea, la niște ore diferite, dar la ce meciuri am putut am rezistat.

Îmi place foarte mult Haaland, marchează mereu, nu contează de unde, o bagă în plasă”, a mai declarat atacantul.

Tănase: „În fiecare an, FCSB pornește ca favorită”

Florin Tănase a vorbit despre echipamentul principal și s-a declarat încântat de combinația de culori aleasă pentru noul sezon.

„E foarte frumos, e special. Are culorile cele mai iubite din această țară, roșu și albastru, și s-a adăugat și galben. Cred că a fost o inspirație mare, pentru că noi suntem cea mai iubită echipă din România.

Sper să ne poarte noroc. Cel de anul trecut nu prea ne-a purtat, deși, la începutul sezonului, credeam că o să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca în urmă cu un an.

Echipamentul e la cel mai înalt nivel și noi, ca echipă, trebuie să ne ridicăm la un nivel înalt”, a mai spus fotbalistul.

Steaua, în fiecare an, e favorită la titlu. E în ADN-ul clubului, e imposibil să schimbi lucrul acesta. În fiecare an, Steaua pornește ca favorită, dar rămâne să dovedim pe teren. Au fost ani în care am avut un lot foarte bun și nu am reușit să câștigăm. Anul acesta e puțin mai diferit. Sperăm să reușim, chiar dacă multă lume nu ne dă șanse. Florin Tănase, mijlocaș FCSB

Căpitanul FCSB-ului a explicat și de ce a ales să rămână la București, deși a avut posibilitatea de a pleca în China.

„N-am simțit să plec atât de departe, sunt împăcat cu decizia mea”.

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