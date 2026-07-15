Talpan, anchetat de armată CSA Steaua motivează, pentru GOLAZO.ro, sigilarea biroului juristului. MApN: „Are două probleme disciplinare în analiză”

CSA Steaua confirmă, într-un răspuns transmis GOLAZO.ro, că biroul colonelului Florin Talpan a fost sigilat, în cadrul unei cercetări interne.

Clubul susține că măsura nu are legătură cu procesele împotriva FCSB și că a fost dispusă pentru conservarea eventualelor mijloace de probă.

General-maiorul Valeriu Roșu a declarat că în cazul lui Talpan există două probleme disciplinare și a confirmat ridicarea laptopului folosit de jurist.

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CSA Steaua a transmis pentru GOLAZO.ro un punct de vedere oficial după informațiile apărute în spațiul public pe pagina de Facebook Steaua Liberă, potrivit cărora juristul clubului, colonelul Florin Talpan, și-ar fi găsit biroul sigilat la revenirea din concediul medical.

CSA Steaua explică de ce a fost sigiliat biroul juristului Florin Talpan

Pagina, cunoscută pentru pozițiile sale favorabile lui Talpan, a susținut că biroul acestuia a fost sigilat, iar laptopul de serviciu i-ar fi fost ridicat chiar înaintea unui nou termen important în litigiile dintre CSA Steaua și FCSB.

Clubul militar confirmă că biroul utilizat de colonelul Florin Talpan a fost sigilat în urmă cu aproximativ o lună, precizând că măsura a fost dispusă în cadrul unei cercetări interne.

Potrivit CSA Steaua, sigilarea biroului este o măsură administrativă uzuală, luată pentru conservarea eventualelor mijloace de probă și fără caracter sancționator.

Totodată, CSA Steaua respinge explicit orice legătură între această situație și procesele aflate pe rol cu FCSB, susținând că asocierea celor două subiecte este „lipsită de fundament” și că Talpan beneficiază în continuare de întregul sprijin al clubului pentru reprezentarea instituției în instanță.

Cercetare internă după un „potențial eveniment produs la nivelul unității”

Potrivit răspunsului transmis GOLAZO.ro, cercetarea vizează „verificarea unui potențial eveniment produs la nivelul unității”, fără ca instituția să ofere detalii suplimentare, motivând că procedura este încă în desfășurare.

„În urmă cu aproximativ o lună, în cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua» a fost dispusă efectuarea unei cercetări privind verificarea unui potențial eveniment produs la nivelul unității.

În acest context, pentru asigurarea integrității spațiului și a eventualelor mijloace de probă, biroul utilizat de domnul colonel Costel Talpan a fost sigilat, măsură dispusă în conformitate cu reglementările interne și prevederile legale aplicabile în cadrul Ministerului Apărării Naționale”.

Clubul precizează că, deoarece verificările sunt în curs, nu poate comunica alte informații privind obiectul cercetării.

„Nu i-a fost restricționat accesul”

CSA Steaua respinge informațiile potrivit cărora Florin Talpan nu ar fi avut acces în birou sau în instituție.

Potrivit clubului din Ghencea, în perioada în care biroul a fost sigilat, juristul se afla în concediu medical, iar la revenirea în unitate a avut acces la spațiul de lucru.

„Măsura sigilării biroului nu a reprezentat și nu reprezintă o măsură de restricționare a accesului domnului colonel Costel Talpan.

Pe perioada în care au fost dispuse aceste măsuri, acesta nu s-a aflat la locul de muncă, iar la prezentarea în unitate i-a fost permis accesul în spațiul de lucru”.

Referitor la documentele și echipamentele aflate în birou, inclusiv laptopul de serviciu invocat în informațiile apărute în spațiul public, clubul nu confirmă și nici nu infirmă ridicarea acestora.

„În ceea ce privește documentele, echipamentele sau alte materiale aflate în birou, precizăm că stabilirea elementelor necesare desfășurării cercetării reprezintă atributul exclusiv al comisiei desemnate în acest scop, aceasta fiind singura structură competentă să stabilească și să administreze probele necesare pentru clarificarea împrejurărilor analizate, cu respectarea dispozițiilor legale incidente”.

CSA Steaua: „Nu există nicio legătură cu procesele împotriva FCSB”

CSA Steaua precizează că cercetarea internă și măsurile dispuse nu au legătură cu litigiile dintre CSA Steaua și FCSB.

„În raport cu întrebările referitoare la activitatea procesuală a Clubului Sportiv al Armatei «Steaua», precizăm că măsurile la care faceți referire nu au nicio legătură cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Ținând cont de momentul în care acestea au fost dispuse, orice asociere cu litigiile în care clubul este parte este lipsită de fundament”.

Totodată, oficialii clubului afirmă că juristul Florin Talpan beneficiază în continuare de sprijinul instituției pentru reprezentarea intereselor CSA Steaua în instanță.

„Reiterăm faptul că domnul colonel Costel Talpan beneficiază de întregul sprijin instituțional necesar pentru reprezentarea intereselor Clubului în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, în condițiile legii”.

CSA Steaua: Talpan trebuie să respecte și regulile din MApN

În finalul răspunsului transmis GOLAZO.ro, CSA Steaua face și o serie de precizări privind cadrul legal aplicabil activității lui Florin Talpan.

Juristul consideră că prin verificarea biroului, ridicarea unor bunuri de serviciu și sigilarea spațiului ar fi fost încălcat articolul 13 din Legea nr. 514/2003, care prevede inviolabilitatea actelor și lucrărilor cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei.

În răspunsul transmis GOLAZO.ro, CSA Steaua explică însă că dispozițiile acestei legi trebuie analizate împreună cu legislația aplicabilă personalului militar.

”Invocarea dispozițiilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic trebuie analizată în ansamblul cadrului normativ aplicabil.

Astfel, potrivit art. 6 din acest act normativ, consilierii juridici au drepturile și obligațiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional și reglementărilor legale privind persoana juridică în serviciul căreia se află.

În consecință, exercitarea atribuțiilor de consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naționale se realizează atât cu respectarea prevederilor Legii nr. 514/2003, cât și a legislației specifice instituției militare”.

Generalul Valeriu Roșu: „Sunt două probleme disciplinare de rezolvat”

Ministerul Apărării Naționale confirmă că juristul CSA Steaua, colonelul Florin Talpan, face obiectul unei proceduri disciplinare privind protecția informațiilor clasificate.

General-maiorul Valeriu Roșu, locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, a oferit detalii suplimentare în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 15 iulie, la Ministerul Apărării Naționale.

Roșu a afirmat că, în cazul colonelului Florin Talpan, sunt analizate două situații distincte.

„La colonelul Talpan sunt două probleme disciplinare de rezolvat. Prima e legată de accesul unor terțe persoane, din afara clubului, la informații confidențiale, iar organele abilitate se ocupă de această problemă.

A doua se referă la sancțiunea disciplinară pe care i-a dat-o comandantul clubului pentru că nu a respectat regulamentele și nu a cerut aprobare înainte de a oferi declarații presei”, a declarat Valeriu Roșu.

„Da, laptopul i-a fost sigilat și luat”

Generalul a confirmat și faptul că laptopul folosit de Florin Talpan a fost ridicat în cadrul verificărilor.

„Da, laptopul i-a fost sigilat și luat. Era al său, pentru că nu folosea unul al unității. Acum, colonelul Talpan își desfășoară activitatea la unitate pe un laptop al acesteia”.

Roșu a vorbit și despre tentativa lui Talpan de a deveni comandant al CSA Steaua.

„Talpan și-a depus dosarul pentru a deveni comandantul CSA Steaua, dar nu a trecut de prima etapă, cea a analizării dosarului, și a fost descalificat pentru că nu a întrunit condițiile minime necesare. El a dat în judecată ministerul”.

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