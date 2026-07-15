Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Foto: Imago și AI. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Furie în Spania Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 17:50
  • Spania s-a calificat în finala CM 2026, dar ibericii au fost foarte nervoși după ce au aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru ultimul act al competiției.
  • Naționala pregătită de Luis de la Fuente (65 de ani) va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina.
  • Finala CM 2026 va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Prețurile enorme ale biletelor pentru meciurile de la Campionatul Mondial au fost dur contestate încă de la începutul turneului.

Totuși, tarifele pentru finala de duminică au stârnit furie atât în rândul suporterilor, cât și în rândul Federației Spaniole de Fotbal (RFEF).

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Furie în Spania din cauza prețurilor biletelor pentru finala CM 2026

Spania s-a calificat în ultimul act al competiției după ce a învins Franța cu scorul de 2-0, în semifinale.

Pe platforma oficială de revânzare, supravegheată chiar de FIFA, prețurile biletelor pentru finala CM 2026 ajungeau, la un moment dat, până la două milioane de euro.

Potrivit platformei SeatPick, cel mai ieftin bilet pentru meciul ibericilor de duminică costă aproximativ 4.451 de euro, un preț enorm pentru fanii spanioli, la care li se vor adăuga și costul călătoriei până în SUA, și cel al cazării.

La polul opus, cel mai scump bilet disponibil în acest moment ajunge la 188.803 de euro.

Rafael Louzan, președintele Federației Spaniole de Fotbal, a comentat acest subiect:

„Cel mai ieftin bilet pentru marea finală costă în jur de 4.000 de dolari. Sunt prețuri asemănătoare cu cele ale biletelor de avion, care sunt dinamice și fluctuează permanent. Este cu adevărat trist.

Așa ceva nu ar trebui să fie permis. Sunt foarte mulți suporteri spanioli, din clasa de mijloc sau din clasele cu venituri mai mici, care fac un efort enorm pentru a ajunge aici.

Iar dacă adăugăm costul biletelor, al zborurilor și al hotelurilor, unde o cameră nu se găsește sub 800 de euro, situația devine și mai dificilă”, a declarat oficialul RFEF, conform marca.com.

Prețurile stabilite inițial de FIFA pentru acest Campionat Mondial sunt total diferite față de cele din momentul actual.

La începutul competiției, tichetele erau împărțite în 4 categorii: 11.000, 5.500, 3.600 și 800 de dolari. Pe măsură ce turneul a avansat, prețurile de pe piața de revânzare au explodat, atingând valori enorme.

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