Pagubă de 250.000 de euro Un fotbalist important din Superligă ar fi fost victima unei fraude în mediul online

Cosmin Matei (35 de ani), jucătorul lui Sepsi, ar fi fost victima unei fraude în mediul online.

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Veteranul covăsnenilor este în prezent suspendat pentru dopaj, fiind absent din formația lui Ovidiu Burcă încă din luna august.

Cosmin Matei, victima unei fraude în mediul online

Fotbalistul lui Sepsi este cunoscut pentru diverse afaceri profitabile pe care le deține, însă o decizie neinspirată l-ar fi costat scump..

Matei ar fi investit în criptomonede prin intermediul platformei Telegram, iar apoi 3,3 monede Bitcoin, în valoare de peste 70.000 de euro fiecare, ar fi fost sustrase din contul acestuia.

Paguba s-ar ridica astfel la aproximativ 250.000 de euro, informează prosport.ro.

Matei a încercat să își recupereze banii, i-a sesizat și pe reprezentanții platformei, a depus plângeri, însă nu ar mai fi mai putut salva nimic.

Fotbalistul covăsnenilor nu este primul român aflat într-o situație similară. La începutul lui 2024, Alex Chipciu dezvăluia că i-a fost clonat cardul bancar, iar hackerii i-au sustras suma de 10.000 de euro.

Recent, George Pușcaș, jucătorul lui Dinamo, a fost audiat la DIICOT în procesul prin care încearcă să-și recupereze banii după ce a fost victima celebrei scheme Nordis.

Alessandro Caparco, Florin Gardoș, Cristian Bărbuț și Adrian Ropotan se numără printre oamenii de fotbal care nu și-au primit apartamentele după investiții imobiliare prin intermediul companiei.

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