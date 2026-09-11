Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad +7 foto
Horia Mladinovici s-a îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
Superliga

Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 20:59
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 21:40
  • FARUL - UTA ARAD 4-2. Horia Mladinovici (42 de ani), arbitrul partidei, a oferit un moment rar întâlnit în fotbal.
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Înaintea fluierului de start al partidei, „centralul” le-a urat succes colegilor săi din brigadă, iar apoi s-a îndreptat spre marginea terenului.

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FOTO. Horia Mladinovici, îmbrățișări cu antrenorii înainte de Farul - UTA Arad

Cu zâmbetul pe buze, Mladinovici s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Adi Mihalcea. Arbitrul de 42 de ani a repetat apoi scena și cu Ioan Ovidiu Sabău.

Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport.jpeg
Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport .jpeg Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport.jpeg Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport .jpeg Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport.jpeg Horia Mladinovici s-a salutat și îmbrățișat cu Adrian Mihalcea și Ioan Ovidiu Sabău înainte de Farul - UTA Arad/ Foto: captură VIDEO Prima Sport .jpeg
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„Frumos gestul lui Mladinovici, care se duce să-i salute pe cei doi antrenori înainte de această partidă. Recunosc că vedem mai rar o astfel de imagine”, a afirmat Marian Olaianos, comentatorul partidei la Prima Sport.

Brigada de arbitri de la Farul - UTA Arad

  • Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel
  • Asistenți: Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț
  • Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan
  • Arbitru AVAR: Feșnic Horațiu

Ploaie de goluri la Ovidiu

Horia Mladinovici a avut o prestație fără controverse la Ovidiu. A fost ajutat și de jucătorii celor două echipe, care au oferit un adevărat spectacol.

La pauză, Farul o conducea pe UTA, scor 3-1, după reușitele semnate de Ahlinvi ('3), Radaslavescu ('20) și Alibec ('44). Pentru arădeni a punctat Coman ('37).

Repriza secundă a adus alte două goluri, câte unul la fiecare poartă. Radaslavescu a făcut „dubla” ('57), iar Omar El Sawy ('87) a închis tabela.

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