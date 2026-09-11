- FARUL - UTA ARAD 4-2. Horia Mladinovici (42 de ani), arbitrul partidei, a oferit un moment rar întâlnit în fotbal.
Înaintea fluierului de start al partidei, „centralul” le-a urat succes colegilor săi din brigadă, iar apoi s-a îndreptat spre marginea terenului.
FOTO. Horia Mladinovici, îmbrățișări cu antrenorii înainte de Farul - UTA Arad
Cu zâmbetul pe buze, Mladinovici s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Adi Mihalcea. Arbitrul de 42 de ani a repetat apoi scena și cu Ioan Ovidiu Sabău.
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„Frumos gestul lui Mladinovici, care se duce să-i salute pe cei doi antrenori înainte de această partidă. Recunosc că vedem mai rar o astfel de imagine”, a afirmat Marian Olaianos, comentatorul partidei la Prima Sport.
Brigada de arbitri de la Farul - UTA Arad
- Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel
- Asistenți: Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț
- Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan
- Arbitru AVAR: Feșnic Horațiu
Ploaie de goluri la Ovidiu
Horia Mladinovici a avut o prestație fără controverse la Ovidiu. A fost ajutat și de jucătorii celor două echipe, care au oferit un adevărat spectacol.
La pauză, Farul o conducea pe UTA, scor 3-1, după reușitele semnate de Ahlinvi ('3), Radaslavescu ('20) și Alibec ('44). Pentru arădeni a punctat Coman ('37).
Repriza secundă a adus alte două goluri, câte unul la fiecare poartă. Radaslavescu a făcut „dubla” ('57), iar Omar El Sawy ('87) a închis tabela.