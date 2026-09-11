FARUL - UTA ARAD 4-2. Horia Mladinovici (42 de ani), arbitrul partidei, a oferit un moment rar întâlnit în fotbal.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înaintea fluierului de start al partidei, „centralul” le-a urat succes colegilor săi din brigadă, iar apoi s-a îndreptat spre marginea terenului.

FOTO. Horia Mladinovici, îmbrățișări cu antrenorii înainte de Farul - UTA Arad

Cu zâmbetul pe buze, Mladinovici s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Adi Mihalcea. Arbitrul de 42 de ani a repetat apoi scena și cu Ioan Ovidiu Sabău.

„Frumos gestul lui Mladinovici, care se duce să-i salute pe cei doi antrenori înainte de această partidă. Recunosc că vedem mai rar o astfel de imagine”, a afirmat Marian Olaianos, comentatorul partidei la Prima Sport.

Brigada de arbitri de la Farul - UTA Arad

Arbitru : Mladinovici Horia-Gabriel

: Mladinovici Horia-Gabriel Asistenți : Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț

: Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț Arbitru VAR : Dumitrache Bogdan

: Dumitrache Bogdan Arbitru AVAR: Feșnic Horațiu

Ploaie de goluri la Ovidiu

Horia Mladinovici a avut o prestație fără controverse la Ovidiu. A fost ajutat și de jucătorii celor două echipe, care au oferit un adevărat spectacol.

La pauză, Farul o conducea pe UTA, scor 3-1, după reușitele semnate de Ahlinvi ('3), Radaslavescu ('20) și Alibec ('44). Pentru arădeni a punctat Coman ('37).

Repriza secundă a adus alte două goluri, câte unul la fiecare poartă. Radaslavescu a făcut „dubla” ('57), iar Omar El Sawy ('87) a închis tabela.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport