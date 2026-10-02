Comentatorul TV Bogdan Cosmescu a tras o concluzie dură legată de situația în care se află fotbalul românesc.

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Reacția jurnalistului a venit după ultimele rezultate ale echipei naționale, care a început cu două eșecuri ediția actuală de Liga Națiunilor, fiind surclasată de Bosnia pe teren propriu, scor 2-4.

Bogdan Cosmescu: „Sistemul va funcţiona cât timp se va juca pe pile”

Deși cauzele pentru situația în care s-a ajuns sunt multiple, Cosmescu a subliniat „pilele” pe baza cărora mulți jucători obțin „prioritate” în fotbal, acest lucru fiind susținut și de părinții copiilor.

„Sistemul va funcţiona cât timp se va juca pe pile. Ăsta e adevărul, indiferent că ne ferim de el şi nu ne place. La Craiova am citit acum ce scandal a început, Craiova care are un centru de copii şi juniori admirabil.

Se bat între ei, au adus spanioli. Cât timp se va juca pe pile, din păcate, va fi greu să omorâm fenomenul ăsta, pentru că este un sport la care toţi părinţii visează să îi scoată copiii lor din sărăcie, pentru asta sunt dispuşi să facă orice”, a declarat Bogdan Cosmescu, potrivit primasport.ro.

„Sportul rege” din România se află într-o perioadă de regres prelungită: cluburile nu mai fac față de la nivel european și au trecut 13 ani de când o echipă din România nu a mai accesat faza principală din Liga Campionilor.

În acest sezon, U Craiova a rămas singura echipă care ne reprezintă în cupele europene, însă doar în cea de-a treia competiție ca nivel: Conference League.

Cât despre echipa națională, „tricolorii” au ratat Mondial după Mondial din 2002 până în prezent, obținând doar 3 calificări la Campionatul European (2008, 2016, 2024), unde doar în urmă cu doi ani a reușit să iasă din grupe.

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