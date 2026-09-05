- KRIM LJUBLJANA - CSM BUCUREȘTI 29-37. „Tigroaicele” au debutat cu dreptul în noul sezon din Liga Campionilor.
Medaliată cu bronz în stagiunea precedentă, vicecampioana României era favorită certă înaintea partidei din Slovenia, însă, în mod surprinzător, s-a văzut condusă la pauză, scor 17-19.
KRIM LJUBLJANA - CSM BUCUREȘTI 29-37. Debut cu dreptul pentru „tigroaice” în Liga Campionilor
Gruparea pregătită de Bojana Popovic s-a dezlănțuit după pauză și a dat un recital ofensiv.
„Tigroaicele” au preluat conducerea la scorul de 22-21 și n-au mai cedat inițiativa până la final. S-au impus fără probleme, 37-29.
În etapa următoare, vicecampioana României o va găzdui pe Buducnost, într-un meci programat sâmbătă, 12 septembrie, cu începere de la ora 17:00.
CSM București pornește cu prima șansă și în partida cu gruparea din Muntenegru.
Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Esbjerg
|1
|2
|2
|CSM București
|1
|2
|3
|Buducnost
|0
|0
|4
|Ferencvaros
|0
|0
|5
|Sola
|0
|0
|6
|Brest Bretagne
|0
|0
|7
|Ljubliana
|1
|0
|8
|Borussia Dortmund
|1
|0
Gloria Bistrița, debutează în Germania
Campioana României face parte din grupa B, iar pentru primul meci se va deplasa în Germania, unde o va întâlni pe Blomberg-Lippe.
Partida este programată duminică, de la ora 15:00 și va fi în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.