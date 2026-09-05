KRIM LJUBLJANA - CSM BUCUREȘTI 29-37. „Tigroaicele” au debutat cu dreptul în noul sezon din Liga Campionilor.

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Medaliată cu bronz în stagiunea precedentă, vicecampioana României era favorită certă înaintea partidei din Slovenia, însă, în mod surprinzător, s-a văzut condusă la pauză, scor 17-19.

KRIM LJUBLJANA - CSM BUCUREȘTI 29-37 . Debut cu dreptul pentru „tigroaice” în Liga Campionilor

Gruparea pregătită de Bojana Popovic s-a dezlănțuit după pauză și a dat un recital ofensiv.

„Tigroaicele” au preluat conducerea la scorul de 22-21 și n-au mai cedat inițiativa până la final. S-au impus fără probleme, 37-29.

7 goluri a marcat Valeriia Maslova în meciul cu Krim. De la CSM București s-au mai remarcat Tya Axner (5 goluri) și Emma Friis (4 goluri)

În etapa următoare, vicecampioana României o va găzdui pe Buducnost, într-un meci programat sâmbătă, 12 septembrie, cu începere de la ora 17:00.

CSM București pornește cu prima șansă și în partida cu gruparea din Muntenegru.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Esbjerg 1 2 2 CSM București 1 2 3 Buducnost 0 0 4 Ferencvaros 0 0 5 Sola 0 0 6 Brest Bretagne 0 0 7 Ljubliana 1 0 8 Borussia Dortmund 1 0

Gloria Bistrița, debutează în Germania

Campioana României face parte din grupa B, iar pentru primul meci se va deplasa în Germania, unde o va întâlni pe Blomberg-Lippe.

Partida este programată duminică, de la ora 15:00 și va fi în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.

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