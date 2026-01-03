Rapid vrea un golgheter  Suma pe care trebuie să o plătească giuleștenii pentru atacantul brazilian dorit de Gâlcă

Rapid ar dori să-l transfere pe atacantul brazilian Andre Clovis (28 de ani) de la Academico Viseu, formație din liga secundă portugheză.

Andre Clovis evoluează la Academico Viseu din 2023, când a fost transferat de la Estoril, iar în acest sezon este golgheterul echipei.

Rapid l-ar dori pe Andre Clovis

Echipa pregătită de Costel Gâlcă se află în căutarea unui atacant și ar dori să-l transfere pe Andre Clovis, scrie as.ro.

Vârful are o clauză de reziliere a contractului de 1,5 milioane de euro, iar Academico Viseu nu ar fi dispusă să renunțe la serviciile acestuia pentru o sumă mai mică.

66 de goluri a marcat Andre Clovis în 130 de meciuri disputate în tricoul echipei Academico Viseu. A livrat și 11 pase decisive și are o cotă de piață de 2 milioane de euro

Antoine Baroan nu face parte din lotul giuleștenilor pentru cantonamentul din Antalya, fiind exclus pentru indisciplină.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a declarat în urmă cu aproximativ o săptămână că primul transfer al iernii va fi un atacant din străinătate.

Giuleștenii ar mai fi aproape să-l transfere și pe Daniel Paraschiv, atacant împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa.

Cifrele lui Andre Clovis

Andre Clovis este un atacant brazilian în vârstă de 28 de ani. Vârful are un sezon excelent în tricoul echipei sale, Academico Viseu.

Clovis a adunat 19 apariții în toate competițiile, fiind golgheterului echipei: 12 reușite în campionat și 3 în Cupă.

În campionat a bifat 16 apariții, fiind titular în fiecare partidă. Clovis are o medie de 86 de minute jucate pe meci.

Andre Clovis a fost transferat de Academico Viseu în 2023 de la Estoril pentru 1,25 milioane de euro. Se află la al treilea sezon pentru actuala sa echipă.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Andre Clovis, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Andre Clovis a mai evoluat pentru Estoril Praia, Leixoes sau Guaratingueta.

Are peste 200 partide jucate în carieră și a reușit să înscrie de 86 de ori.

