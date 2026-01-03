Cum se prezintă Rapid în Antalya Trei absenți din lotul lui Costel Gâlcă pentru cantonamentul din Turcia. Câți jucători are la dispoziție

Rapid București se pregătește pentru startul cantonamentului din Antalya.

Giuleștenii s-au reunit sâmbătă și decolează spre Turcia, unde antrenorul Costel Gâlcă va avea la dispoziție 28 de jucători.

Rapid a pierdut poziția de lider chiar la ultimul meci din 2025, iar acum urmează să efectueze sesiunile de pregătire înaintea reluării campionatului, care vor fi urmate de două partide amicale.

Rapid, fără trei jucători în cantonamentul din Antalya

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, lotul Rapidului pentru cantonamentul din Antalya va fi alcătuit din 28 de jucători.

Din lotul lui Costel Gâlcă vor lipsi trei fotbaliști: portarul Franz Stolz, care s-a întors la Genoa, Antoine Baroan, care se antrenează separat, după ce în luna decembrie au existat tensiuni între el și antrenor, plus Kader Keita, care s-a accidentat în ultimul meci din 2025 și urmează procesul de recuperare.

La finalul cantonamentului programat între 3 și 12 ianuarie, Rapid va disputa și două amicale:

10 ianuarie - Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu

Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu

Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu

Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

