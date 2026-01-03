Șumudică și-a găsit echipă  Tehnicianul român îl va avea adversar pe Cristiano Ronaldo. Și o misiune foarte complicată
Șumudică și-a găsit echipă Tehnicianul român îl va avea adversar pe Cristiano Ronaldo. Și o misiune foarte complicată

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 03.01.2026, ora 12:26
  • Marius Șumudică (54 de ani) ar urma să semneze cu Al-Okhdood, penultima clasată din prima ligă a Arabiei Saudite.

În trecut, tehnicianul român a mai antrenat în Arabia Saudită, la formații precum Al-Shabab și Al-Raed.

Marius Șumudică merge la Al-Okhdood

Marius Șumudică revine pe banca tehnică, la mai bine de jumătate de an de la despărțirea de Rapid, formație pe care a pregătit-o în sezonul precedent.

După ce a purtat discuții cu mai multe cluburi în această iarnă, Șumudică a ales să semneze cu Al-Okhdood, echipă aflată într-o situație critică în campionatul saudit, scrie fanatik.ro.

Înțelegerea dintre Șumudică și Al-Okhdood ar urma să fie valabilă până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dacă acesta va reuși să salveze echipa de la retrogradare.

Marius Șumudică va colabora la Al-Okhdood cu antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabriel Mărgărit și Sener Genturk. Din staff vor mai face parte fiul său, ca analist video, preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul de portari Cornel Cernea.

10,7 milioane de euro
este valoarea lotului lui Al-Okhdood, conform Transfermarkt

Al-Okhdood, situație critică în campionatul Arabiei Saudite

Noua echipă a lui Marius Șumudică se află într-o situație foarte complicată, fiind penultima în primul eșalon al Arabiei Saudite.

Al-Okhdood ocupă locul 17, cu 5 puncte acumulate după 12 meciuri, cu trei puncte mai puțin decât Al-Shabab, de pe 15, ultima poziție care asigură prezența în următoarea ediție a campionatului.

De-a lungul timpului, la Al-Okhdood au mai evoluat doi jucători români, Florin Tănase și Andrei Burcă, ambii în sezonul 2023/2024.

Șumudică ar putea debuta la Al-Okhdood pe 10 ianuarie, atunci când noua sa echipă o va întâlni pe teren propriu pe Al-Ahli, una dintre forțele campionatului din Arabia Saudită.

Prima ligă din Arabia Saudită, situația din subsolul clasamentului:

Loc/EchipăMeciuriPuncte
13. Al-Kholood119
14. Damac119
15. Al-Shabab118
16. Al-Riyadh118
17. Al-Okhdood125
18. Al-Najma122
  • Ultimele 3 clasate retrogradează direct.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share