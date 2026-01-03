Și-a lovit colegul la antrenament VIDEO: Reacție neașteptată a portarului care a primit gol de la jumătatea terenului

Diogo Costa (26 de ani), portarul lui Porto, a avut o reacție de frustrare după golul încasat de la Rodrigo Mora, colegul său de 18 ani.

Mora l-a învins pe Costa cu un șut de la jumătatea terenului de antrenament.

Campionatul din Portugalia nu a avut parte de întrerupere, iar echipele și-au continuat antrenamentele obișnuite chiar și în preajma sărbătorilor. A fost și cazul celor de la Porto, care au participat la o sesiune de pregătire deschisă fanilor.

Diogo Costa, frustrat după ce Rodrigo Mora l-a învins de la jumătatea terenului

Porto s-a antrenat înaintea următorului meci din campionat, programat duminică, în deplasare la Santa Clara.

Sesiunea de pregătire a fost deschisă fanilor, iar jucătorii s-au împărțit în două echipe, pentru un scurt meci de antrenament, dar nu pe întreaga suprafață de joc.

La un moment dat, tânărul Rodrigo Mora l-a văzut ieșit din poartă pe Diogo Costa, căpitanul echipei și portarul naționalei Portugaliei, și l-a surprins pe acesta cu un șut plasat perfect, trimis de dincolo de jumătatea terenului.

El pedazo de gol de Rodrigo Mora, que no le gustó nada a Diogo Costa… 😅🇵🇹 pic.twitter.com/heWdTsUGQb https://t.co/v8HVu2iVtj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 2, 2026

Ulterior, când Mora a mers să vorbească cu el, Diogo Costa, mai în glumă, mai din frustrare, l-a lovit cu piciorul în spate pe tânărul mijlocaș.

Porto e lider în prima ligă a Portugaliei, cu 46 de puncte acumulate din 16 meciuri. Podiumul este completat de Sporting (42p, un meci în plus disputat) și Benfica (36p).

