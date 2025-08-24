CSM București a câștigat Supercupa Finală de foc cu Gloria Bistrița și victorie la capătul a patru reprize de prelungiri!

CSM București - Gloria Bistrița 40-39. „Tigroaicele” au câștigat Supercupa României.

Trofeul cucerit duminică este al șaptelea pentru bucureștence, în această competiție.

CSM București s-a impus în finala Supercupei, la capătul unui meci nebun, ajuns în prelungiri, în care s-au înscris 79 de goluri.

CSM București - Gloria Bistrița 40-39 . Dramatism total în Supercupa României

Competiția de handbal feminin de la Bistrița a avut parte de o finală cu un suspans rar întâlnit.

CSM București și Gloria s-au duelat de la egal la egal atât în timpul regulamentar, cât și în prelungiri

Scorul a fost 15-15 la pauză și 30-30 la finalul celor 60 de minute. Au urmat apoi două reprize de prelungiri a câte 5 minute fiecare, la finalul cărora scorul a fost 33-33, respectiv 36-36.

Au urmat alte două reprize identice. La pauza celei de-a treia tabela arăta 38-38, iar în cele din urmă, la capătul ultimei părți, „tigroaicele” au reușit să se desprindă la două goluri, 40-38. Gloria a reușit să mai marcheze o dată, însă timpul nu a fost suficient pentru a mai egala.

Bronzul din finala mică le-a revenit celor de la Corona Braşov, care au învins scor 32-24 (15-10) pe Minaur Baia Mare.

