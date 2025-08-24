Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova! +38 foto
FCSB - FC Argeș FOTO: Raed Krishan
Superliga

Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (foto) , Ștefan Ogrezeanu , George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 23:36
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 00:16
  • FC Argeș a câștigat duelul de pe Arena Națională cu FCSB, scor 2-0.
  • „Roș-albaștrii” au ajuns la 14 puncte de liderul Universitatea Craiova!

Campioana României a început bine partida din etapa #7 a Ligii 1. „Roș-albaștri” au dominat prima parte a meciului, fără însă să marcheze.

„Mai bine jucam în 10” Patronul FCSB a măturat cu 3 jucători: „Sunt penibil eu când vorbesc” + a anunțat noul obiectiv
Citește și
„Mai bine jucam în 10” Patronul FCSB a măturat cu 3 jucători: „Sunt penibil eu când vorbesc” + a anunțat noul obiectiv
Citește mai mult
„Mai bine jucam în 10” Patronul FCSB a măturat cu 3 jucători: „Sunt penibil eu când vorbesc” + a anunțat noul obiectiv

Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!

După ce echipele au revenit de la cabine, piteștenii au preluat controlul jocului. Formația lui Bogdan Andone a reușit să deschidă scorul în minutul 72, după un contraatac executat perfect. Bettaieb a transformat și și-a dus echipa în avantaj.

La doar 16 minute, argeșenii au majorat scorul, după un autogol al lui Mihai Popescu. Robert Moldoveanu a șutat puternic la poartă, iar fundașul FCSB a deviat nefericit în propria poartă.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 12 în clasamentul virtual, în timp ce FC Argeș urcă pe poziția 5.

FCSB - FC Argeș 0-2

  • Au marcat: Bettaieb (min. 72), M.Popescu (min. 88, autogol)

Final de meci pe Arena Națională!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 88 - GOL! (0-2) - FC Argeș majorează scorul pe Arena Națională. Robert Moldoveanu a șutat spre poartă, iar Mihai Popescu a deviat balonul în propria poartă.

Min. 82 - Robert Moldoveanu ratează o ocazie imensă. Acesta a trimis în bară, ratând șansa de a majora scorul.

FCSB - FC Argeș
FCSB - FC Argeș

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș
+38 Foto
labels.photo-gallery

Min. 78 - O nouă schimbare la FC Argeș. A ieșit Rădescu, fiind înlocuit de Robert Moldoveanu.

Min. 76 - Mihai Toma părăsește terenul. A intrat Alexandru Stoian.

Min. 72 - GOL! (0-1) - Bettaieb deschide scorul pe Arena Națională, după un contraatac perfect reușit de formația piteșteană.

Min. 67 - Târnovanu scoate in-extremis șutul trimis de Bettaieb.

Min. 63 - Înlocuire la FC Argeș. A ieșit Sadriu, fiind înlocuit de Takayuki Seto.

Min. 62 - Corner pentru FC Argeș. Briceag șutează, dar apărarea FCSB-ului respinge mingea în afara terenului.

Min. 54 - Lovitură de la colț pentru FCSB

  • 8715 fani sunt prezenți pe Arena Națională.

Min. 46 - Trei schimbări la FCSB. Au ieșit Olaru, Alibec și Ngezana, fiind înlocuiți de Thiam, Politic și Popescu. Bogdan Andone a efectuat și el două modificări, înlocuindu-i pe Blagaic și Caio cu Rață și Matos.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională!

Min. 45+5 - Lovitură de colț pentru FCSB. Va executa Darius Olaru.

Min. 45 - Prima repriză se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 42 - Oancea șutează spre poartă, dar Târnovanu reține balonul fără probleme.

Min. 37 - Tudose se resimte pe gazon, după lovitura puternica încasată în minutul 24. Acesta va fi înlocuit cu Yanis Pîrvu.

Min. 34 - Lovitură de colț pentru FCSB.

Min. 24 - Siyabonga Ngezana este sancționat cu cartonaș galben, după ce l-a lovit cu crampoanele în față pe Tudose, în careul advers.

Min. 18 - Cisotti trimite pe lângă poartă, după ce Darius Olaru i-a centrat perfect în careu.

Min. 10 - Olaru șutează pe lângă poarta apărată de Lazar.

Min. 1 - A început partida.

FCSB - FC Argeș, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Fl. Tănase, Lixandru, Olaru - M. Toma, Alibec, Cisotti
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Rezerve: Zima, Șut, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam
  • FC Argeș: Lazar - Orozco, Tudose, Sadriu - Oancea, Radescu, Sierra, Balgaic, Briceag - Caio, Bettaieb
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Seto, Pîrvu, Matos, R. Moldoveanu, Heras, Tchassem, Manole, Rața
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Filip Alexandru, Neacșu Ionuț Traian, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Arena Naţională

19:55 Alibec, primul meci ca titular în campionat

Transferat în această vară, Denis Alibec va bifa astăzi primul meci ca titular pentru FCSB în Liga 1.

Atacantul a ratat nu mai puțin de 11 meciuri oficiale de la revenirea la campioană din cauza accidentărilor.

Până acum acum a bifat doar 86 de minute în 3 partide oficiale.

19:45 FCSB a ajuns la stadion

Elias Charalambous, înaintea meciului cu FC Argeș: „Vor fi multe schimbări”

Cele două formații s-au întâlnit de 8 ori în ultimii cinci ani. Campioana României a câștigat șase dintre aceste meciuri, în timp ce piteștenii s-au impus o singură dată. Un alt joc s-a încheiat la egalitate.

Ultimul meci dintre FCSB și FC Argeș s-a disputat în sezonul 2022/2023. Pe atunci, roș-albaștrii au câștigat cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Adrian Șut și Deian Sorescu.

„Este foarte important și sper că vom câștiga și câteva puncte în campionat.

Da, avem pregătite destul de multe schimbări, pentru că, după cum știți, am jucat acum două zile. Am avut de călătorit. Așa că, după cum spuneam, avem un lot mare și trebuie să facem rotații. Este un lucru pe care îl avem în vedere și vom face câteva schimbări mâine, da.

Din punctul meu de vedere, consider că avem un lot bun, un lot complet. Acum, dacă apare ceva, nu știm niciodată, dar mă simt foarte confortabil cu lotul pe care îl avem. Pentru mine, cel mai important este întotdeauna următorul meci.

Suntem o echipă mare, am spus-o de multe ori și privim toate meciurile în același mod, foarte serios, și vrem să concurăm în toate”, a declarat Elias Charalambous înaintea meciului cu FC Argeș.

Elias Charalambous: „Campionatul este un maraton lung, nu un sprint”

Tehnicianul cipriot este convins că echipa sa, care acum ocupă locul 12, la 11 puncte de rivala Craiova, o să revină rapid în fruntea Ligii 1.

„Nu putem fi dezamăgiți. Pe de o parte, vrem ca echipa noastră să fie sus în clasament, dar, pe de altă parte, spun mereu că trebuie să fim calmi. Campionatul este un maraton lung, nu un sprint.

Deci suntem o echipă mare și singurul lucru pe care trebuie să-l știm e cum să găsim modalități pentru a readuce echipa acolo unde ne este locul. Am arătat în ultimele meciuri că ne regăsim drumul, spiritul, și asta este cel mai important pentru mine”, a mai spus antrenorul lui FCSB.

De asemenea, Charalambous a mai vorbit și despre situația accidentărilor de la echipă.

„Suntem bine. Denis Alibec se simte mai bine, avem un antrenament peste jumătate de oră. Vom vedea cum se va simți, dar este mult mai bine.

Cu excepția lui Dawa, care este indisponibil pentru o perioadă lungă, restul jucătorilor sunt, slavă Domnului!, bine”.

FCSB - FC ARGEȘ. Bogdan Andone: „Dacă vom face asta vom putea profita”

Bogdan Andone este conștient de forța și valorarea lotului celor de la FCSB. Cu toate acestea, fostul antrenor al campioanei României crede că FC Argeș poate obține un rezultat pozitiv.

„Am avut o săptămână liniștită să ne antrenăm, să ne pregătim pentru ce va fi mâine seară. Sper să facem un meci bun, să ne bucurăm de fotbal pe un stadion frumos și contra celui mai puternic adversar din campionat.

Important este cum vom aborda jocul. Dacă vom pune și noi presiune la rândul nostru și vom fi curajoși, cu siguranță, vom putea profita.

Dacă vom fi temători și nu vom respecta ceea ce pregătim, va fi un meci destul de dificil pentru că FCSB are un lot extrem de valoros și de numeros. Orice formație vor alinia la startul jocului va fi una foarte bună”, a declarat Bogdan Andone la conferința de presă.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

De Bruyne, gol la debut  VIDEO. Belgianul a înscris  spectaculos în primul meci jucat pentru Napoli în Serie A
Campionate
10:16
De Bruyne, gol la debut VIDEO. Belgianul a înscris spectaculos în primul meci jucat pentru Napoli în Serie A
Citește mai mult
De Bruyne, gol la debut  VIDEO. Belgianul a înscris  spectaculos în primul meci jucat pentru Napoli în Serie A
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Campionate
10:06
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Citește mai mult
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
liga 1 fc arges fcsb superliga etapa 7
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share