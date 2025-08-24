FC Argeș a câștigat duelul de pe Arena Națională cu FCSB, scor 2-0.

„Roș-albaștrii” au ajuns la 14 puncte de liderul Universitatea Craiova!

Campioana României a început bine partida din etapa #7 a Ligii 1. „Roș-albaștri” au dominat prima parte a meciului, fără însă să marcheze.

Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!

După ce echipele au revenit de la cabine, piteștenii au preluat controlul jocului. Formația lui Bogdan Andone a reușit să deschidă scorul în minutul 72, după un contraatac executat perfect. Bettaieb a transformat și și-a dus echipa în avantaj.

La doar 16 minute, argeșenii au majorat scorul, după un autogol al lui Mihai Popescu. Robert Moldoveanu a șutat puternic la poartă, iar fundașul FCSB a deviat nefericit în propria poartă.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 12 în clasamentul virtual, în timp ce FC Argeș urcă pe poziția 5.

FCSB - FC Argeș 0-2

Au marcat: Bettaieb (min. 72), M.Popescu (min. 88, autogol)

Final de meci pe Arena Națională!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 88 - GOL! (0-2) - FC Argeș majorează scorul pe Arena Națională. Robert Moldoveanu a șutat spre poartă, iar Mihai Popescu a deviat balonul în propria poartă.

Min. 82 - Robert Moldoveanu ratează o ocazie imensă. Acesta a trimis în bară, ratând șansa de a majora scorul.

Min. 78 - O nouă schimbare la FC Argeș. A ieșit Rădescu, fiind înlocuit de Robert Moldoveanu.

Min. 76 - Mihai Toma părăsește terenul. A intrat Alexandru Stoian.

Min. 72 - GOL! (0-1) - Bettaieb deschide scorul pe Arena Națională, după un contraatac perfect reușit de formația piteșteană.

Min. 67 - Târnovanu scoate in-extremis șutul trimis de Bettaieb.

Min. 63 - Înlocuire la FC Argeș. A ieșit Sadriu, fiind înlocuit de Takayuki Seto.

Min. 62 - Corner pentru FC Argeș. Briceag șutează, dar apărarea FCSB-ului respinge mingea în afara terenului.

Min. 54 - Lovitură de la colț pentru FCSB

8715 fani sunt prezenți pe Arena Națională.

Min. 46 - Trei schimbări la FCSB. Au ieșit Olaru, Alibec și Ngezana, fiind înlocuiți de Thiam, Politic și Popescu. Bogdan Andone a efectuat și el două modificări, înlocuindu-i pe Blagaic și Caio cu Rață și Matos.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională!

Min. 45+5 - Lovitură de colț pentru FCSB. Va executa Darius Olaru.

Min. 45 - Prima repriză se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 42 - Oancea șutează spre poartă, dar Târnovanu reține balonul fără probleme.

Min. 37 - Tudose se resimte pe gazon, după lovitura puternica încasată în minutul 24. Acesta va fi înlocuit cu Yanis Pîrvu.

Min. 34 - Lovitură de colț pentru FCSB.

Min. 24 - Siyabonga Ngezana este sancționat cu cartonaș galben, după ce l-a lovit cu crampoanele în față pe Tudose, în careul advers.

Min. 18 - Cisotti trimite pe lângă poartă, după ce Darius Olaru i-a centrat perfect în careu.

Min. 10 - Olaru șutează pe lângă poarta apărată de Lazar.

Min. 1 - A început partida.

FCSB - FC Argeș, echipele de start

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Fl. Tănase, Lixandru, Olaru - M. Toma, Alibec, Cisotti

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Fl. Tănase, Lixandru, Olaru - M. Toma, Alibec, Cisotti Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Rezerve: Zima, Șut, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam

Zima, Șut, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam FC Argeș: Lazar - Orozco, Tudose, Sadriu - Oancea, Radescu, Sierra, Balgaic, Briceag - Caio, Bettaieb

Lazar - Orozco, Tudose, Sadriu - Oancea, Radescu, Sierra, Balgaic, Briceag - Caio, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Seto, Pîrvu, Matos, R. Moldoveanu, Heras, Tchassem, Manole, Rața

Straton, Borța, Garutti, Seto, Pîrvu, Matos, R. Moldoveanu, Heras, Tchassem, Manole, Rața Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Filip Alexandru, Neacșu Ionuț Traian, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu

Bîrsan Marcel, Filip Alexandru, Neacșu Ionuț Traian, Cojocaru Adrian Viorel, Marcu Claudiu Stadion: Arena Naţională

Transferat în această vară, Denis Alibec va bifa astăzi primul meci ca titular pentru FCSB în Liga 1.

Atacantul a ratat nu mai puțin de 11 meciuri oficiale de la revenirea la campioană din cauza accidentărilor.

Până acum acum a bifat doar 86 de minute în 3 partide oficiale.

Elias Charalambous, înaintea meciului cu FC Argeș: „Vor fi multe schimbări”

Cele două formații s-au întâlnit de 8 ori în ultimii cinci ani. Campioana României a câștigat șase dintre aceste meciuri, în timp ce piteștenii s-au impus o singură dată. Un alt joc s-a încheiat la egalitate.

Ultimul meci dintre FCSB și FC Argeș s-a disputat în sezonul 2022/2023. Pe atunci, roș-albaștrii au câștigat cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Adrian Șut și Deian Sorescu.

„Este foarte important și sper că vom câștiga și câteva puncte în campionat.

Da, avem pregătite destul de multe schimbări, pentru că, după cum știți, am jucat acum două zile. Am avut de călătorit. Așa că, după cum spuneam, avem un lot mare și trebuie să facem rotații. Este un lucru pe care îl avem în vedere și vom face câteva schimbări mâine, da.

Din punctul meu de vedere, consider că avem un lot bun, un lot complet. Acum, dacă apare ceva, nu știm niciodată, dar mă simt foarte confortabil cu lotul pe care îl avem. Pentru mine, cel mai important este întotdeauna următorul meci.

Suntem o echipă mare, am spus-o de multe ori și privim toate meciurile în același mod, foarte serios, și vrem să concurăm în toate”, a declarat Elias Charalambous înaintea meciului cu FC Argeș.

Elias Charalambous: „Campionatul este un maraton lung, nu un sprint”

Tehnicianul cipriot este convins că echipa sa, care acum ocupă locul 12, la 11 puncte de rivala Craiova, o să revină rapid în fruntea Ligii 1.

„Nu putem fi dezamăgiți. Pe de o parte, vrem ca echipa noastră să fie sus în clasament, dar, pe de altă parte, spun mereu că trebuie să fim calmi. Campionatul este un maraton lung, nu un sprint.

Deci suntem o echipă mare și singurul lucru pe care trebuie să-l știm e cum să găsim modalități pentru a readuce echipa acolo unde ne este locul. Am arătat în ultimele meciuri că ne regăsim drumul, spiritul, și asta este cel mai important pentru mine ”, a mai spus antrenorul lui FCSB.

De asemenea, Charalambous a mai vorbit și despre situația accidentărilor de la echipă.

„Suntem bine. Denis Alibec se simte mai bine, avem un antrenament peste jumătate de oră. Vom vedea cum se va simți, dar este mult mai bine.

Cu excepția lui Dawa, care este indisponibil pentru o perioadă lungă, restul jucătorilor sunt, slavă Domnului!, bine”.

FCSB - FC ARGEȘ. Bogdan Andone: „Dacă vom face asta vom putea profita”

Bogdan Andone este conștient de forța și valorarea lotului celor de la FCSB. Cu toate acestea, fostul antrenor al campioanei României crede că FC Argeș poate obține un rezultat pozitiv.

„Am avut o săptămână liniștită să ne antrenăm, să ne pregătim pentru ce va fi mâine seară. Sper să facem un meci bun, să ne bucurăm de fotbal pe un stadion frumos și contra celui mai puternic adversar din campionat.

Important este cum vom aborda jocul. Dacă vom pune și noi presiune la rândul nostru și vom fi curajoși, cu siguranță, vom putea profita.

Dacă vom fi temători și nu vom respecta ceea ce pregătim, va fi un meci destul de dificil pentru că FCSB are un lot extrem de valoros și de numeros. Orice formație vor alinia la startul jocului va fi una foarte bună”, a declarat Bogdan Andone la conferința de presă.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport