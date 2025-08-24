Boniface își ia adio de la AC Milan Motivul pentru care transferul nigerianului de la Leverkusen a picat

Victor Boniface (24 de ani), atacantul lui Bayer Leverkusen, nu va mai ajunge la AC Milan.

Transferul nu se va mai realiza după ce a picat testele medicale ale italienilor.

AC Milan încearcă să se întărească pentru noul sezon, însă omul mutarea omului de atac pe care îl căutau nu se va mai realiza.

Transferul lui Victor Boniface la AC Milan a picat

Boniface a efectuat patru investigații la Milano, însă „rossonerii” au decis că starea acestuia de sănătate nu este potrivită pentru efectuarea transferului, acesta având deja două rupturi de ligamente încrucișate de-a lungul carierei, informează bild.de.

„Când se va întoarce, problema cu Milan se va rezolva. Nu este un mare secret”, a spus Simon Rolfes, directorul sportiv a lui Leverkusen.

„Starea sa s-a îmbunătățit recent față de cum era la început. Boni trebuie să continue să se dezvolte. Credem că poate face progrese. Dar trebuie să facă acești pași”, a mai spus oficialul legat de recuperările făcute în această vară de atacant.

Bayer Leverkusen ar fi putut primi un total de 29 de milioane de euro prin transferul lui Boniface: 5 milioane pentru împrumut, respectiv 24 de milioane dacă milanezii se hotărau pentru o mutare definitivă.

