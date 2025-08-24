Se anunță infern pe Oblemenco! La partida dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir, oltenii așteaptă un stadion plin.

Universitatea Craiova - Bașakșehir se joacă joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Universitatea Craiova este la un singur meci distanță de prima calificare în cupele europene, din istoria recentă a clubului. În tur, formația antrenată de Mirel Rădoi s-a impus cu scorul de 2-1.

Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova - Bașakșehir

La partida dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir se așteaptă o asistență de zile mari.

Conform gsp.ro, până duminică, la ora 18:00, s-ar fi vândut peste 16.000 de bilete. O bună parte dintre acestea sunt abonamente, restul fiind achiziționate la pachet cu tichetele pentru partida cu Petrolul Ploiești.

În zilele viitoare, Universitatea va scoate la vânzare și bilete exclusiv pentru partida cu Bașakșehir.

De asemenea, la meci vor fi prezenți și suporterii formației din Turcia. Pe „Oblemenco” ar veni aproximativ 1.000 de suporteri ai celor de la Bașakșehir.

Astfel, la partida decisivă pentru calificare, pe stadion sunt așteptați aproximativ 30.000 de suporteri.

