CSM București a învins-o pe Team Esbjerg cu scorul de 34-31, duminică, în etapa #5 a grupei A din Liga Campionilor.

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Vicecampioana României și-a revenit după două înfrângeri consecutive suferite în grupă, 32-35 cu Borussia Dortmund și 23-24 cu Ferencvaros, și a produs primul eșec al echipei daneze (avea 4 victorii).

CSM București a învins Team Esbjerg în Liga Campionilor

Esbjerg a început mai bine partida din Sala Polivalentă și s-a desprins la două goluri după doar 3 minute. CSM București nu a renunțat și a restabilit egalitatea pe tabelă.

Nicio formație nu a mai reușit să preia categoric conducerea partidei, iar „tigroaicele” se aflau în avantaj la finalul primei reprize, scor 18-17. Cathrine Gabriel a avut mai multe intervenții excepționale în poarta CSM-ului.

Echipa antrenată de Bojana Popovic a fost egalată la începutul reprizei secunde, însă a trecut din nou în față și nu a mai putut fi prinsă din urmă.

CSM s-a distanțat de mai multe ori la 3 goluri diferență, iar partida s-a încheiat cu scorul de 34-31.

Principalele marcatoare au fost Axner, Dmitrieva și Maslova, cu câte 5 goluri pentru CSM Bucureşti, respectiv Rushfeldt (7), Hansen și Hansson (câte 6) pentru Team Esbjerg.

Pentru Tomas Axner, antrenorul echipei Esbjerg, meciul cu CSM București a fost unul special. Fiica sa este Tyra Axner, interul formației bucureștene, care a marcat 5 goluri.

Următorul meci al lui CSM București în Liga Campionilor este programat pe 18 octombrie, cu Sola, pe teren propriu, de la ora 17:00.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Ferencvaros 5 10 2 Esbjerg 5 8 3 Brest Bretagne 5 8 4 CSM București 5 6 5 Borussia Dortmund 5 6 6 Buducnost 5 2 7 Sola 5 0 8 Ljubliana 5 0

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