CSM simte din nou gustul victoriei FOTO. „Tigroaicele” pun capăt seriei de victorii a lui Esbjerg în Liga Campionilor +29 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Handbal

CSM simte din nou gustul victoriei FOTO. „Tigroaicele” pun capăt seriei de victorii a lui Esbjerg în Liga Campionilor

alt-text George Neagu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 19:15
  • CSM București a învins-o pe Team Esbjerg cu scorul de 34-31, duminică, în etapa #5 a grupei A din Liga Campionilor.
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Vicecampioana României și-a revenit după două înfrângeri consecutive suferite în grupă, 32-35 cu Borussia Dortmund și 23-24 cu Ferencvaros, și a produs primul eșec al echipei daneze (avea 4 victorii).

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CSM București a învins Team Esbjerg în Liga Campionilor

Esbjerg a început mai bine partida din Sala Polivalentă și s-a desprins la două goluri după doar 3 minute. CSM București nu a renunțat și a restabilit egalitatea pe tabelă.

Nicio formație nu a mai reușit să preia categoric conducerea partidei, iar „tigroaicele” se aflau în avantaj la finalul primei reprize, scor 18-17. Cathrine Gabriel a avut mai multe intervenții excepționale în poarta CSM-ului.

CSM - Esbjerg FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
CSM - Esbjerg FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (29 imagini)

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Echipa antrenată de Bojana Popovic a fost egalată la începutul reprizei secunde, însă a trecut din nou în față și nu a mai putut fi prinsă din urmă.

CSM s-a distanțat de mai multe ori la 3 goluri diferență, iar partida s-a încheiat cu scorul de 34-31.

  • Principalele marcatoare au fost Axner, Dmitrieva și Maslova, cu câte 5 goluri pentru CSM Bucureşti, respectiv Rushfeldt (7), Hansen și Hansson (câte 6) pentru Team Esbjerg.

Pentru Tomas Axner, antrenorul echipei Esbjerg, meciul cu CSM București a fost unul special. Fiica sa este Tyra Axner, interul formației bucureștene, care a marcat 5 goluri.

Următorul meci al lui CSM București în Liga Campionilor este programat pe 18 octombrie, cu Sola, pe teren propriu, de la ora 17:00.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Ferencvaros510
2Esbjerg58
3Brest Bretagne58
4CSM București56
5Borussia Dortmund56
6Buducnost52
7Sola50
8Ljubliana50

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