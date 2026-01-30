„Scandalos!” Două cluburi din Ungaria vor să plătească amenda primită de Csikszereda: „Nu vom permite FRF să distrugă acest club!”
„Scandalos!” Două cluburi din Ungaria vor să plătească amenda primită de Csikszereda: „Nu vom permite FRF să distrugă acest club!”

George Neagu
Publicat: 30.01.2026, ora 12:55
Actualizat: 30.01.2026, ora 13:18
  • Comisia de Disciplină a FRF a sancționat-o pe Csikszereda după incidentele din meciul cu FC Botoșani din etapa #22 din Liga 1, câștigat de „ciucani” cu 1-0.
  • Cu toate acestea, formația din Miercurea-Ciuc va fi ajutată de două cluburi din Ungaria pentru a achita amenda.

Csikszereda a fost amendată de FRF cu 25.312,50 lei, după incidentele din partida cu FC Botoșani de pe 18 ianuarie.

Sancțiunea clubului din Miercurea-Ciuc are la bază articolul 54.6 din regulamentul FRF, care se referă la rasism, xenofobie, discriminare și denigrare, pentru folosirea repetată a însemnelor Ținutului Secuiesc.

Csikszereda, amendată. Ferencvaros și Honved vin în ajutorul „ciucanilor”

Președinții celor două cluburi din Ungaria au anunțat că vor achita amenda primită de Csikszereda din partea Comisiei de Disciplină a FRF. Oficialii au catalogat această sancțiune drept una inacceptabilă.

„Federația Română a clasificat acest lucru drept o amenințare de xenofobie și rasism. Evident, acest lucru este inacceptabil, revoltător, iar astfel de decizii nu își au locul în Europa secolului XXI.

Nu vom permite Federației Române de Fotbal să pună clubul de fotbal Csikszereda într-o situație dificilă cu astfel de sancțiuni sau, în unele cazuri, să îl distrugă.

Așa că, împreună cu Ferencvaros, îi vom ajuta pe prietenii noștri de la Csikszereda”, a transmis Peter Szijjarto, președintele lui Honved, pe Facebook, citat de nemzetisport.hu.

Președintele clubului Ferencvaros, Kubatov Gabor, a confirmat că îi va ajuta pe cei de la Csikszereda să plătească amenda.

„FTC, împreună cu Honved Budapesta , va acoperi amenda scandaloasă impusă de Federația Română de Fotbal clubului Csikszereda pentru că suporterii au fluturat steaguri maghiare în tribune.

Granițele pot fi trasate doar între țări, nu între națiuni! Suntem alături de voi, frații și surorile noastre de peste graniță!”, a scris Kubatov Gabor pe Facebook.

Zoltan Szondy: „Le-am mulțumit celor doi președinți pentru ajutorul acordat”

Zoltan Szondy, președintele clubului Csikszereda, le-a mulțumit președinților de la Ferencvaros și Honved pentru ajutorul acordat.

„Le-am mulțumit celor doi președinți pentru ajutorul acordat, dar dacă apelul nostru va avea succes, vom returna imediat suma.

Ei (n.r. FRF) dau hotărâri judecătorești care contravin legislației române, întrucât nicio lege nu interzice utilizarea simbolurilor noastre naționale.

Am documentat toate manifestările anti-maghiare din timpul sezonului și, dacă situația nu se rezolvă până la sfârșitul sezonului, voi bate la ușa UEFA alături de ei pentru a arăta ce se întâmplă aici în 2026”, a declarat Zoltan Szondy.

Ce spune regulamentul FRF privind sancțiunile din articolul 54.6:

„Sancţiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate dacă jucătorul sau clubul respectiv dovedesc că nu a existat sau a existat o culpă minimă a sa în săvârşirea abaterii sau dacă alte motive serioase o justifică, cum ar fi, în special, abaterile care au fost
provocate intenţionat pentru a cauza sancţionarea jucătorului sau clubului conform acestui articol. Procedura evaluării circumstanţelor atenuante va fi cea prevăzută de acest regulament”.

  • Csikszereda se află pe locul 14 în Liga 1, cu 19 puncte acumulate după 23 de etape.
  • Pentru echipa antrenată de Robert Ilyes urmează duelul cu FCSB de duminică, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

