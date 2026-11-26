Joshua Kimmich (31 de ani) a criticat dur conducerea lui Bayern Munchen pentru modul cum l-au tratat în ultima perioadă pe Jamal Musiala (23 de ani).

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Musiala, tânărul star al bavarezilor, a leșinat din nou săptămâna trecută, după cele două momente din vară în care s-a prăbușit pe teren.

Controversele în jurul jucătorului au apărut după ce Uli Hoeness și Karl-Heinz Rummenigge, oficiali ai lui Bayern, au adus în discuție posibilitatea ca mijlocașului să i se reducă salariul din cauza problemelor sale de sănătate.

Joshua Kimmich critică conducerea lui Bayern: „E absolut inacceptabil”

La finalul partidei cu Lille de miercuri, din Liga Campionilor, pierdută de bavarezi cu 1-2, Joshua Kimmich a criticat dur conducerea lui Bayern pentru modul în care a gestionat situația lui Jamal Musiala.

„Nu trebuie să se întâmple niciodată o astfel de situație în jurul unui jucător. Desigur, clubul este întotdeauna pe primul loc și este mai presus de jucător, dar nu este mai presus de individ.

Este un lucru absolut inacceptabil și nu stă în caracterul lui Bayern”, a declarat Kimmich, conform sports.yahoo.com.

FOTO. Musiala s-a prăbușit pe teren în meciul cu Heidenheim

Kimmich a comentat și declarațiile făcute de Uli Hoeness și Karl-Heinz Rummenigge. Mijlocașul lui Bayern consideră că aceste probleme ar trebui rezolvate pe plan intern.

„Este un lucru pe care ar trebui să-l rezolvi pe plan intern, în cadrul unor discuții, în loc să încerci să-l tranșezi în public”, a mai adăugat Kimmich.

Nu trebuie să uităm că Musiala nu a mai jucat patru sau cinci meciuri la rând de mai bine de un an și jumătate. În mod evident, își dorește să dea tot ce are mai bun și muncește enorm în fiecare zi. Joshua Kimmich, mijlocaș Bayern

În ultimele zile, în cazul lui Musiala au circulat inclusiv zvonuri privind o posibilă retragere, iar aceste informații i-ar fi afectat chiar și pe apropiații fotbalistului, susține marca.com.

Bayern Munchen: „Sănătatea lui Jamal Musiala este pe primul plan”

Miercuri, clubul Bayern Munchen a emis un comunicat după discuțiile cu reprezentanții lui Musiala, însă nu a dezvăluit dacă vor fi schimbări în ceea ce privește înțelegerea valabilă până în 2030.

„Ieri (n.r. - marți) a avut loc o întâlnire constructivă între FC Bayern Munchen și reprezentanții lui Jamal Musiala. Pentru ambele părți, sănătatea jucătorului este pe primul plan. Musiala beneficiază de sprijin deplin în procesul său de recuperare.

Având în vedere numeroasele zvonuri apărute în ultimele zile, FC Bayern și 11WINS, agenția care îl reprezintă pe Jamal, doresc să clarifice următoarele: Jamal Musiala a fost examinat pentru prima dată pe 22 aprilie 2025 din cauza unor simptome asemănătoare crizelor de tip absență.

Această examinare a avut loc în consultare cu FC Bayern și echipa sa medicală, imediat după apariția primelor simptome neurologice.

FC Bayern și echipa de management a lui Musiala au convenit să continue discuțiile în spirit de parteneriat și confidențialitate”, se arată în comunicatul emis de club.

Declarațiile care au declanșat scandalul: „În actuala situație, cifrele salariului nu mai sunt justificate”

Anterior, liderii clubului au pus sub semnul întrebării contractul de 25 de milioane de euro pe an al lui Musiala.

„Are o boală greu de vindecat, dar care poate fi ținută sub control până la un anumit punct cu ajutorul medicamentelor. Cu toate acestea, nu știm dacă va mai da același randament ca înainte.

Își primește în continuare salariul, dar imaginați-vă că Bayern i-ar pune la îndoială contractul: ceea ce poate oferi acum pe teren nu mai corespunde cu ceea ce scrie în acte”, a afirmat Uli Hoeness, președintele de onoare al lui Bayern.

Karl-Heinze Rummenigge, fost CEO și actual oficial al clubului, a vorbit și el pe această temă.

„Ce au zis Uli și Jan-Christian (Dreesen, directorul general) este OK. Musiala are o problemă de sănătate. La fel de bine-cunoscut e că are un contract care implică o sumă foarte mare de bani.

Trebuie să analizăm cum gestionăm această situație. E responsabil, perfect normal”, a declarat Rummenigge pentru Sky Deutschland.

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