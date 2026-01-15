Pedeapsă dură după Cupa Africii Ce sancțiune a primit Samuel Eto'o + Reacția Federației Cameruneze

Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a fost amendat de forul continental (CAF) pentru comportamentul de la eșecul cu Maroc, 0-2, din semifinalele Cupei Africii.

Perioada petrecută la Cupa Africii a fost încărcată de tensiuni pentru echipa Camerunului, care a avut mai multe probleme la nivelul federației.

Samuel Eto'o a primit o amendă usturătoare după Cupa Africii

Confederația Africană de Fotbal (CAF) l-a amendat pe Samuel Eto'o cu suma de 20.000 de dolari, pentru „încălcarea principiilor sportivității”.

De asemenea, președintele forului camerunez a fost suspendat pentru următoarele 4 meciuri ale naționalei.

Deși CAF nu a anunțat motivul concret pentru care Samuel Eto'o a fost sancționat, decizia vine după gesturile furioase pe care le-a făcut spre omologul său marocan, Fouzi Lekjaa, notează marca.com.

Federația Cameruneză de Fotbal a reacționat

După ce CAF a publicat sancțiunea lui Samuel Eto'o, Federația Cameruneză de Fotbal a criticat decizia printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook:

„Procedura care a dus la această decizie ridică semne de întrebare serioase cu privire la cerințele fundamentale ale unui proces echitabil.

Fecafoot își reafirmă sprijinul neclintit pentru președintele său și angajamentul său de a respecta principiile care guvernează un sistem de justiție disciplinară credibil”.

Tensiuni în interiorul Federației Cameruneze înainte de Cupa Africii

În debutul Cupei Africii, Samuel Eto'o a mai fost implicat într-un scandal intern în cadrul Federației Cameruneze de Fotbal.

Președintele forului de la Yaounde a fost acuzat că ar fi ordonat excluderea lui Vincent Aboubakar, căpitanul naționalei, din lot pentru a nu-i depăși recordul de goluri.

Eto'o este cel mai bun marcator al Camerunului, cu 56 de goluri în 118 apariții, în timp ce Aboubakar a marcat 45 de goluri în 117 meciuri.

Atacantul de la Netfchi Baku mai are nevoie de doar 12 goluri pentru a doborî performanța fostului star de la Barcelona.

