Ce umilință! La o săptămână după ce au ironizat România, maghiarii de la Ferencvaros s-au făcut de râs în Europa League
Ferencvaros a fost eliminată din optimile Europa League, după o înfrângere rușinoasă suferită în Portugalia, 0-4 cu Braga.
Europa League

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 20:10
  • Maghiarii câștigaseră prima manșă cu 2-0, moment în care Gabor Kubatov (60 de ani), președintele echipei, a ironizat echipele românești.

Final dureros de aventură europeană pentru Ferencvaros, care n-a rezistat asediului din Portugalia.

„Voi merge la meci” Zeljko Kopic va fi pe stadion la Turcia - România » Ce spune Raul Opruț despre barajul pentru calificarea la CM 2026 
Citește și
Citește mai mult
Maghiarii n-au știut ce i-a lovit la Braga. Avantajul de două goluri a fost anulat în primul sfert de oră, după reușitele lui Horta (11) și Grillitsch (15). Până la pauză, Martinez (34) deja îi adusese în avantaj pe portughezi la general.

Lucrurile nu au stat mai bine nici în partea secundă, când Horta a reușit rapid dubla (54) și a anulat orice șansă de calificare pentru Ferencvaros.

Eliminarea vine la doar o săptămână după ce Gabor Kubatov, președintele lui Ferencvaros, a râs de echipele românești.

După victoria din tur cu Braga, acesta ironizase România într-o postare de pe contul de Facebook:

„În schimb, Ferencvaros...
Ferencvaros > România. Fradi, de una singură, a obținut mai multe puncte în clasamentul coeficienților UEFA decât toate echipele românești la un loc”.

Cifrele sunt reale!

Deși la prima vedere poate părea exagerat, România având în acest sezon două echipe în grupele europene, mesajul lui Kubatov e real.

Ferencvaros chiar a adunat în acest sezon mai multe puncte decât toate cele 4 reprezentante ale României în Europa, FCSB, Craiova, CFR și U Cluj.

Maghiarii au înregistrat 4 victorii, un egal și o înfrângere în preliminarii, apoi 6 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri în în faza principală din Europa League. Dacă adăugăm și bonusul primit pentru locul 12 în faza ligii și calificarea în optimile Europa League, totalul punctelor strânse ajunge la 23.750.

Bilanțul echipelor românești:

  • FCSB - 9.500
  • U Craiova - 9.000
  • CFR Cluj - 4.000
  • U Cluj - 0.500
  • TOTAL: 23.000

Ferencvaros a impresionat în acest sezon după ce a ratat mai întâi calificarea în faza principală a Ligii Campionilor, fiind eliminată în play-off de Qarabag (4-5 la general).

În Europa League, maghiarii au pierdut abia în ultima etapă primul meci! Doar Nottingham Forest a reușit să-i învingă, 4-0.

Au fost un adevărat coșmar pentru Ludogorets, pe care a înfruntat-o în preliminariile UCL, în faza principală din EL, dar și în șaisprezecimile EL, impunându-se de fiecare dată.

Rezultatele lui Ferencvaros în acest sezon:

  • Turul 2 UCL: 2-1 și 4-3 cu Noah (Armenia)
  • Turul 3 UCL: 0-0 și 3-0 cu Ludogorets (Bulgaria)
  • Play-off UCL: 1-3 și 3-2 cu Qarabag (Azerbaidjan)
  • Faza ligii EL: 1-1 cu Viktoria Plzen (Cehia)
  • Faza ligii EL: 1-0 cu Genk (Belgia)
  • Faza ligii EL: 3-2 cu RB Salzburg (Austria)
  • Faza ligii EL: 3-1 cu Ludogorets (Bulgaria)
  • Faza ligii EL: 1-1 cu Fenerbahce (Turcia)
  • Faza ligii EL: 2-1 cu Rangers (Scoția)
  • Faza ligii EL: 1-1 cu Panathinaikos (Grecia)
  • Faza ligii EL: 0-4 cu Nottingham Forest (Anglia)
  • Șaisprezecimi EL: 1-2 și 2-0 cu Ludogorets (Bulgaria)
  • Optimi EL: 2-0 cu Braga (Portugalia)

Cine e Gabor Kubatov

Președintele lui Ferencvaros e nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei. Este vicepreședintele partidului Fidesz și parlamentar încă din 2006. E recunoscut drept strategul lui Orban în campaniile electorale, pentru care ar fi încropit o bază de dată cu alegători și apartenența politică a acestora pentru a-și motiva propriul elector la alegeri.

O conduce pe Ferencvaros din 2011, perioadă în care echipa sa a câștigat 8 titluri, 4 Cupe, două Supercupe și Cupa Ligii de două ori. A reușit să aducă pe banca maghiarilor antrenori cu nume importante ca Thomas Doll, Serhii Rebrov, Dejan Stankovic sau Robbie Keane, actualul tehnician.

În această perioadă, maghiarii au jucat o dată în grupele Ligii Campionilor, în 2020, de 5 ori în Europa League și o dată în Conference League. Mai mult, sunt pentru al patrulea an consecutiv în primăvara europeană.

Citește și

Plângere penală după derby   Acțiune împotriva clubului Dinamo și a suporterilor săi din cauza mesajelor afișate în Giulești: cum au răspuns roș-albii
Superliga
18:41
Citește mai mult
E out de la Rapid! Venit vara trecută, va pleca după doar un an din Giulești
Superliga
18:25
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
BRAGA europa league ferencvaros gabor kubatov
Știrile zilei din sport
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Special
18.03
Citește mai mult
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor
18.03
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
18.03
Citește mai mult
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Superliga
18.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
17:27
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
23:10
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
23:30
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Burleanu și burlescul

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Top stiri
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Superliga
18.03
Citește mai mult
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Ciclism
18.03
Citește mai mult
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Nationala
18.03
Citește mai mult
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
B365
18.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share