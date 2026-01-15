Pleacă după doar 6 luni OFICIAL. Dinamo s-a despărțit de jucătorul cu peste 70 de selecții la națională
Charalampos Kyriakou FOTO: Sport Pictures
Pleacă după doar 6 luni OFICIAL. Dinamo s-a despărțit de jucătorul cu peste 70 de selecții la națională

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 20:56
  • Dinamo a anunțat despărțirea de Charalampos Kyriakou (30 de ani).

Mijlocașul cipriot ajunsese sub comanda lui Zeljko Kopic în vara anului trecut, fiind unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la Dinamo.

Charalampos Kyriakou pleacă de la Dinamo după doar 6 luni

Dinamo a anunțat încheierea raporturilor contractuale cu cipriotul Charalampos Kyriakou după doar 6 luni petrecute de acesta la gruparea bucureșteană.

Deși mai avea contract până în vara anului 2027, cele două părți au ajuns la un acord prin care au încheiat colaborarea, Kyriakou devenind astfel liber de contract.

„Mulțumim, Charalampos Kyriakou!

Jucătorul cipriot a ajuns la un acord de încetare amiabilă cu conducerea clubului nostru.

Sosit în vara acestui sezon, Kyriakou a bifat un total de 21 de meciuri pentru echipa noastră, oferind totodată și 3 pase decisive.

Îi dorim mult succes mai departe în carieră lui Charalampos și îi mulțumim pentru efortul depus pentru Dinamo!”, au transmis „câinii”, pe pagina oficială de Facebook.

Kyriakou, evoluții sub așteptări în tricoul lui Dinamo

Adus cu mari speranțe la echipă în vară, mijlocașul cu 74 de prezențe în naționala Ciprului nu a confirmat la Dinamo.

Acesta a jucat 21 de meciuri în toate competițiile, reușind să ofere trei pase decisive.

Charalampos Kyriakou este primul jucător care pleacă de la Dinamo în această iarnă. La capitolul sosiri, fundașul Valentin Țicu (Petrolul) este singurul transfer al „câinilor” până în acest moment.

dinamo bucuresti liga 1 reziliere contract Kyriakou Charalampos
