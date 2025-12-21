Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie  Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă!
Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 09:47
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 09:48
  • Patrice Motsepe (63 de ani), președintele CAF, a anunțat că, începând cu anul 2028, Cupa Africii pe Națiuni se va disputa o dată la 4 ani.

În acest moment, Cupa Africii se dispută o dată la doi ani, așa cum fusese stabilit încă de la înființarea competiției, în anul 1957.

Cu acest sistem, confederația africană le crea mari probleme echipelor de club, deoarece AFCON nu era organizată în cadrul unei date FIFA, astfel că jucătorii trebuiau să plece la turneul final în plin campionat.

Schimbare majoră! Cupa Africii pe Națiuni se va disputa o dată la 4 ani

Patrice Motsepe, președintele forului de conducere al fotbalului african, a anunțat sâmbătă, 20 ianuarie, că turneul final se va disputa o dată la 4 ani începând cu 2028.

Această schimbare majoră vine ca urmare a unui plan de revitalizare al fotbalului de pe continentul african. Un alt motiv pentru care s-a ajuns la această schimbare este reprezentat de calendarul global foarte încărcat.

Cum Cupa Africii pe Națiuni organizată la doi ani era o sursă importantă de venit pentru echipele participante, Patrice Motsepe a explicat ce se va întâmpla în continuare.

Președintele CAF a anunțat înființarea unei noi competiții, Liga Națiunilor Africane, similară cu UEFA Nations League. Astfel, echipele vor încasa bani importanți în continuare, chiar dacă Cupa Africii se va disputa din 4 în 4 ani.

Patrice Motsepe: „De acum, Cupa Africii va avea loc o dată la 4 ani”

Într-o conferință de presă premergătoare Cupei Africii din acest an, Patrice Motsepe a anunțat două schimbări importante.

„Ne concentrăm acum pe acest turneu, iar în 2027 vom merge în Tanzania, Kenya și Uganda, iar Cupa Națiunilor Africane de după aceea va fi în 2028.

Apoi, după Campionatul Mondial al cluburilor din 2029, vom avea prima Ligă a Națiunilor Africane cu mai multe premii în bani, mai multe resurse, mai multă competiție.

Ca parte a acestui acord, Cupa Africii va avea loc din acel moment o dată la patru ani”, a declarat Patrice Motsepe, conform lemonde.fr.

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
