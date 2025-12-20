„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați”

- UTA Arad - Dinamo 2-0. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, l-a certat pe Adrian Mazilu (20 de ani) pentru că a ascuns staff-ului anumite probleme fizice avute înainte de meci.
Adrian Mazilu a titularizat pentru a doua oară consecutiv, dar a rezistat doar 28 de minute pe teren.
Andrei Nicolescu, supărat pe Adrian Mazilu: „Nu ne-a spus că are probleme”
Întrebat despre starea de sănătate a fotbalistului sosit de la Brighton, Andrei Nicolescu spus:
„Are o problemă la spate, din păcate el are o dorință foarte mare de a juca, a avut semne că nu ar fi bine să înceapă meciul ăsta. Din păcate, nu ne-a spus și atunci totul s-a dereglat.
Galerie foto (6 imagini)
Pun lucrul ăsta pe seama dorinței foarte mare, a vârstei, am vorbit cu el, am înțeles niște lucruri și cred că noi toți o să evităm în viitor greșeli de genul ăsta. Ne dorim ca toți jucătorii să fie foarte asumați și să fie o echipă.
În momentul în care simți ceva, e mai bine pentru echipă să spui, decât să încerci să treci peste lucrul ăla de unul singur.
Adică e noțiunea și definiția clară a unei echipe, pe care noi încercăm să o construim”, a spus președintele celor de la Dinamo, la Digi Sport.
Adrian Mazilu a revenit după aproape doi ani de absență
La sfârșitul lunii trecute, Adrian Mazilu a jucat din nou, după un an și opt luni de absență.
Revenirea sa a avut loc la victoria „câinilor”, 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați, pe 29 noiembrie.
Internaționalul român de tineret a evoluat în cinci partide din acest sezon, fără să contribuie la vreo reușită a „câinilor”.
VIDEO. Golul marcat de Valentin Costache în UTA - Dinamo 2-0
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|21
|38
|3
|FC Botoșani
|21
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul Galați
|21
|33
|7
|UTA Arad
|21
|32
|8
|U Cluj
|20
|30
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|21
|11