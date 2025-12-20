„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați”

UTA Arad - Dinamo 2-0. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, l-a certat pe Adrian Mazilu (20 de ani) pentru că a ascuns staff-ului anumite probleme fizice avute înainte de meci.

Adrian Mazilu a titularizat pentru a doua oară consecutiv, dar a rezistat doar 28 de minute pe teren.

Andrei Nicolescu, supărat pe Adrian Mazilu: „Nu ne-a spus că are probleme”

Întrebat despre starea de sănătate a fotbalistului sosit de la Brighton, Andrei Nicolescu spus:

„ Are o problemă la spate, din păcate el are o dorință foarte mare de a juca, a avut semne că nu ar fi bine să înceapă meciul ăsta . Din păcate, nu ne-a spus și atunci totul s-a dereglat.

Pun lucrul ăsta pe seama dorinței foarte mare, a vârstei, am vorbit cu el, am înțeles niște lucruri și cred că noi toți o să evităm în viitor greșeli de genul ăsta. Ne dorim ca toți jucătorii să fie foarte asumați și să fie o echipă.

În momentul în care simți ceva, e mai bine pentru echipă să spui, decât să încerci să treci peste lucrul ăla de unul singur.

Adică e noțiunea și definiția clară a unei echipe, pe care noi încercăm să o construim”, a spus președintele celor de la Dinamo, la Digi Sport.

Adrian Mazilu a revenit după aproape doi ani de absență

La sfârșitul lunii trecute, Adrian Mazilu a jucat din nou, după un an și opt luni de absență.

Revenirea sa a avut loc la victoria „câinilor”, 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați, pe 29 noiembrie.

Internaționalul român de tineret a evoluat în cinci partide din acest sezon, fără să contribuie la vreo reușită a „câinilor”.

131 de minute a jucat Adrian Mazilu în acest sezon

VIDEO. Golul marcat de Valentin Costache în UTA - Dinamo 2-0

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 21 38 3 FC Botoșani 21 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 UTA Arad 21 32 8 U Cluj 20 30 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 20 19 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 21 11

