„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați” +6 foto
Andrei Niciolescu FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 23:28
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 23:28
  • UTA Arad - Dinamo 2-0. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, l-a certat pe Adrian Mazilu (20 de ani) pentru că a ascuns staff-ului anumite probleme fizice avute înainte de meci.

Adrian Mazilu a titularizat pentru a doua oară consecutiv, dar a rezistat doar 28 de minute pe teren.

UTA Arad - Dinamo 2-0 „Bătrâna Doamnă”, victorie fără emoții în fața echipei lui Zeljko Kopic, care ratează șansa de a urca pe locul 1
Citește și
UTA Arad - Dinamo 2-0 „Bătrâna Doamnă”, victorie fără emoții în fața echipei lui Zeljko Kopic, care ratează șansa de a urca pe locul 1
Citește mai mult
UTA Arad - Dinamo 2-0 „Bătrâna Doamnă”, victorie fără emoții în fața echipei lui Zeljko Kopic, care ratează șansa de a urca pe locul 1

Andrei Nicolescu, supărat pe Adrian Mazilu: „Nu ne-a spus că are probleme”

Întrebat despre starea de sănătate a fotbalistului sosit de la Brighton, Andrei Nicolescu spus:

Are o problemă la spate, din păcate el are o dorință foarte mare de a juca, a avut semne că nu ar fi bine să înceapă meciul ăsta. Din păcate, nu ne-a spus și atunci totul s-a dereglat.

Galerie foto (6 imagini)

Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Pun lucrul ăsta pe seama dorinței foarte mare, a vârstei, am vorbit cu el, am înțeles niște lucruri și cred că noi toți o să evităm în viitor greșeli de genul ăsta. Ne dorim ca toți jucătorii să fie foarte asumați și să fie o echipă.

În momentul în care simți ceva, e mai bine pentru echipă să spui, decât să încerci să treci peste lucrul ăla de unul singur.

Adică e noțiunea și definiția clară a unei echipe, pe care noi încercăm să o construim”, a spus președintele celor de la Dinamo, la Digi Sport.

Adrian Mazilu a revenit după aproape doi ani de absență

La sfârșitul lunii trecute, Adrian Mazilu a jucat din nou, după un an și opt luni de absență.

Revenirea sa a avut loc la victoria „câinilor”, 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați, pe 29 noiembrie.

Internaționalul român de tineret a evoluat în cinci partide din acest sezon, fără să contribuie la vreo reușită a „câinilor”.

131 de minute
a jucat Adrian Mazilu în acest sezon

VIDEO. Golul marcat de Valentin Costache în UTA - Dinamo 2-0

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2138
3FC Botoșani2138
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2134
6Oțelul Galați2133
7UTA Arad2132
8U Cluj2030
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia 2121
13Petrolul Ploiești 2019
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2111

Citește și

„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Nu am avut creativitate”
Superliga
23:02
„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Nu am avut creativitate”
Citește mai mult
„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Nu am avut creativitate”
Spectacol la Arad VIDEO.  Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz: „Îmi pare rău”
Superliga
22:34
Spectacol la Arad VIDEO. Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz: „Îmi pare rău”
Citește mai mult
Spectacol la Arad VIDEO.  Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz: „Îmi pare rău”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
dinamo bucuresti uta arad superliga andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
12:06
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
10:39
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
11:43
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Campionate
10:17
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:03
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
21:39
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
21:00
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Diverse
15:13
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Citește mai mult
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Campionate
13:52
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Citește mai mult
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Diverse
13:18
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Citește mai mult
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Stranieri
15:44
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Citește mai mult
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 29 rapid 30 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share