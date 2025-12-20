„Prea multe greșeli personale” Cătălin Cîrjan, doborât după UTA - Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi”

- UTA Arad - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor roșii”, a fost dezamăgit de rezultat.
- Mijlocașul rămâne cu gândul la titlul de campioană a Ligii 1.
UTA Arad și-a adjudecat victoria grație golurilor marcate de Alin Roman, în minutul 33, și Valentin Costache, în minutul 68.
UTA - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan: „A fost o seară neagră pentru noi”
„E foarte dezamăgitor, pentru că ne doream să terminăm anul pe primul loc. A fost o seară neagră pentru noi. Prea multe greșeli personale, nu s-a legat jocul. Ei și-au dorit mai mult, au fost mai puternici în dueluri.
Doream să marcăm, să dăm măcar un gol și să mergem peste ei, dar nu am putut. Am avut două ocazii clare, nu a intrat și asta a fost în seara asta.
Pot să spun că suntem într-o situație bună, dar putea fi și mai bine”, a spus Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.
Deși Dinamo a ratat șansa de a urca pe prima poziție în Liga 1, mijlocașul nu dezarmează și continuă să spere la trofeul campionatului.
„Asta îmi doresc, să mă lupt pentru titlu. Atât timp cât suntem sus, asta îmi doresc”, a continuat Cătălin Cîrjan.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|21
|38
|3
|FC Botoșani
|21
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul Galați
|21
|33
|7
|UTA Arad
|21
|32
|8
|U Cluj
|20
|30
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|21
|11