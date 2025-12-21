UTA ARAD - DINAMO 2-0. Ionel Dănciulescu (49 de ani) a analizat prestația elevilor lui Zeljko Kopic, remarcând marea slăbiciune.

Fostul golgheter al lui Dinamo a remarcat marea problemă a „câinilor”, absența unui vârf capabil să marcheze constant.

UTA ARAD - DINAMO. Ionel Dănciulescu: „Nu m-a convins”

De asemenea, Dănciulescu a subliniat și forma slabă a unor jucători importanți. Printre cei luați la țintă s-a numărat și Charalampous Kyriakou (30 de ani), mijlocașul adus în vară de la Apollon, care are doar două pase de gol în prima parte a campionatului.

„Kiryakou nu m-a convins. Milanov nu mai e cel de anul trecut. Nu mai e Selmani. Stoinov e bun.

Nu ai atacant central să marcheze 15 goluri. Sivis și-a revenit. Toți au jucat slab, în afară de Roșca. Chiar și Cîrjan”, a declarat Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.

21 de meciuri are Charalampou Kyriakou la Dinamo în acest sezon. A reușit 3 pase decisive

În urma înfrângerii cu UTA, Dinamo a ajuns la trei eșecuri în acest sezon și a ratat șansa de a încheia anul pe primul loc.

VIDEO. Golul lui Costache din UTA Arad - Dinamo 2-0

