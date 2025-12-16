FIFA a luat măsuri Forul mondial  a plafonat prețul biletelor pentru CM 2026 » Care e costul minim
Campionatul Mondial

FIFA a luat măsuri Forul mondial a plafonat prețul biletelor pentru CM 2026 » Care e costul minim

Publicat: 16.12.2025, ora 22:02
Actualizat: 17.12.2025, ora 00:05
  • FIFA a plafonat prețul minim al biletelor pentru fanii care vor să participe la meciurile propriilor naționale, de la Campionatul Mondial din 2026.
  • Peste 20 de milioane de fani au aplicat pentru tichete de acces la partidele de la turneul final.

Asociația Suporterilor Europeni a protestat, fiind indignată de prețurile exorbitante ale biletelor pentru Cupa Mondială din 2026.

FIFA a plafonat prețurile biletelor pentru Cupa Mondială 2026

FIFA s-a conformat, în urma nemulțumirii fanilor, și a plafonat prețul tichetelor de acces pentru fanii care vor să praticipe la meciurile propriilor lor naționale, de la turneul final din Canada, SUA și Mexic.

Astfel, pentru aceștia, prețul minim de acces la fiecare dintre cele 104 meciuri, de la Cupa Mondială din vara anului viitor, inclusiv finala, este de 60 de dolari.

Distribuirea biletelor va fi realizată de către federațiile naționale și FIFA a oferit directive generale pentru a acorda tichetele.

„Biletele de intrare vor fi alocate în mod specific suporterilor echipelor calificate, procesul de selecție și de distribuție fiind gestionat individual de către federații.

Fiecare federație își va defini propriile criterii de eligibilitate și procesul de aplicare. Li se solicită să se asigure că aceste bilete sunt alocate în mod specific fanilor fideli, care sunt strâns legați de echipele lor naționale”, se arată în comunicatul emis de FIFA, pe site-ul oficial.

  • Fanii naționalelor care pierd barajul și nu se vor califica la Campionatul Mondial vor primi suma înapoi.

Cerere uriașă pentru bilete la CM 2026

În primele 48 de ore de la deschiderea celei de a treia etape de vânzare a biletelor pentru meciurile de la turneul final s-au înregistrat peste 20 milioane de cereri, potrivit FIFA.

Meciurile cu cel mai mare număr de cereri de bilete:

  • Columbia - Portugalia (Miami, 28 iunie)
  • Brazilia -Maroc (New York, 13 iunie)
  • Mexic - Coreea de Sud (Guadalajara, 18 iunie)
  • Ecuador - Germania (New York, 25 iunie)
  • Scoția - Brazilia (Miami, 24 iunie)

Cum arată grupele Mondialului

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

FIFA bilete preturi cm 2026
