FIFA a luat măsuri Forul mondial  a plafonat prețul biletelor pentru CM 2026 » Care e costul minim

FIFA a plafonat prețul minim al biletelor pentru fanii care vor să participe la meciurile propriilor naționale, de la Campionatul Mondial din 2026.

Peste 20 de milioane de fani au aplicat pentru tichete de acces la partidele de la turneul final.

Asociația Suporterilor Europeni a protestat, fiind indignată de prețurile exorbitante ale biletelor pentru Cupa Mondială din 2026.

FIFA a plafonat prețurile biletelor pentru Cupa Mondială 2026

FIFA s-a conformat, în urma nemulțumirii fanilor, și a plafonat prețul tichetelor de acces pentru fanii care vor să praticipe la meciurile propriilor lor naționale, de la turneul final din Canada, SUA și Mexic.

Astfel, pentru aceștia, prețul minim de acces la fiecare dintre cele 104 meciuri, de la Cupa Mondială din vara anului viitor, inclusiv finala, este de 60 de dolari.

Distribuirea biletelor va fi realizată de către federațiile naționale și FIFA a oferit directive generale pentru a acorda tichetele.

„Biletele de intrare vor fi alocate în mod specific suporterilor echipelor calificate, procesul de selecție și de distribuție fiind gestionat individual de către federații.

Fiecare federație își va defini propriile criterii de eligibilitate și procesul de aplicare. Li se solicită să se asigure că aceste bilete sunt alocate în mod specific fanilor fideli, care sunt strâns legați de echipele lor naționale”, se arată în comunicatul emis de FIFA, pe site-ul oficial.

Fanii naționalelor care pierd barajul și nu se vor califica la Campionatul Mondial vor primi suma înapoi.

Cerere uriașă pentru bilete la CM 2026

În primele 48 de ore de la deschiderea celei de a treia etape de vânzare a biletelor pentru meciurile de la turneul final s-au înregistrat peste 20 milioane de cereri, potrivit FIFA.

Meciurile cu cel mai mare număr de cereri de bilete:

Columbia - Portugalia (Miami, 28 iunie)

Brazilia -Maroc (New York, 13 iunie)

Mexic - Coreea de Sud (Guadalajara, 18 iunie)

Ecuador - Germania (New York, 25 iunie)

Scoția - Brazilia (Miami, 24 iunie)

Cum arată grupele Mondialului

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport