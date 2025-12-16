John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”
John Terry, căpitanul lui Chelsea, pe „Lujniki”, imediat după ratarea penaltyului în finala Ligii Campionilor Foto: Imago
Liga Campionilor

Theodor Jumătate
Publicat: 16.12.2025, ora 14:57
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 14:57
  • John Terry, 45 de ani, este bântuit încă de cel mai dificil moment al vieții. Se trezește noaptea, cuprins de coșmaruri. 
  • Fostul căpitan al lui Chelsea nu uită penalty-ul irosit în ultimul act al Ligii Campionilor din 2008 și ce tragedie s-ar fi putut întâmpla atunci.

John Terry e parte din istoria lui Chelsea. Promovat de la academia clubului britanic, stoperul a jucat aproape două decenii la echipa londoneză, între 1998 și 2017, înainte de a petrece ultimul sezon al carierei la Aston Villa.

Fundașul central, o lungă perioadă căpitanul albaștrilor, 717 meciuri și 67 de goluri, a fost coleg în perioada petrecută pe „Stamford Bridge” cu Dan Petrescu (1998-2000) și Adrian Mutu (2003-2004).

17 trofee
a cucerit John Terry în 19 ani la Chelsea. Printre ele, 5 titluri în Premier League, plus succese în Liga Campionilor (2012) și Europa League (2013)

A purtat tricoul naționalei Angliei între 2003 și 2012 (78 de selecții, 6 goluri).

John Terry: „Mă uitam pe fereastră și mă întrebam neîncetat: «De ce? De ce?»”

A reușit multe performanțe, dar încă ține minte marea dezamăgire. Ratarea care a decis finala Champions League.

Pe 21 mai 2008, la Moscova, Terry i-ar fi putut oferi lui Chelsea primul triumf în Ligă.

Căpitanul a executat al 5-lea penalty al confruntării cu Manchester United. A avut ocazia să pună punct finalei, pentru că Ronaldo ratase înainte la „diavoli”.

John Terry a privit mingea lovind bara la penaltyul său Foto: Imago John Terry a privit mingea lovind bara la penaltyul său Foto: Imago
John Terry a privit mingea lovind bara la penaltyul său Foto: Imago

John a alunecat însă exact în momentul șutului, mingea a șters bara și s-a dus afară. Loviturile de pedeapsă au continuat, United câștigând cu 6-5 (1-1 în 120 de minute) după eroarea lui Anelka.

Jucătorul a învins în cele din urmă în Ligă, patru ani mai târziu, dar și atunci a avut ghinion: eliminat în semifinale, nu a evoluat tocmai în finala cu Bayern (1-1, 4-3 la 11 metri).

Nu scapă de amintirea eșecului din 2008. Dezvăluie acum, la podcastul Mennie Talks, tragedia evitată în capitala Rusiei.

După meci, ne-am întors la hotel, iar eu eram la etajul 25. Mă uitam pe fereastră și mă întrebam neîncetat: «De ce? De ce?». Nu spun că ai sări dacă ai fi în astfel de clipe, dar ai multe gânduri… Sunt acele momente în care îți zici «ce-ar fi dacă?». Pur și simplu nu știi ce să faci. John Terry, ex-căpitan Chelsea

Terry are și acum coșmaruri: „Nu cred că o să dispară vreodată”

Coechipierii l-au salvat: „Apoi au venit colegii și am coborât împreună”.

Terry admite că „gândul acelui penalty ratat încă mă bântuie. Mă trezesc noaptea, în plin coșmar. Nu cred că o să dispară vreodată”.

John Terry, pe 11 octombrie 2025, la un meci între legendele lui Chelsea și ale lui Liverpool, pe „Stamford Bridge” Foto: Imago John Terry, pe 11 octombrie 2025, la un meci între legendele lui Chelsea și ale lui Liverpool, pe „Stamford Bridge” Foto: Imago
John Terry, pe 11 octombrie 2025, la un meci între legendele lui Chelsea și ale lui Liverpool, pe „Stamford Bridge” Foto: Imago

Acea perioadă critică, sfârșit de primăvară 2008, l-a ajutat să descopere pe cine poate conta în viață.

„Când am ratat penaltyul la Moscova, mi-am dat seama repede care-mi sunt prietenii, cui îi pasă de mine”.

Momente ca acela te fac să realizezi că prietenii adevărați sunt rari în fotbal. John Terry, ex-căpitan Chelsea

