John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”

John Terry, 45 de ani, este bântuit încă de cel mai dificil moment al vieții. Se trezește noaptea, cuprins de coșmaruri.

Fostul căpitan al lui Chelsea nu uită penalty-ul irosit în ultimul act al Ligii Campionilor din 2008 și ce tragedie s-ar fi putut întâmpla atunci.

John Terry e parte din istoria lui Chelsea. Promovat de la academia clubului britanic, stoperul a jucat aproape două decenii la echipa londoneză, între 1998 și 2017, înainte de a petrece ultimul sezon al carierei la Aston Villa.

Fundașul central, o lungă perioadă căpitanul albaștrilor, 717 meciuri și 67 de goluri, a fost coleg în perioada petrecută pe „Stamford Bridge” cu Dan Petrescu (1998-2000) și Adrian Mutu (2003-2004).

17 trofee a cucerit John Terry în 19 ani la Chelsea. Printre ele, 5 titluri în Premier League, plus succese în Liga Campionilor (2012) și Europa League (2013)

A purtat tricoul naționalei Angliei între 2003 și 2012 (78 de selecții, 6 goluri).

John Terry: „Mă uitam pe fereastră și mă întrebam neîncetat: «De ce? De ce?»”

A reușit multe performanțe, dar încă ține minte marea dezamăgire. Ratarea care a decis finala Champions League.

Pe 21 mai 2008, la Moscova, Terry i-ar fi putut oferi lui Chelsea primul triumf în Ligă.

Căpitanul a executat al 5-lea penalty al confruntării cu Manchester United. A avut ocazia să pună punct finalei, pentru că Ronaldo ratase înainte la „diavoli”.

John Terry a privit mingea lovind bara la penaltyul său Foto: Imago

John a alunecat însă exact în momentul șutului, mingea a șters bara și s-a dus afară. Loviturile de pedeapsă au continuat, United câștigând cu 6-5 (1-1 în 120 de minute) după eroarea lui Anelka.

Jucătorul a învins în cele din urmă în Ligă, patru ani mai târziu, dar și atunci a avut ghinion: eliminat în semifinale, nu a evoluat tocmai în finala cu Bayern (1-1, 4-3 la 11 metri).

Nu scapă de amintirea eșecului din 2008. Dezvăluie acum, la podcastul Mennie Talks, tragedia evitată în capitala Rusiei.

După meci, ne-am întors la hotel, iar eu eram la etajul 25. Mă uitam pe fereastră și mă întrebam neîncetat: «De ce? De ce?». Nu spun că ai sări dacă ai fi în astfel de clipe, dar ai multe gânduri… Sunt acele momente în care îți zici «ce-ar fi dacă?». Pur și simplu nu știi ce să faci. John Terry, ex-căpitan Chelsea

Terry are și acum coșmaruri: „Nu cred că o să dispară vreodată”

Coechipierii l-au salvat: „Apoi au venit colegii și am coborât împreună”.

Terry admite că „gândul acelui penalty ratat încă mă bântuie. Mă trezesc noaptea, în plin coșmar. Nu cred că o să dispară vreodată”.

John Terry, pe 11 octombrie 2025, la un meci între legendele lui Chelsea și ale lui Liverpool, pe „Stamford Bridge” Foto: Imago

Acea perioadă critică, sfârșit de primăvară 2008, l-a ajutat să descopere pe cine poate conta în viață.

„Când am ratat penaltyul la Moscova, mi-am dat seama repede care-mi sunt prietenii, cui îi pasă de mine”.

Momente ca acela te fac să realizezi că prietenii adevărați sunt rari în fotbal. John Terry, ex-căpitan Chelsea

