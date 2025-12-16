Haos de nedescris FOTO. Fanii a două echipe din Premier League s-au luat la bătaie într-un bar, după meci! Au aruncat cu scaune +8 foto
Foto: IMAGO și captură X/Adam Krus. Montaj: GOLAZO.ro
Haos de nedescris FOTO. Fanii a două echipe din Premier League s-au luat la bătaie într-un bar, după meci! Au aruncat cu scaune

George Neagu
Publicat: 16.12.2025, ora 17:04
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 17:04
  • Sunderland - Newcastle 1-0. Fanii celor două echipe s-au luat la bătaie într-un bar imediat după derby-ul din etapa 16 din Premier League.

Sunderland a câștigat duelul de duminică cu 1-0, după autogolul lui Nick Woltemade din minutul 46.

Donnarumma, portarul anului! Jucătorul lui Manchester City a cucerit trofeul FIFA The Best: „Un an incredibil" » Câștigătoarea la fotbal feminin
Donnarumma, portarul anului! Jucătorul lui Manchester City a cucerit trofeul FIFA The Best: „Un an incredibil" » Câștigătoarea la fotbal feminin
Donnarumma, portarul anului! Jucătorul lui Manchester City a cucerit trofeul FIFA The Best: „Un an incredibil" » Câștigătoarea la fotbal feminin

Fanii lui Sunderland și Newcastle s-au luat la bătaie

După victoria din etapa 16, Sunderland a ajuns la al zecelea meci fără înfrângere în fața marii rivale Newcastle.

Rezultatul a provocat tensiuni între fani, atât în timpul meciului, cât și după fluierul final. Rivalitatea a „explodat” într-un bar, după meci, atunci când suporterii celor două echipe s-au luat la bătaie și s-au lovit cu scaunele.

Bătaia dintre fanii lui Sunderland și Newcastle. Foto: Captură X/Adam Krus Bătaia dintre fanii lui Sunderland și Newcastle. Foto: Captură X/Adam Krus Bătaia dintre fanii lui Sunderland și Newcastle. Foto: Captură X/Adam Krus Bătaia dintre fanii lui Sunderland și Newcastle. Foto: Captură X/Adam Krus Bătaia dintre fanii lui Sunderland și Newcastle. Foto: Captură X/Adam Krus
Un purtător de cuvânt al poliției din regiunea Tyne and Wear a vorbit despre incidentele petrecute duminică seara:

„Ieri (n.r. - duminică), puțin după ora 16:00, am fost chemați la o locuință de pe Stone Cellar Road din Washington, în urma unei sesizări privind tulburarea ordinii publice. S-a raportat că mai multe persoane se băteau în interior.

La sosirea polițiștilor, multe dintre persoanele suspecte de implicare părăsiseră deja zona. Ancheta este în curs pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în altercație”, a declarat polițistul conform mirror.co.uk.

Ultima victorie obținută de Newcastle în fața celor de la Sunderland în Premier League datează din 20 august 2011, atunci când s-a impus cu 1-0.

Tensiuni și pe stadion

Momentele tensionate între cele două rivale au apărut încă din timpul meciului.

În minutul 55, pe tabela de marcaj s-a putut observa cum, în locul numelui și emblemei lui Newcastle, apărea doar mențiunea „Vizitatori”.

În plus, în finalul meciului, jucătorii lui Sunderland și-au enervat iar adversarii după ce au făcut o poză de grup chiar în fața fanilor lui Newcastle.

Regis Le Bris: „Fanii noștri se așteptau să câștigăm”

Regis Le Bris, antrenorul echipei Sunderland, și-a lăudat jucătorii.

„A fost un derby și fanii noștri se așteptau să câștigăm. Această victorie este binemeritată, am dat dovadă de maturitate, iar băieții au fost incredibili.

În prima repriză, tactica a fost foarte bună, cu mici detalii legate de formație, apoi a fost vorba doar de a fi mai preciși în ultima treime. Am avut un control bun și, uneori, am fost mai răbdători. A fost un nivel bun de maturitate, sunt foarte fericit pentru băieți și este bine pentru fanii noștri. Este bine pentru regiune, pentru club, pentru fani.

Știam dinainte că va fi un meci special, dar trebuie să ne revenim repede, deoarece avem o altă provocare dificilă la Brighton peste o săptămână, așa că să o luăm de la capăt”, a spus Regis Le Bris, conform sursei citate.

Eddie Howe: „Este foarte dezamăgitor”

Eddie Howe, tehnicianul lui Newcastle, s-a declarat dezamăgit de eșecul suferit de echipa sa.

„Este un sentiment oribil, este foarte dureros. Nu a fost cel mai bun meci al nostru. Este foarte dezamăgitor, știm că performanța noastră nu a fost cea necesară. Dar nu, nu cred că acest lucru va defini sezonul nostru. Nu am pierdut nimic astăzi.

A fost un meci cu foarte puține ocazii, decis de un gol norocos, și nu am reușit să creăm ocaziile pe care le doream. Efortul a fost acolo, dar calitatea nu.

Am fost dezamăgiți de creativitatea noastră. Nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Este greu de acceptat”, a declarat Eddie Howe.

În acest moment, Sunderland se află pe locul 8 în Premier League, cu 26 de puncte, în timp ce Newcastle se situează pe locul 12, cu 22 de puncte.

PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă  trebuie să-i plătească o sumă istorică
16:34
PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă trebuie să-i plătească o sumă istorică
PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă  trebuie să-i plătească o sumă istorică
Amendați pentru că au dat indicații! FRF a sancționat dur doi antrenori din Liga 1 » Nici cluburile nu au scăpat. Cât au de plătit
16:04
Amendați pentru că au dat indicații! FRF a sancționat dur doi antrenori din Liga 1 » Nici cluburile nu au scăpat. Cât au de plătit
Amendați pentru că au dat indicații! FRF a sancționat dur doi antrenori din Liga 1 » Nici cluburile nu au scăpat. Cât au de plătit

