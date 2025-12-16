Nicușor Dan (55 de ani), președintele României, a atacat implementarea „Ordinului Novak” la Curtea Constituțională.

Conducătorul statului a descoperit mai multe probleme în textul legii.

7 cluburi din Liga 1 au cerut blocarea „Ordinului Novak”.

Deși „Ordinul Novak” a fost votat în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului, acesta ar putea fi blocat.

Nicușor Dan contestă „Ordinul Novak”: „Nu respectă cerințele de calitate”

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională despre neregulile „Ordinului Novak”.

Legea propusă de fostul Ministru al Sportului ar îngrădi liberul acces la muncă al cetățenilor din Uniunea Europeană și reprezintă o formă de discriminare.

„ Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene , prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale”, a transmis președintele României Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Președintele României a descoperit mai multe hibe în textul legii:

„Totodată, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, a continuat conducătorul statului.

Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei, potrivit proiectului de lege.

