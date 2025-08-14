Play-off Cupa României Echipele de Liga 1 intră în competiție: când e tragerea la sorți +10 foto
8 echipe de Liga 1 vor participa în faza următoare a Cupei României. FOTO FRF
Cupa Romaniei

Play-off Cupa României Echipele de Liga 1 intră în competiție: când e tragerea la sorți

alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 13:44
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 13:55
  • 8 echipe de Liga 1 vor participa în faza următoare a Cupei României
  • Tragerea la sorți pentru play-off e marți, 19 august, cu începere de la ora 12:00, la Casa Fotbalului
FRF anunță că în această fază a competiției vor evolua:

  • 21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;
  • 3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;
  • 4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: Petrolul, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;
  • 2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: FC Argeș, Csikszereda;
  • 2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus, Unirea Slobozia

Cele 8 echipe din prima ligă (Petrolul, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, FC Argeș, Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B.

La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).

  • Echipele din ligile inferioare care au ajuns în play-off din turul 3: FC Bihor, Dumbrăvița, Șoimii Gura Humorului, Sporting Liești, Agricola Borcea, CS Afumați, FC Voluntari, Metalul Buzău, CSO Băicoi, CS Dinamo, CSM Slatina, Vulturii Fărcășești, Câmpulung Muscel, Unirea Alba Iulia, Corvinul Hunedoara, Politehnica Timișoara, Sănătatea Cluj, Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare, Concordia Chiajna, FC Bacău / Ceahlăul (se joacă azi)

Cum vor fi programate partidele din Cupa României 2025-2026

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării, precizează Federația.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, „Organizarea şi programarea Cupei României”.

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Program Cupa României 2025-2026

  • Play-off: 27 august 2025
  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

FOTO Echipa Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României

Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (9).jpg
Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (9).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (1).jpg Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (2).jpg Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (3).jpg Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (4).jpg Vulturii Fărcășești a eliminat FCU Craiova din Cupa României (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

liga 2 tragere la sorti Cupa Romaniei liga 1 CUPA play-off
