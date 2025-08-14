Ronald Gavril (39 de ani), deținător al centurii WBF World la categoria semigrea, a reacționat după scenele violente ce au avut loc în Bacău.

Originar din Bacău, pugilistul a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în urma scenelor șocante, care au avut în prim-plan doi tineri sportivi, în vârstă de 16 ani.

Ronald Gavril: „Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție pentru toți tinerii din sport”

„Ca sportiv profesionist, știu că drumul spre performanță nu înseamnă doar antrenamente grele, ci și caracter, respect și autocontrol.

Orice act de violență în afara ringului pătează imaginea sportului și anulează munca unei întregi comunități de antrenori, sportivi și suporteri.

Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție pentru toți tinerii din sport. Boxul este o artă a disciplinei, nu un mijloc de a rezolva conflicte personale.

Sper ca cei implicați să primească îndrumarea și sprijinul de care au nevoie pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat să fii sportiv”, a fost mesajul scris de Ronald Gavril pe contul personal de Facebook.

Renato Nica (16 ani), campion național și balcanic, bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg, a fugit luni din cantonamentul lotului național de la Onești și l-a bătut violent pe Bogdan Nasim Sava (16 ani), luptător de kickboxing legitimat la CSM Bacău.

Vasile Câtea: „Nu creștem huligani!”

Președintele FRB, Vasile Câtea, susține că trebuie luate măsuri dure: „Am convocat pentru luni o ședință a Comisiei de Disciplină spre a lua o decizie în acest caz.

Dar, din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză cu nimic reacția lui foarte agresivă”, a declarat Câtea pentru gsp.ro.

În plus, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a deschis un dosar penal.

