„Dă-mi putere, nu mai pot continua!” Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața
Hector Bello, Andrea și fiica lor de un an. Foto/Instagram
Special

„Dă-mi putere, nu mai pot continua!” Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 15:40
  • Héctor Bello, 28 de ani, se afla în Peru, dând probe la un club, când Venezuela a zguduită de două cutremure uriașe, cu magnitudinea de 7,2, respectiv 7,5.
  • Soția acestuia, Andrea, și fiica lor în vârstă de un an se aflau în Caracas, capitala venezueleană și orașul cel mai afectat de seisme.
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Cel puțin 235 de oameni au fost uciși, iar 4.300 răniți în urma celor două seisme care au avut loc ieri, la 40 de secunde distanță, în Venezuela. Caracas, capitala, și statul La Guaira sunt cele mai afectate zone. Salvatorii caută și acum, la mai bine de 24 de ore de la cutremure, supraviețuitori printre ruinele blocurilor.

Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața

Lumea sportului a fost și ea zguduită de dramele trăite de sportivii venezueleni. Povestea care a emoționat o țară întreagă e cea a Andreei Bello, soția fotbalistului Hector Bello. Acesta din urmă se afla în Peru, acolo unde urma să semneze cu un club, după zece ani petrecuți la echipe din țara sa natală.

Andrea a rămas acasă pentru a avea grijă de fiica lor, în vârstă de doar un an. Aflată într-o clădire din La Guaiara, care s-a prăbușit în timpul celui de-al doilea cutremur, Andrea a fost găsită de salvatori după câteva zeci de ore. Din păcate, fără semne vitale.

Însă corpul Andreei era făcut scut în jurul fiicei, care, împotriva sorților, a supraviețuit seismelor, au spus echipele de intervenții ajunse la fața locului. Hector Bello, care a primit tragica veste când încă era în Peru, a postat un emoționant mesaj pe rețelele de socializare.

Cum să-i explic fiicei tale că ți-ai pierdut viața pentru a o salva pe a ei, iar eu nu eram acolo în acel moment ca să fac ceva? Dă-mi putere acum, pentru că nu mai pot continua! Hector Bello, fotbalist

Destine diferite

O altă veste tragică pentru lumea sportului a fost cea a decesului Gabrielei Orfao în cutremurele din Venezuela. În vârstă de doar 17 ani, Gabriela era una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis pe plajă din țara sa. După mai bine de 20 de ore de la seisme, tânăra sportivă a fost găsită, fără viață, sub dărmături.

Gabriela, care făcea parte din echipa națională de junioare a Venezuelei, era pe locul 515 în topul ITF la doar 17 ani. Era considerată un viitor star al acestui nou sport de către specialiști din lume.

Victor Andres Palacios, 14 ani, a fost și el confirmat ca victimă a cutremului din Venezuela. Component al naționalei de fotbal Under-14, Victor a fost primul sportiv găsit decedat sub ruinele blocului în care părinții săi aveau apartament.

Deși știrile inițiale spuneau că Yimvert Berroterán, atacantul naționalei Under-20 a Venezuelei, e dat dispărut, acum se pare că acesta a fost localizat. Jucătorul se afla în cartierul Los Corales din La Guaira atunci când au avut loc seismele.

Noile vești spun că Berroterán a fost găsit sub ruinele unei case, iar echipele de intervenție lucrează neîncetat pentru a-l salva. Fotbalistul a fost prezent la Mondialul Under-17, acolo unde a marcat 3 goluri pentru țara sa.

Și Alexia Putellas, de două ori câștigătoare a Balonului de Aur, era în Caracas, dar ea se află în afara oricărui pericol.

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