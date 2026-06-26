- Luptă strânsă la CM 2026 pentru calificarea în faza eliminatorie, unde vor ajunge și 8 dintre cele mai bune 12 echipe clasate pe locul 3.
Faza grupelor de la prima ediție cu 48 de echipe a Mondialului se apropie de final. Iar o parte din echipe nu depind doar de propriile rezultate pentru a merge în runda următoare și sunt cu ochii și pe celelalte grupe.
CALCULE. Cine se califică de pe locul 3 la CM 2026?
În „șaisprezecimi” se vor califica primele două clasate, dar și cele mai bune 8 formații clasate pe locul 3.
Cum stabilește FIFA cine merge mai departe? Toate cele 12 echipe care vor încheia faza grupelor pe 3 vor fi ordonate într-un clasament după rezultatele obținute în cele 3 partide disputate. Principalele criterii de departajare:
- punctele acumulate;
- golaverajul;
- numărul de goluri marcate;
- clasamentul fair play;
- clasamentul FIFA
În acest moment, după ce meciurile s-au încheiat în 6 din cele 12 grupe, trei formații de pe locul 3 și-au asigurat matematic calificarea: Suedia, Ecuador și Bosnia.
Clasamentul echipelor de pe locul 3 la CM 2026
|Meciuri
|Puncte
|Gol.
|1. SUEDIA (F)
|3
|4
|7-7
|2. ECUADOR (E)
|3
|4
|2-2
|3. BOSNIA (B)
|3
|4
|5-6
|4. Paraguay (D)
|3
|4
|2-4
|5. Croația (L)
|2
|3
|3-4
|6. Coreea de Sud (A)
|3
|3
|2-3
|7. Algeria (J)
|2
|3
|2-4
|8. Scoția (C)
|3
|3
|1-4
|---------------------
|9. Capul Verde (H)
|2
|2
|2-2
|10. Belgia (G)
|2
|2
|1-1
|11. RD Congo (K)
|2
|1
|1-2
|12. Senegal (I)
|2
|0
|3-6
Cine are cele mai mari șanse să treacă mai departe
Astfel, mai sunt doar 5 locuri puse la bătaie. Iar cele mai mici șanse de a avansa în „șaisprezecimi” le are Scoția. Cu doar 3 puncte și un golaveraj slab (-3), britanicii au nevoie de un mare noroc ca să evite eliminarea.
Statisticienii de la Football Meets Data le oferă cele mai mici șanse la calificare, 13,4%. La polul opus e Paraguay, cu 99,9%.
- Paraguay (D) - 99,9%
- Anglia/Croația/Ghana (L) - 89,1%
- Coreea de Sud (A) - 69,7%
- Senegal/Irak (I) - 54,8%
- Austria/Algeria (J) - 51,1%
- Egipt/Belgia/Iran, Noua Zeelandă (G) - 47,1%
- Portugalia/RD Congo/Uzbekistan (K) - 46,6%
- Spania/Capul Verde/Uruguay, Arabia Saudită (H)) - 28,2
- Scoția (C) - 13,4%
495 de combinații posibile!
Spre deosebire de echipele clasate pe primele două locuri, cele de pe 3 află abia în ultima clipă pe ce parte a tabloului vor intra. Totul depinde de care dintre cele 8 grupe trimit și a treia echipă în faza eliminatorii.
Există nu mai puțin de 495 de combinații posibile! Dintre acestea, doar 51 mai sunt valabile, după ce am aflat deja primele 3 calificate din această postură.
Un singur meci din „șaisprezecimi” care implică o echipă de pe locul 3 a fost stabilit până acum: SUA - Bosnia.
Celelalte le vom afla în următoarele 3 zile.
Ce combinații mai sunt posibile:
- Germania - Scoția/Paraguay/Suedia
- 1I - Paraguay/Suedia/3G
- 1G - Coreea de Sud/3H/3I/3J
- Mexic - Scoția/Ecuador/3H
- 1L - Ecuador/3I/3J/3K
- Elveția - Ecuador/Suedia/3G/3I/3J
- 1K - Paraguay/Ecuador/3I/3J/3L
Conform Football Meets Data, scenariul în care echipele de pe locul 3 din grupele A, B, D, E, F, I, J, L are cele mai mari șanse să devină realitate, 9,6%.
Meciurile care vor stabili configurația fazei eliminatorii:
Vineri, 26 iunie
- 22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I)
- 22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I)
Sâmbătă, 27 iunie
- 03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H)
- 03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H)
- 06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G)
- 06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G)
Duminică, 28 iunie
- 00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L)
- 00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L)
- 02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K)
- 02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K)
- 05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J)
- 05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J)