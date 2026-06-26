Cine se califică de pe locul 3 la CM 2026? Calcule. Cum arată clasamentul, care sunt criteriile de departajare și cine are cele mai mari șanse să ajungă în faza eliminatorie
Campionatul Mondial

Cine se califică de pe locul 3 la CM 2026? Calcule. Cum arată clasamentul, care sunt criteriile de departajare și cine are cele mai mari șanse să ajungă în faza eliminatorie

alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 11:55
  • Luptă strânsă la CM 2026 pentru calificarea în faza eliminatorie, unde vor ajunge și 8 dintre cele mai bune 12 echipe clasate pe locul 3.
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Faza grupelor de la prima ediție cu 48 de echipe a Mondialului se apropie de final. Iar o parte din echipe nu depind doar de propriile rezultate pentru a merge în runda următoare și sunt cu ochii și pe celelalte grupe.

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CALCULE. Cine se califică de pe locul 3 la CM 2026?

În „șaisprezecimi” se vor califica primele două clasate, dar și cele mai bune 8 formații clasate pe locul 3.

Cum stabilește FIFA cine merge mai departe? Toate cele 12 echipe care vor încheia faza grupelor pe 3 vor fi ordonate într-un clasament după rezultatele obținute în cele 3 partide disputate. Principalele criterii de departajare:

  1. punctele acumulate;
  2. golaverajul;
  3. numărul de goluri marcate;
  4. clasamentul fair play;
  5. clasamentul FIFA

În acest moment, după ce meciurile s-au încheiat în 6 din cele 12 grupe, trei formații de pe locul 3 și-au asigurat matematic calificarea: Suedia, Ecuador și Bosnia.

Clasamentul echipelor de pe locul 3 la CM 2026

MeciuriPuncteGol.
1. SUEDIA (F)347-7
2. ECUADOR (E)342-2
3. BOSNIA (B)345-6
4. Paraguay (D)342-4
5. Croația (L)233-4
6. Coreea de Sud (A)332-3
7. Algeria (J)232-4
8. Scoția (C)331-4
---------------------
9. Capul Verde (H)222-2
10. Belgia (G)221-1
11. RD Congo (K)211-2
12. Senegal (I)203-6

Cine are cele mai mari șanse să treacă mai departe

Astfel, mai sunt doar 5 locuri puse la bătaie. Iar cele mai mici șanse de a avansa în „șaisprezecimi” le are Scoția. Cu doar 3 puncte și un golaveraj slab (-3), britanicii au nevoie de un mare noroc ca să evite eliminarea.

Statisticienii de la Football Meets Data le oferă cele mai mici șanse la calificare, 13,4%. La polul opus e Paraguay, cu 99,9%.

  • Paraguay (D) - 99,9%
  • Anglia/Croația/Ghana (L) - 89,1%
  • Coreea de Sud (A) - 69,7%
  • Senegal/Irak (I) - 54,8%
  • Austria/Algeria (J) - 51,1%
  • Egipt/Belgia/Iran, Noua Zeelandă (G) - 47,1%
  • Portugalia/RD Congo/Uzbekistan (K) - 46,6%
  • Spania/Capul Verde/Uruguay, Arabia Saudită (H)) - 28,2
  • Scoția (C) - 13,4%

495 de combinații posibile!

Spre deosebire de echipele clasate pe primele două locuri, cele de pe 3 află abia în ultima clipă pe ce parte a tabloului vor intra. Totul depinde de care dintre cele 8 grupe trimit și a treia echipă în faza eliminatorii.

Există nu mai puțin de 495 de combinații posibile! Dintre acestea, doar 51 mai sunt valabile, după ce am aflat deja primele 3 calificate din această postură.

Un singur meci din „șaisprezecimi” care implică o echipă de pe locul 3 a fost stabilit până acum: SUA - Bosnia.

Celelalte le vom afla în următoarele 3 zile.

Ce combinații mai sunt posibile:

  • Germania - Scoția/Paraguay/Suedia
  • 1I - Paraguay/Suedia/3G
  • 1G - Coreea de Sud/3H/3I/3J
  • Mexic - Scoția/Ecuador/3H
  • 1L - Ecuador/3I/3J/3K
  • Elveția - Ecuador/Suedia/3G/3I/3J
  • 1K - Paraguay/Ecuador/3I/3J/3L

Conform Football Meets Data, scenariul în care echipele de pe locul 3 din grupele A, B, D, E, F, I, J, L are cele mai mari șanse să devină realitate, 9,6%.

Meciurile care vor stabili configurația fazei eliminatorii:

Vineri, 26 iunie

  • 22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I)
  • 22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I)

Sâmbătă, 27 iunie

  • 03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H)
  • 03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H)
  • 06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G)
  • 06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G)

Duminică, 28 iunie

  • 00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L)
  • 00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L)
  • 02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K)
  • 02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K)
  • 05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J)
  • 05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J)

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