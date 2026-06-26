Luptă strânsă la CM 2026 pentru calificarea în faza eliminatorie, unde vor ajunge și 8 dintre cele mai bune 12 echipe clasate pe locul 3.

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Faza grupelor de la prima ediție cu 48 de echipe a Mondialului se apropie de final. Iar o parte din echipe nu depind doar de propriile rezultate pentru a merge în runda următoare și sunt cu ochii și pe celelalte grupe.

CALCULE. Cine se califică de pe locul 3 la CM 2026?

În „șaisprezecimi” se vor califica primele două clasate, dar și cele mai bune 8 formații clasate pe locul 3.

Cum stabilește FIFA cine merge mai departe? Toate cele 12 echipe care vor încheia faza grupelor pe 3 vor fi ordonate într-un clasament după rezultatele obținute în cele 3 partide disputate. Principalele criterii de departajare:

punctele acumulate; golaverajul; numărul de goluri marcate; clasamentul fair play; clasamentul FIFA

În acest moment, după ce meciurile s-au încheiat în 6 din cele 12 grupe, trei formații de pe locul 3 și-au asigurat matematic calificarea: Suedia, Ecuador și Bosnia.

Clasamentul echipelor de pe locul 3 la CM 2026

Meciuri Puncte Gol. 1. SUEDIA (F) 3 4 7-7 2. ECUADOR (E) 3 4 2-2 3. BOSNIA (B) 3 4 5-6 4. Paraguay (D) 3 4 2-4 5. Croația (L) 2 3 3-4 6. Coreea de Sud (A) 3 3 2-3 7. Algeria (J) 2 3 2-4 8. Scoția (C) 3 3 1-4 --------------------- 9. Capul Verde (H) 2 2 2-2 10. Belgia (G) 2 2 1-1 11. RD Congo (K) 2 1 1-2 12. Senegal (I) 2 0 3-6

Cine are cele mai mari șanse să treacă mai departe

Astfel, mai sunt doar 5 locuri puse la bătaie. Iar cele mai mici șanse de a avansa în „șaisprezecimi” le are Scoția. Cu doar 3 puncte și un golaveraj slab (-3), britanicii au nevoie de un mare noroc ca să evite eliminarea.

Statisticienii de la Football Meets Data le oferă cele mai mici șanse la calificare, 13,4%. La polul opus e Paraguay, cu 99,9%.

Paraguay (D) - 99,9%

Anglia/Croația/Ghana (L) - 89,1%

Coreea de Sud (A) - 69,7%

Senegal/Irak (I) - 54,8%

Austria/Algeria (J) - 51,1%

Egipt/Belgia/Iran, Noua Zeelandă (G) - 47,1%

Portugalia/RD Congo/Uzbekistan (K) - 46,6%

Spania/Capul Verde/Uruguay, Arabia Saudită (H)) - 28,2

Scoția (C) - 13,4%

495 de combinații posibile!

Spre deosebire de echipele clasate pe primele două locuri, cele de pe 3 află abia în ultima clipă pe ce parte a tabloului vor intra. Totul depinde de care dintre cele 8 grupe trimit și a treia echipă în faza eliminatorii.

Există nu mai puțin de 495 de combinații posibile! Dintre acestea, doar 51 mai sunt valabile, după ce am aflat deja primele 3 calificate din această postură.

Un singur meci din „șaisprezecimi” care implică o echipă de pe locul 3 a fost stabilit până acum: SUA - Bosnia.

Celelalte le vom afla în următoarele 3 zile.

Ce combinații mai sunt posibile:

Germania - Scoția/Paraguay/Suedia

1I - Paraguay/Suedia/3G

1G - Coreea de Sud/3H/3I/3J

Mexic - Scoția/Ecuador/3H

1L - Ecuador/3I/3J/3K

Elveția - Ecuador/Suedia/3G/3I/3J

1K - Paraguay/Ecuador/3I/3J/3L

Conform Football Meets Data, scenariul în care echipele de pe locul 3 din grupele A, B, D, E, F, I, J, L are cele mai mari șanse să devină realitate, 9,6%.

Meciurile care vor stabili configurația fazei eliminatorii:

Vineri, 26 iunie

22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I)

22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I)

Sâmbătă, 27 iunie

03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H)

03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H)

06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G)

06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G)

Duminică, 28 iunie

00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L)

00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L)

02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K)

02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K)

05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J)

05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J)

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