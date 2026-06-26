Nadia Comăneci, 64 de ani, e o admiratoare convinsă a lui Leo Messi, fotbalist pe care l-a și văzut jucând în SUA.

Gimnasta stabilită în Oklahoma a fost impresionată de clipul postat de campionul mondial pe Instagram.

Nadia crede că mai multe trăsături umane, pe care le are Messi, l-au ajutat pe argentinian să rămână atât de mult timp relevant în fotbalul mondial. Toate detaliile, mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ziua în care a împlinit 39 de ani, pe 24 iunie 2026, Leo Messi a postat pe Instagram un clip din sala de fitness. Așa a aflat lumea că argentinianul poate face tracțiuni. Una dintre persoanele care a rămas impresionată de mesajul transmis, indirect, de campionul mondial a fost Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci: „Messi mă impresionează”

Probabil cea mai bună gimnastă din toate timpurile s-a declarat „cucerită” de disciplina pe care o are și acum, la 39 de ani, probabil cel mai bun fotbalist din istorie. Într-un scurt interviu acordat GOLAZO.ro, Nadia Comăneci a spus că Messi e un model excelent pentru copiii care se apucă de sport și nu numai.

Bună ziua. Am văzut că v-a plăcut clipul cu Messi în sala de forță.

Bună ziua. Sigur că da. Lucrează intens și la vârsta lui. Am admirat întotdeauna sportivii care reușesc să rămână la cel mai înalt nivel pentru foarte mulți ani, iar Lionel Messi este unul dintre ei. Ceea ce mă impresionează cel mai mult e disciplina și dedicarea lui . Chiar și acum, la 39 de ani, continuă să se pregătească și să aibă aceeași pasiune pentru performanță.

Și arată destul de dificil ceea ce făcea acolo. Tracțiunile nu sunt tocmai ușoare.

Atunci când te pregătești o viață în sala de fitness, devin. Oricum, e o altă pregătire pentru fotbaliști, care nu trebuie să aibă o forță foarte mare în mâini, ci, normal, mai mult în picioare. Dar Messi pare în formă fizică bună, dovadă și cum a jucat în primele două partide.

Nadia Comăneci: „E important caracterul lui Messi”

L-ați văzut jucând?

Da, am avut ocazia să îl văd și cred că este unul dintre cei mai talentați sportivi pe care i-a avut vreodată fotbalul. Dar, dincolo de talent, aș ține să spun că longevitatea lui este cea care spune cel mai mult despre caracterul său și despre munca din spatele succesului .

La 39 de ani e, în continuare, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei. Cât de greu e, din punct de vedere psihic, să reușești să te menții 20 de ani în vârful piramidei?

Foarte dificil, crede-mă. Să te trezești în fiecare zi și să muncești mult când tu știi că ești printre cei mai buni. Dar numai așa poți rămâne în top, având pasiune și dedicare. Altfel, chiar dacă ești talentat, vor veni alții din urmă, care muncesc mai mult, și nu vei mai putea face față. De asta spuneam că e foarte important caracterul lui Messi. A fost mereu un competitor. Cineva care și-a dorit să câștige în fiecare zi. Și a știut că pentru asta trebuie să muncească .

Mulți specialiști spun că Messi nu ar fi un model atât de bun pentru copii, pentru că talentul a jucat un rol determinant în cariera lui, nu neapărat munca.

Eu cred că este un model excelent pentru copii din întreaga lume. Le arată că marile realizări nu vin doar din talent, ci și din disciplină, respect, perseverență și dorința de a fi mai bun în fiecare zi. Aceste valori sunt importante în orice sport și în orice domeniu al vieții.



Cine își imaginează că Messi e talentat și atât, fără să depună efort în antrenamente, greșește. Talentul te ajută până la un punct, normal, dar e și extrem de multă muncă. Câți sportivi talentați nu au reușit pentru că s-au bazat doar pe asta?! Asta cred că a fost și scopul clipului postat de Messi. Uitați-vă la cum muncesc pentru a putea să-mi exprim talentul pe teren .

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport