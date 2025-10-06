Dacia a produs „mașina de mâine” Brandul românesc, competitor pentru mașinile electrice din China » Ce alte modele au primit îmbunătățiri

Dacia a prezentat în Franța modelul Hipster Concept, care dorește să fie o alternativă a mașinilor electrice din China.

Compania a anunțat și îmbunătățiri pentru modelele Sandero, Jogger și Logan.

Dacia vrea să devină un competitor serios pentru firmele chineze de automobile electrice.

Dacia lansează modelul Hipster Concept

Cu o lungime de numai 3 metri și o greutate de aproximativ 800 de kilograme, Hipster Concept este proiectat pentru drumurile din oraș.

Modelul are o autonomie de 150 de kilometri și atinge viteza maximă de 90 km/h.

Noul automobil va folosi telefonul mobil pe post de cheie de contact pentru a descuia mașina și a porni motorul.

15.000 de euro costă un model de Dacia Hipster Concept

Dacia dorește să transforme Hipster Concept într-un model de serie, pe care l-a denumit drept: „mașina de mâine”.

Dacia a lansat versiuni noi de Sandero, Jogger și Logan

Brandul românesc de automobile a anunțat îmbunătățiri și pentru modelele cunoscute de Dacia: Sandero, Jogger și Logan.

Acestea vor avea modificări de design și motorizare Hybrid 155.

„Sunt primele modele ale mărcii care adoptă noua semnătură luminoasă din LED, sub forma unui «T» inversat, amplasat deasupra noilor proiectoare, accentuând postura robustă a mașinilor și identitatea Dacia.

Această semnătură luminoasă este conectată de grila frontală, și ea nouă, printr-o linie fină de puncte albe, asemeni unor pixeli care contrastează cu culoarea neagră a grilei.

Hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată.

Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 pentru propulsia electrică — o tehnologie posibilă datorită absenței ambreiajului”, a anunțat Dacia, pe site-ul oficial.

De asemenea, Dacia a mărit capacitatea rezervoarelor:

49,6 l în loc de 40 l pe Sandero, Sandero Stepway și Logan

48,8 l în loc de 40 l pe Jogger

Pentru a respecta prevederile europene, noile modele Dacia sunt echipate cu frânare automată de urgență și sistem de monitorizare a atenției șoferului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport