Surpriza lui Chivu Antrenorul român, decizie neașteptată cu câteva zile înainte de derby-ul decisiv cu AC Milan

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, le-a pregătit o surpriză jucătorilor săi cu câteva zile înainte de meciul decisiv cu rivala din oraș.

le-a pregătit o surpriză jucătorilor săi cu câteva zile înainte de meciul decisiv cu rivala din oraș. AC Milan - Inter se va juca pe 8 martie, de la ora 21:45, în etapa #28 din Serie A. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Interul lui Cristi Chivu vine după egalul cu Como de marți, scor 0-0, în prima manșă a semifinalelor din Cupa Italiei. Returul de pe „Giuseppe Meazza” este programat să se dispute pe 22 aprilie.

Chivu le-a acordat o zi liberă jucătorilor de la Inter înainte de meciul cu AC Milan

Înainte de „Derby della Madonnina”, Cristi Chivu a decis să le acorde jucătorilor săi de la Inter o zi liberă, pentru a se odihni înainte de duelul de foc cu rivala AC Milan, anunță gazzetta.it.

Inter s-a reunit miercuri la baza sportivă de la Appiano. Cei care au jucat împotriva lui Como cu o zi înainte au făcut doar exerciții de recuperare, iar cei care nu au evoluat deloc au avut o ședință normală de antrenament.

Totuși, Cristi Chivu a luat hotărârea ca jucătorii lui Inter să se odihnească joi, 5 martie, cu trei zile înaintea derby-ului cu AC Milan.

Jurnalistul italian Matteo Barzaghi a explicat alegerea luată de Cristi Chivu:

„Inter a jucat până acum 41 de meciuri, iar echipa este puțin obosită mental în momentul de față, lucru care s-a văzut și în eliminarea din Champions League.

Chivu a mai oferit zile de odihnă chiar înainte de meciuri și cu alte ocazii. Nu gândește pe baza unor idei preconcepute. Chivu este instinctiv și acționează în funcție de ceea ce vede, iar de această dată a decis să acorde o zi de odihnă”, a spus Barzaghi, conform fcinternews.it.

Nerazzurrii vor reveni la antrenamente vineri, pentru a fi în cea mai bună formă la meciul de duminică.

Nu este prima dată când tehnicianul român recurge la astfel de decizii. Înainte de partida cu Lecce (scor 1-0, în etapa 16), Chivu le-a acordat o zi liberă elevilor săi. Același lucru s-a întâmplat și înainte de meciul cu Napoli (scor 2-2, în etapa 20).

În partida tur, AC Milan s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Christian Pulisic în minutul 54.

Inter, lider detașat în Serie A

Înaintea meciului de duminică cu AC Milan, Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 67 de puncte acumulate după 27 de etape.

Nerazzurrii sunt la 10 puncte distanță de marea rivală AC Milan, care ocupă poziția secundă, și la 14 lungimi de Napoli.

Inter are un parcurs foarte bun pe plan intern, reușind să ajungă la 8 victorii consecutive.

FOTO. Inter - AC Milan 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport