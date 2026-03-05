Carlos Alcaraz, uluit Jucătorul care l-a șocat pe numărul 1 mondial: „Nu respectă pe nimeni”
Carlos Alcaraz și Rafael Jodar. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Tenis

Carlos Alcaraz, uluit Jucătorul care l-a șocat pe numărul 1 mondial: „Nu respectă pe nimeni”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 21:03
  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a vorbit despre tânărul său compatriot Rafael Jodar, care la doar 19 ani a ajuns pe locul 103 ATP.

Alcaraz, care l-a întâlnit pe Jodar pentru prima dată la un meci de Cupa Davis, l-a lăudat pentru evoluția rapidă și pentru determinarea pe care o arată.

Carlos Alcaraz, despre Rafael Jodar: „Nu respectă pe nimeni”

„L-am întâlnit acum câțiva ani, la un meci de Cupa Davis. Apoi i-am urmărit rezultatele în circuitul juniorilor, așa că am continuat să mă antrenez cu el.

La Cupa Davis nu a făcut mare lucru, dar am simțit ritmul lui, iar câțiva ani mai târziu a ajuns pe circuit și a jucat un tenis extraordinar în turneele challenger, progresând foarte rapid, câștigând multe turnee și urcând în clasament.

Îmi place foarte mult. Îmi place mult felul său de a juca. Nu se teme de nimic. Nu respectă pe nimeni când intră pe teren. În afara terenului, este un tip foarte simpatic. Are un respect imens pentru toți cei care participă în circuit. Dar când intră pe teren crede în el și crede că poate învinge pe oricine.

Asta îmi place cel mai mult la el și, personal, nu sunt deloc surprins de rezultatele sale bune, de progresul său și de apropierea de top 100”, a declarat Alcaraz, conform welovetennis.fr.

Îl vom vedea mai mult pe Rafa în câțiva ani, cel puțin așa sper. Carlos Alcaraz

Rafael Jodar, jucător spaniol născut la Madrid, în vârstă de 19 ani și cu o înălțime de 1,90 m, este unul dintre cei mai promițători jucători din circuitul mondial, conform emol.com.

Ca junior, Jodar a ajuns până pe locul 4 mondial și a câștigat titlul la US Open Junior în 2024. După o perioadă petrecută în tenisul universitar la Universitatea din Virginia (SUA), a intrat în tenisul profesionist.

A început anul 2025 pe locul #900 ATP și l-a încheiat pe poziția #168, după ce a câștigat trei titluri în ATP Challenger Tour: Hersonissos, Lincoln și Charlottesville.

În 2026, Jodar a obținut cea mai importantă victorie a carierei sale până acum, învingându-l pe Cameron Norrie (#29 ATP), scor 6-3, 6-2, în prima rundă a turneului ATP 500 de la Acapulco. Rezultatul l-a apropiat și mai mult de top 100 mondial.

Jodar a primit un wild card pentru turneul Indian Wells și îl va înfrunta pe Alejandro Tabilo în primul tur, vineri, începând cu 00:30 (ora României).

