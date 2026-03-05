Dă peste nas rivalelor A luat titlul cu FCSB și iese la atac, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Să vedem ce fac cei care mustăcesc acum” +16 foto
FCSB FOTO Sport Pictures
Superliga

Dă peste nas rivalelor A luat titlul cu FCSB și iese la atac, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Să vedem ce fac cei care mustăcesc acum”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 20:47
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 20:48
  • Sorin Ghionea e dezamăgit pentru faptul că fosta sa echipă a ratat accederea în play-off, însă are speranța că echipa va câștiga play-outul și barajul pentru Conference League.
  • Fostul fundaș le dă peste nas rivalelor care se bucură pentru parcursul campioanei și le cere rezultate în cupele europene.
  • Ghionea a analizat și problemele din defensiva campioanei și are ochii și pe naționala lui Lucescu.

Fostul fundaș Sorin Ghionea a comentat situația de la FCSB, după ce campioana a ajuns în play-out, dar și perspectivele României înaintea meciului cu Turcia de la barajul pentru Cupa Mondială din acest an.

„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește și
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea

Ghionea spune că ratarea play-off-ului este o dezamăgire, însă consideră că rivalele nu ar trebui să se bucure prea mult, deoarece FCSB a fost clubul care a adus constant puncte în cupele europene.

„E puțin dezamăgitor, dar în același timp mi-aș dori ca toate echipele din play-off, cei care se bucură de această nereușită a Stelei (n.r. - FCSB), să se califice în grupele unei competiții europene, să aducă puncte pentru România și să creștem coeficientul.

Până atunci, FCSB, actuala Steaua, este singura echipă românească care în ultimii ani a adus puncte și a crescut coeficientul României și cred că merită felicitați”, a zis Ghionea, prezent la conferința de presă în care s-au anunțat înscrierile pentru Victory Cup, ediția 17.

Problemele din defensivă și cazul Ngezana

Fostul fundaș spune că problemele din apărare trebuie analizate, urmând ca în vară să se ia cele mai bune decizii pentru întărirea echipei:

„Problemele sunt ale lor și ei trebuie să vadă. Au fost și probleme pe faza de apărare și cu siguranță le știu și vor face o analiză internă.

Cu siguranță își vor aduce jucători pe posturile pe care au nevoie. Sunt jucători cu valoare și calități, dar mai trebuie să aibă puțin noroc și ambiție în plus”.

„Automatismele sunt importante într-o echipă”

Ghionea nu crede că FCSB are nevoie neapărat de o schimbare de generație.

„Nu cred acest lucru. Jucătorii care joacă de mai mult timp împreună își stabilesc niște automatisme care se văd și în joc. Au avut și ghinion, și neșansă, și greșeli de arbitraj, de toate la un loc.

Sper să câștige play-out și să fie echipa care va reprezenta România în grupele unei competiții europene”.

Mesaj pentru națională înaintea meciului cu Turcia

Ghionea a vorbit și despre partida pe care România o va disputa în martie, sub comanda selecționerului Mircea Lucescu:

„Sperăm ca domnul Mircea Lucescu să aibă cea mai bună inspirație la ora meciului, pentru că noi toți ca națiune avem nevoie de asta.

Vrem să ajungem la un mondial, pentru că n-am mai fost de ceva vreme și sperăm să reușim. Nu va fi ușor pentru că întâlnim un adversar redutabil.”

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cine poate câștiga titlul

Întrebat despre lupta pentru campionat, Ghionea a spus că succesul va depinde de modul în care echipele vor gestiona presiunea.

„Echipa care va ști să gestioneze bine totul, și sportiv, și mental. Sunt mulți factori care pot duce la câștigarea unui campionat.”

Fostul fundaș a transmis și un mesaj pentru rivalele din play-off:

„Rămâne de văzut dacă echipele care mustăcesc acum cu zâmbetul pe buze vor ajunge în grupele unei competiții europene. Singura echipă care poate spune acest lucru din actualul play-off este doar CFR Cluj”.

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Dan Udrea Secretul din Dubai
Opinii
17:33
Dan Udrea Secretul din Dubai
Citește mai mult
Dan Udrea Secretul din Dubai

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei liga 1 Sorin Ghionea fcsb
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
05.03
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
05.03
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
05.03
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
05.03
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 32 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 8 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share