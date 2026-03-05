Dă peste nas rivalelor A luat titlul cu FCSB și iese la atac, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Să vedem ce fac cei care mustăcesc acum”

Sorin Ghionea e dezamăgit pentru faptul că fosta sa echipă a ratat accederea în play-off, însă are speranța că echipa va câștiga play-outul și barajul pentru Conference League.

Fostul fundaș le dă peste nas rivalelor care se bucură pentru parcursul campioanei și le cere rezultate în cupele europene.

Ghionea a analizat și problemele din defensiva campioanei și are ochii și pe naționala lui Lucescu.

Fostul fundaș Sorin Ghionea a comentat situația de la FCSB, după ce campioana a ajuns în play-out, dar și perspectivele României înaintea meciului cu Turcia de la barajul pentru Cupa Mondială din acest an.

Ghionea spune că ratarea play-off-ului este o dezamăgire, însă consideră că rivalele nu ar trebui să se bucure prea mult, deoarece FCSB a fost clubul care a adus constant puncte în cupele europene.

„E puțin dezamăgitor, dar în același timp mi-aș dori ca toate echipele din play-off, cei care se bucură de această nereușită a Stelei (n.r. - FCSB), să se califice în grupele unei competiții europene, să aducă puncte pentru România și să creștem coeficientul.

Până atunci, FCSB, actuala Steaua, este singura echipă românească care în ultimii ani a adus puncte și a crescut coeficientul României și cred că merită felicitați”, a zis Ghionea, prezent la conferința de presă în care s-au anunțat înscrierile pentru Victory Cup, ediția 17.

Problemele din defensivă și cazul Ngezana

Fostul fundaș spune că problemele din apărare trebuie analizate, urmând ca în vară să se ia cele mai bune decizii pentru întărirea echipei:

„Problemele sunt ale lor și ei trebuie să vadă. Au fost și probleme pe faza de apărare și cu siguranță le știu și vor face o analiză internă.

Cu siguranță își vor aduce jucători pe posturile pe care au nevoie. Sunt jucători cu valoare și calități, dar mai trebuie să aibă puțin noroc și ambiție în plus”.

„Automatismele sunt importante într-o echipă”

Ghionea nu crede că FCSB are nevoie neapărat de o schimbare de generație.

„Nu cred acest lucru. Jucătorii care joacă de mai mult timp împreună își stabilesc niște automatisme care se văd și în joc. Au avut și ghinion, și neșansă, și greșeli de arbitraj, de toate la un loc.

Sper să câștige play-out și să fie echipa care va reprezenta România în grupele unei competiții europene”.

Mesaj pentru națională înaintea meciului cu Turcia

Ghionea a vorbit și despre partida pe care România o va disputa în martie, sub comanda selecționerului Mircea Lucescu:

„Sperăm ca domnul Mircea Lucescu să aibă cea mai bună inspirație la ora meciului, pentru că noi toți ca națiune avem nevoie de asta.

Vrem să ajungem la un mondial, pentru că n-am mai fost de ceva vreme și sperăm să reușim. Nu va fi ușor pentru că întâlnim un adversar redutabil.”

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cine poate câștiga titlul

Întrebat despre lupta pentru campionat, Ghionea a spus că succesul va depinde de modul în care echipele vor gestiona presiunea.

„Echipa care va ști să gestioneze bine totul, și sportiv, și mental. Sunt mulți factori care pot duce la câștigarea unui campionat.”

Fostul fundaș a transmis și un mesaj pentru rivalele din play-off:

„Rămâne de văzut dacă echipele care mustăcesc acum cu zâmbetul pe buze vor ajunge în grupele unei competiții europene. Singura echipă care poate spune acest lucru din actualul play-off este doar CFR Cluj”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport