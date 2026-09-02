Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Ultimul meci oficial al lui Mihăilă la națională: 88 de minute la 0-1 în fața Turciei, în semifinala barajului CM 2026 (duel cu Arda Guler la Istanbul). Foto: Iosif Popescu
Nationala

Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 16:51
  • Valentin Mihăilă se accidentase la jumătatea lui august și părea dificil să reintre la Rizespor astfel încât să aibă timp pentru startul campaniei din Liga Națiunilor B. Ceva s-a schimbat. 
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Mereu afectat de-a lungul carierei de leziunile musculare, poate și din cauza stilului său exploziv, cu ruperi de ritm și viteză maximă, care solicită la maximum mușchii, Valentin Mihăilă a pierdut și începutul acestui sezon.

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Mihăilă urma să lipsească o lună și să reintre la jumătatea lui septembrie

Extrema, 26 de ani, jucase la debutul lui Gică Hagi în al doilea mandat de selecționer, a fost titular la 1-1 în amicalul contra Georgiei, pe 2 iunie, fiind înlocuit în minutul 63.

La jumătatea lui august însă, s-a accidentat iar, problemă musculară la Rizespor, încă o dată.

Mihăilă are o cotă de 3,5 milioane acum, la Rize. A atins maximum în 2021, când juca la Parma: 8,5 milioane. Foto: Imago Mihăilă are o cotă de 3,5 milioane acum, la Rize. A atins maximum în 2021, când juca la Parma: 8,5 milioane. Foto: Imago
Mihăilă are o cotă de 3,5 milioane acum, la Rize. A atins maximum în 2021, când juca la Parma: 8,5 milioane. Foto: Imago

Medicii clubului turc au anunțat că va lipsi o lună, ceea ce însemna că s-ar fi refăcut în jur de 15 septembrie. Și era dificil să reintre în formă pentru a prinde naționala la startul Ligii Națiunilor B.

Cele patru meciuri succesive: Suedia (d, 25 septembrie), Bosnia (a, 28 septembrie), Polonia (d, 2 octombrie) și Suedia (a, 5 octombrie).

Mihăilă s-a refăcut mult mai repede și a jucat la Rizespor. Bun pentru Liga Națiunilor?

Numai că Mihăilă a revenit mult mai repede decât se estima inițial.

Aripa stângă a apărut în ultima etapă din Super Lig, la 2-1 cu Gaziantep (d), fiind folosită de antrenorul Recep Ucar din minutul 64, ca primă înlocuire.

„Tricolorul” reintră acum în calcule la selecționată. Hagi l-ar putea convoca în lotul pentru cele patru partide de la sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie.  

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