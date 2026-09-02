Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia

Valentin Mihăilă se accidentase la jumătatea lui august și părea dificil să reintre la Rizespor astfel încât să aibă timp pentru startul campaniei din Liga Națiunilor B. Ceva s-a schimbat.

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Mereu afectat de-a lungul carierei de leziunile musculare, poate și din cauza stilului său exploziv, cu ruperi de ritm și viteză maximă, care solicită la maximum mușchii, Valentin Mihăilă a pierdut și începutul acestui sezon.

Mihăilă urma să lipsească o lună și să reintre la jumătatea lui septembrie

Extrema, 26 de ani, jucase la debutul lui Gică Hagi în al doilea mandat de selecționer, a fost titular la 1-1 în amicalul contra Georgiei, pe 2 iunie, fiind înlocuit în minutul 63.

La jumătatea lui august însă, s-a accidentat iar, problemă musculară la Rizespor, încă o dată.

Mihăilă are o cotă de 3,5 milioane acum, la Rize. A atins maximum în 2021, când juca la Parma: 8,5 milioane. Foto: Imago

Medicii clubului turc au anunțat că va lipsi o lună, ceea ce însemna că s-ar fi refăcut în jur de 15 septembrie. Și era dificil să reintre în formă pentru a prinde naționala la startul Ligii Națiunilor B.

Cele patru meciuri succesive: Suedia (d, 25 septembrie), Bosnia (a, 28 septembrie), Polonia (d, 2 octombrie) și Suedia (a, 5 octombrie).

Mihăilă s-a refăcut mult mai repede și a jucat la Rizespor. Bun pentru Liga Națiunilor?

Numai că Mihăilă a revenit mult mai repede decât se estima inițial.

Aripa stângă a apărut în ultima etapă din Super Lig, la 2-1 cu Gaziantep (d), fiind folosită de antrenorul Recep Ucar din minutul 64, ca primă înlocuire.

„Tricolorul” reintră acum în calcule la selecționată. Hagi l-ar putea convoca în lotul pentru cele patru partide de la sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie.

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