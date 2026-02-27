„Nu le-am dat nicio șansă” Dan Nistor, euforic după ce calificarea în play-off cu U Cluj: „Clubul crește, asta mă bucură”

U CLUJ - OȚELUL GALAȚI 4-0. Dan Nistor (37 de ani), veteranul „studenților”, a vorbit despre calificarea lui U în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.

Ca urmare a victoriei la scor cu Oțelul, gruparea clujeană și-a asigurat locul în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

U CLUJ - OȚELUL GALAȚI. Dan Nistor: „Nu le-am dat nicio șansă azi”

La finalul meciului, după ce s-a bucurat alături de colegii de echipă și de suporteri, Dan Nistor a vorbit despre calificare.

„S-a văzut pe teren, nu le-am dat nicio șansă azi. Scorul putea să fie mult mai mare, dar nu mai contează, suntem bucuroși că ne-am calificat, sărbătorim în această seară, iar de mâine ne gândim la meciul din Cupă de la Sibiu.

Vom vedea ce va fi. Avem meciul de Cupă, dacă vom câștiga, mergem în semifinale, o altă performanță notabilă. Ne-am calificat acum în play-off pentru al doilea an la rând, clubul crește, iar asta mă bucură.

Oamenii nu știu, eu am fost accidentat, am avut probleme în cantonament. E normal să existe așteptări de la mine, sunt jucător cu experiență, am arătat asta și sunt convins că pe viitor nu-i voi dezamăgi pe suporteri”, a declarat Dan Nistor, la Prima Sport.

Cred că dintre echipele mari... Cu CFR ne-am bătut singuri, iar echipa care chiar ne-a pus probleme a fost Universitatea Craiova, în rest au fost meciuri echilibrate și cred că așa va fi și în play-off. Dan Nistor

FOTO. Jucătorii lui U Cluj au sărbătorit calificarea în play-off alături de suporteri

