„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”

Superliga

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.02.2026, ora 21:52
Actualizat: 27.02.2026, ora 21:52
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, au vorbit despre declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani), cu privire la un play-off fără gruparea „roș-albastră”.

Președintele LPF a afirmat că toate formațiile calificate vor avea de suferit dacă echipa lui Elias Charalambous va rata calificarea în TOP 6.

Motivul invocat de Gino Iorgulescu e legat de faptul că echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova ar putea avea de câștigat pe partea financiară în urma derby-urilor cu FCSB.

Andrei Nicolescu, despre declarația lui Gino Iorgulescu: „S-a exprimat nefericit”

Conducătorul de la Dinamo consideră că declarația președintelui Ligii Profesioniste a fost doar o exprimare greșită. Nicolescu a vorbit și despre situația actuală de la LPF și a spus că și-ar dori mai multă transparență la forul condus de Gino Iorgulescu.

„Eu îmi doresc ca la LPF să fie mai multă transparență și toate cluburile să se simtă protejate. Declarațiile scoase din context pot da o anumită tentă, doar că pot să înțeleg, din punct de vedere al mediatizării și al aspectului financiar, ce a vrut să zică.

Cred că s-a exprimat nefericit din poziția în care era. Dar nu cred că e de judecat asta. Cred că la LPF sunt alte lucruri care pot fi îmbunătățite și care pot fi schimbate doar de cele 16 echipe, dacă avem o voce comună, altfel vom rămâne în discuții de genul ăsta.

Unul zice despre celălalt ceva, celălalt zice altceva și facem audiență la TV”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Furtuna într-un pahar cu apă”

Președintele CA de la FCSB a vorbit și el despre cele spuse de Gino Iorgulescu:

„Eu am avut acum o revelație. Gino a spus asta sau a răspuns la o întrebare? Asta schimbă totul. Dacă de la sine putere a început să vorbească...

Dar dacă a fost întrebat de un jurnalist ce părere are, dacă play-off-ul fără FCSB își pierde din interes, atunci e logic să răspundă la asta. Putea să spună că e echidistant, dacă nu voia să fie sincer.

Dar, dacă omul a fost sincer și a răspuns unei întrebări, asta e cu totul și cu totul altceva și s-a făcut o furtună într-un pahar cu apă”, a spus Mihai Stoica.

Ce a declarat Gino Iorgulescu

Întrebat despre lupta pentru calificarea în TOP 6, Gino Iorgulescu a declarat că ar fi păcat ca FCSB să nu ajungă în play-off, motivul fiind reprezentat de rețeta financiară pe care o pot face celelalte cluburi la meciurile cu campioana României.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândească la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu.

